Экономика
Эксперт оценил решение США отложить пошлины на ряд товаров из КНРRT на русском 08:02
Эксперт не исключил, что новые пошлины после 15 декабря всё же будут введены. Как предположил Надоршин, отсрочка никак не меняет общие тенденции и перспективы. Ранее Соединённые Штаты отложили введение пошлин в размере 10% на некоторые китайские товары до 15 декабря.
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с чего всё началось
Торговое представительство США (USTR) заявило о том, что в интересах национальной безопасности и здорового роста экономики сократит перечень китайских товаров, облагаемых пошлинами.РБКвчера в 12:01
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