Экономика

Эксперт оценил решение США отложить пошлины на ряд товаров из КНРRT на русском 08:02

Эксперт не исключил, что новые пошлины после 15 декабря всё же будут введены. Как предположил Надоршин, отсрочка никак не меняет общие тенденции и перспективы. Ранее Соединённые Штаты отложили введение пошлин в размере 10% на некоторые китайские товары до 15 декабря.
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с чего всё началось
Торговое представительство США (USTR) заявило
 о том, что в интересах национальной безопасности и здорового роста экономики сократит перечень китайских товаров, облагаемых пошлинами.
РБКвчера в 12:01

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ТАССвчера в 12:49
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Украина при поддержке международных партнеров разрабатывает меморандум по вопросам энергетики, на основе которого будет вести переговоры с РФ о новом транзитном газовом контракте.
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В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
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Общество

Мэрия согласовала проведение митинга на проспекте Сахарова 25 августа

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Политика

В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об инициативе ввести четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 07:08
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В центре - группа молодых людей, которые собираются по выходным в титульном кафе в Лос-Анджелесе и ведут откровенные беседы и рассуждения.
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Армия и оружие

В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

В Североатлантическом альянсе прокомментировали маневр российского истребителя при приближении самолета НАТО в небе над Балтикой.
Обновлено в 12:10
Политика

Додон заявил о намерении Молдавии восстановить отношения с Россией

Президент Молдавии Игорь Додон на встрече с членом Палаты представителей конгресса США Майком Куигли, который находится с визитом в республике, сообщил о намерении Кишинева восстановить стратегические отношения с Россией.
Обновлено в 11:47
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Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре

Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Политика

Лидер «Ночных волков» оценил навыки Путина за рулем мотоцикла

На прошлой неделе Путин побывал на организованном "Ночными волками" международном байк-шоу в Севастополе.
Обновлено в 11:38
Политика

В Госдуме объяснили предложение запретить старые машины

Рекомендации запретить эксплуатацию старых машин, направленные думским комитетом по промышленности в профильные министерства, не касаются личного транспорта, заявила автор письма, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Альфия Когогина.
Обновлено в 05:41
Культура

Игорь Чайка стал продюсером фильма о спецназе по спетой Лепсом песне

Обновлено в 08:13
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Культура

«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

Обновлено вчера в 17:44
Армия и оружие

Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС

На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.
Обновлено в 12:31
Происшествия

Мать избитой девочки из Ингушетии захотела вернуть ее себе

Обновлено в 12:47
Экономика

В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан

Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Общество

Молодожены из Вичуги эффектно прибыли на свадьбу на грузовиках

Видеозапись со свадьбы дальнобойщика из Вичуги набирает десятки тысяч просмотров в интернете.
Обновлено в 04:04
Происшествия

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Космос

На МКС отправят партию тульских пряников

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Политика

Девочка поделилась впечатлениями от встречи с Путиным в Севастополе

Воспитанница Академии хореографии Севастополя Анастасия поделилась впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:45
Армия и оружие

В США назвали три «провальных» проекта вооружений России

Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.
Обновлено в 12:27
Происшествия

Суд в Москве арестовал активиста Константина Котова до 12 октября

«Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Константина Котова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 212.1 УК РФ, сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 12 октября 2019 года», – сказал собеседник агентства.
Обновлено в 09:39
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Инна Чурикова прокомментировала данные о госпитализации мужа

Актриса Ирина Чурикова в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировала сообщения о госпитализации своего супруга, режиссёра Глеба Панфилова.
Обновлено в 12:19
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Появился погодный прогноз для городов России в 2100 году

Климатологи создали сервис для прогнозирования погоды в городах Земли в 2100 году, который уже появился в Сети и доступен для всех желающих.
Обновлено в 09:18
Политика

Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы

Напомним, выдвинутый кандидатом в депутаты по 43 одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал единственным, чья жалоба на неправомерный отказ в регистрации была удовлетворена Мосгоризбиркомом.
Обновлено вчера в 13:03
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Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Обновлено в 00:49
Политика

Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
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В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Политика

Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке

Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.
Обновлено в 09:20
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