с чего всё началось

Торговое представительство США сообщило о следующих шагах по введению новой пошлины в 10% на товары из Китая. Некоторые категории товаров начнут облагаться пошлинами только с 15 декабря.

Культура Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство Актер Эрик Энтони Робертс хотел бы получить российское гражданство.

Энергетика В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.

Происшествия В Филадельфии четыре полицейских пострадали в результате стрельбы По меньшей мере четверо полицейских получили ранения в результате стрельбы в Филадельфии в США. Об этом сообщает NBC Philadelphia.

Происшествия Женщина бросила дочь в кафе с запиской Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.

Интернет Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей Microsoft обновила положения политики конфиденциальности, официально прописав в ней возможность прослушки аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и программы Skype Translator, пишет Motherboard.

Политика Трамп через Twitter предложил Си Цзиньпину встретиться Президент США Дональд Трамп через Twitter предложил китайскому коллеге Си Цзиньпину встретиться по ситуации в Гонконге.

Авто BMW показала гибридный BMW 330e Новинка получила гибридную силовую установку с отдачей в 292 л.с. Актуальное поколение BMW 3-Series было презентовано год назад, а теперь баварская марка готовится к новой премьере – гибридной версии модели BMW 330e.

Происшествия В Кирове двое мужчин зарезали двухлетнего мальчика В Кирове произошло зверское убийство: двое неизвестных зарезали двухлетнего ребенка, сообщает "Комсомольская правда".

Политика Минобрнауки прокомментировало приказ о контактах учёных с иностранцами Министерство науки и высшего образования России сообщило, что приказ, ужесточающий правила контактов российских учёных с их иностранными коллегами, носит рекомендательный характер.

Происшествия В Краснодарском крае сгорел пассажирский автобус Пассажирский автобус, ехавший из Архипо-Осиповки в Таганрог, полностью сгорел на Кубани, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Технологии Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек» Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел при испытании новой двигательной установки.

Политика Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью журналисту Руслану Курбанову, фрагмент которого опубликован на его странице в Instagram, заявил о наличии врагов у возглавляемой им республики.

Происшествия В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Политика Осень патриарха: Кремль устал воевать за Севастополь Кремль решил избавиться от одного из главных игроков на политическом поле Севастополя – Алексея Чалого.

Политика Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.

Политика Украинского замминистра задержали при получении взятки Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.

Происшествия Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына В полиции не уточнили личности участников конфликта, но таким образом прокомментировали сообщения в социальных сетях, где московский священник Алексей Забелин написал, что его избили на набережной на глазах собственного сына.

Наука Verisim Life разрабатывает биосимулятор с системой ИИ. В будущем он заменит животных для тестирования лекарств! В будущем биосимулятор от Verisim Life позволит не только снизить количество погибающих от тестирования лекарств животных, но и сократить сроки выхода препаратов на рынок.

Технологии Альфа-Банк найдет клиентам надежных контрагентов Руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин отметил, что идея по созданию такого сервиса родилась после общения с клиентами, которые пожаловались на трудные поиски надежных партнеров по бизнесу и контрагентов.

Технологии Мошенники научились воровать деньги с карт с помощью приложения Чтобы заблокировать попытку списания средств, "сотрудник банка" предложил сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету.

Происшествия В Комсомольске-на-Амуре медведь утащил тело из могилы Медведь похитил тело из могилы на кладбище в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает «Хабаровский край сегодня».

Футбол «Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции игры с «Краснодаром» Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораеш рассказал, почему в России была сорвана трансляция ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:3). По версии «Порту», именно телеканал «Матч ТВ» нарушил договоренности, отказавшись перевести €50 тыс. за полтора часа до начала трансляции.

Происшествия Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.