с чего всё началось

Эксперт не исключил, что новые пошлины после 15 декабря всё же будут введены. Как предположил Надоршин, отсрочка никак не меняет общие тенденции и перспективы. Ранее Соединённые Штаты отложили введение пошлин в размере 10% на некоторые китайские товары до 15 декабря.

Эксперт оценил решение США отложить пошлины на ряд товаров из КНР

Футбол «Ахмат» оштрафован за оскорбление судьи по громкой связи За использование громкой связи на стадионе клуб оштрафован на 150 тысяч рублей.

Политика Украина разрабатывает меморандум, который будет в основе нового контракта с РФ по газу Украина при поддержке международных партнеров разрабатывает меморандум по вопросам энергетики, на основе которого будет вести переговоры с РФ о новом транзитном газовом контракте.

Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.

Политика В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об инициативе ввести четырехдневную рабочую неделю.

Кино Леонардо Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно В центре - группа молодых людей, которые собираются по выходным в титульном кафе в Лос-Анджелесе и ведут откровенные беседы и рассуждения.

Армия и оружие В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27 В Североатлантическом альянсе прокомментировали маневр российского истребителя при приближении самолета НАТО в небе над Балтикой.

Политика Додон заявил о намерении Молдавии восстановить отношения с Россией Президент Молдавии Игорь Додон на встрече с членом Палаты представителей конгресса США Майком Куигли, который находится с визитом в республике, сообщил о намерении Кишинева восстановить стратегические отношения с Россией.

Политика В Госдуме объяснили предложение запретить старые машины Рекомендации запретить эксплуатацию старых машин, направленные думским комитетом по промышленности в профильные министерства, не касаются личного транспорта, заявила автор письма, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Альфия Когогина.

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Армия и оружие Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.

Экономика В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.

Общество Молодожены из Вичуги эффектно прибыли на свадьбу на грузовиках Видеозапись со свадьбы дальнобойщика из Вичуги набирает десятки тысяч просмотров в интернете.

Политика Девочка поделилась впечатлениями от встречи с Путиным в Севастополе Воспитанница Академии хореографии Севастополя Анастасия поделилась впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным.

Армия и оружие В США назвали три «провальных» проекта вооружений России Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.

Происшествия Суд в Москве арестовал активиста Константина Котова до 12 октября «Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Константина Котова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 212.1 УК РФ, сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 12 октября 2019 года», – сказал собеседник агентства.

Происшествия Инна Чурикова прокомментировала данные о госпитализации мужа Актриса Ирина Чурикова в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировала сообщения о госпитализации своего супруга, режиссёра Глеба Панфилова.

Технологии Появился погодный прогноз для городов России в 2100 году Климатологи создали сервис для прогнозирования погоды в городах Земли в 2100 году, который уже появился в Сети и доступен для всех желающих.

Политика Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы Напомним, выдвинутый кандидатом в депутаты по 43 одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал единственным, чья жалоба на неправомерный отказ в регистрации была удовлетворена Мосгоризбиркомом.

Политика Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Политика В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.