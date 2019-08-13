Экономика
США отложат введение пошлины на часть китайских товаровКоммерсантъ вчера в 13:47
Торговое представительство США сообщило о следующих шагах по введению новой пошлины в 10% на товары из Китая. Некоторые категории товаров начнут облагаться пошлинами только с 15 декабря.
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с чего всё началось
Торговое представительство США (USTR) заявило о том, что в интересах национальной безопасности и здорового роста экономики сократит перечень китайских товаров, облагаемых пошлинами.РБКвчера в 12:01
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Культура
Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство
Актер Эрик Энтони Робертс хотел бы получить российское гражданство.
Обновлено в 16:07
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России
О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено в 14:05
Происшествия
В Филадельфии четыре полицейских пострадали в результате стрельбы
По меньшей мере четверо полицейских получили ранения в результате стрельбы в Филадельфии в США. Об этом сообщает NBC Philadelphia.
Обновлено в 17:35
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской
Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.
Обновлено в 01:30
Интернет
Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей
Microsoft обновила положения политики конфиденциальности, официально прописав в ней возможность прослушки аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и программы Skype Translator, пишет Motherboard.
Обновлено в 14:42
Общество
В особняке Эпштейна нашли портрет Клинтона в туфлях и платье
Обновлено в 19:27
Политика
Трамп через Twitter предложил Си Цзиньпину встретиться
Президент США Дональд Трамп через Twitter предложил китайскому коллеге Си Цзиньпину встретиться по ситуации в Гонконге.
Обновлено в 19:20
Авто
BMW показала гибридный BMW 330e
Новинка получила гибридную силовую установку с отдачей в 292 л.с. Актуальное поколение BMW 3-Series было презентовано год назад, а теперь баварская марка готовится к новой премьере – гибридной версии модели BMW 330e.
Обновлено в 03:08
Происшествия
В Кирове двое мужчин зарезали двухлетнего мальчика
В Кирове произошло зверское убийство: двое неизвестных зарезали двухлетнего ребенка, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 17:47
Политика
Минобрнауки прокомментировало приказ о контактах учёных с иностранцами
Министерство науки и высшего образования России сообщило, что приказ, ужесточающий правила контактов российских учёных с их иностранными коллегами, носит рекомендательный характер.
Обновлено в 08:25
Происшествия
В Краснодарском крае сгорел пассажирский автобус
Пассажирский автобус, ехавший из Архипо-Осиповки в Таганрог, полностью сгорел на Кубани, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 15:53
Технологии
Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел при испытании новой двигательной установки.
Обновлено в 17:45
Политика
Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле
Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью журналисту Руслану Курбанову, фрагмент которого опубликован на его странице в Instagram, заявил о наличии врагов у возглавляемой им республики.
Обновлено в 14:04
Происшествия
В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД
Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:30
Политика
Осень патриарха: Кремль устал воевать за Севастополь
Кремль решил избавиться от одного из главных игроков на политическом поле Севастополя – Алексея Чалого.
Обновлено в 18:02
Политика
Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка
Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Происшествия
Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
В полиции не уточнили личности участников конфликта, но таким образом прокомментировали сообщения в социальных сетях, где московский священник Алексей Забелин написал, что его избили на набережной на глазах собственного сына.
Обновлено в 17:40
Армия и оружие
Снайпер ВСУ ранил бойца Народной милиции ДНР
Обновлено в 04:43
Наука
Verisim Life разрабатывает биосимулятор с системой ИИ. В будущем он заменит животных для тестирования лекарств!
В будущем биосимулятор от Verisim Life позволит не только снизить количество погибающих от тестирования лекарств животных, но и сократить сроки выхода препаратов на рынок.
Обновлено в 11:24
Технологии
Альфа-Банк найдет клиентам надежных контрагентов
Руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин отметил, что идея по созданию такого сервиса родилась после общения с клиентами, которые пожаловались на трудные поиски надежных партнеров по бизнесу и контрагентов.
Обновлено в 09:52
Технологии
Мошенники научились воровать деньги с карт с помощью приложения
Чтобы заблокировать попытку списания средств, "сотрудник банка" предложил сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету.
Обновлено вчера в 02:33
Происшествия
В Комсомольске-на-Амуре медведь утащил тело из могилы
Медведь похитил тело из могилы на кладбище в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает «Хабаровский край сегодня».
Обновлено в 03:30
Футбол
«Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции игры с «Краснодаром»
Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораеш рассказал, почему в России была сорвана трансляция ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:3). По версии «Порту», именно телеканал «Матч ТВ» нарушил договоренности, отказавшись перевести €50 тыс. за полтора часа до начала трансляции.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49
Происшествия
В Ростовской области спасли застрявшего между двух труб ребенка
В хуторе Парамонов Вологодонского района двухлетний ребенок застрял между двух труб. Об этом сообщили в донском главке МЧС.
Обновлено в 15:43