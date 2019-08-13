с чего всё началось

Решение американских властей об отмене увеличения и отсрочке введения части пошлин на китайские товары может позитивно отразиться на мировой экономике, что повлечет и положительное влияние для России, включая возможную прибавку к темпам роста ВВП, заявила РИА Новости старший аналитик группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Василиса Баранова.

Политика «Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28% Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

Политика Суд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы Мосгорсуд постановил зарегистрировать члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы, следует из карточки дела на сайте суда.

Футбол Поражение от «Краснодара» лишило «Порту» десятков миллионов евро Португальский «Порту» недосчитается 44 миллионов евро из-за вылета из Лиги чемпионов после поражения от российского «Краснодара».

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.

Авто Комитет Госдумы предложил запретить эксплуатацию старых машин Комитет Госдумы по промышленности выступил с идей запретить использование транспортных средств, которые достигли предельного срока эксплуатации, сообщает "Коммерсантъ".

Происшествия В Сургуте задержанные пожаловались на пытки в изоляторе Задержанные изолятора временного содержания (ИВС) №1 в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) пожаловались члену президентского совета по правам человека (СПЧ) Андрею Бабушкину на применение к ним пыток.

Политика Правительство Украины отказалось увольнять Кличко Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Религия В России 14 августа отмечают Медовый Спас Сегодня, 14 августа, в России отмечают православный праздник Медовый Спас.

Политика Пекин выбирает в Гонконге между консолидацией общества и распадом Издание отмечает, что несмотря на то, что политический кризис в Сянгане продолжается уже два с половиной месяца, сосредоточение — не регулярной армии, а китайских внутренних войск — Народной вооруженной полиции (НВП) КНР началось только сейчас.

Футбол Санчес повздорил с одноклубником на тренировке Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес конфликтовал с одноклубником на тренировке команды, сообщает The Sun.

Политика AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.

Политика На Украину прибыл разоблачивший коррупцию Порошенко бизнесмен из США Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин, который разоблачил коррупционные схемы бывшего президента Украины Петра Порошенко, прилетел на историческую родину.

Технологии Мошенники научились воровать деньги с карт с помощью приложения Чтобы заблокировать попытку списания средств, "сотрудник банка" предложил сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету.

Гаджеты В США запретили провозить в самолетах ноутбуки MacBook Pro Федеральное управление гражданской авиации США запретило провозить в самолетах некоторые модели ноутбуков MacBook Pro 2015 – 2017 годов после того, как «яблочная» компания заявила о риске возгорания батарей в этих устройствах, пишет издание The Hill.

Финансы Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ на 20 млрд рублей Министерство финансов РФ 14 августа проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года.

Шоу-бизнес 65-летняя Любовь Успенская показала себя в купальнике 65-летняя артистка отметила, что только один месяц в году может отказаться от услуг визажиста и стилиста.

Армия и оружие Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.

Политика Посольство США в РФ лишилось 70% персонала – Хантсман Как добавил Д.Хантсман, главным достижением за последние два года работы стало то, что посольство "оставляет дверь открытой для бизнеса и добивается результатов, которые американский народ ждет от этого дипломатического ведомства" в рамках двусторонних отношений, "входящих в число наиболее важных" для них.

Политика Украина хочет создать режимный морской район вокруг Крыма В издании указывают на то, что при реализации инициативы, в акватории Черного и Азовского моря возникнет небезопасная обстановка, поскольку повышается риск столкновения судов.

Происшествия Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.

Политика Для российских ученых ужесточили правила общения с иностранцами Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, ужесточающий правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями.