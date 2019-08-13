с чего всё началось

Торговое представительство США сообщило о следующих шагах по введению новой пошлины в 10% на товары из Китая. Некоторые категории товаров начнут облагаться пошлинами только с 15 декабря.

Экономика Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцев Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов или 3,05% к закрытию торгов в среду, 14 августа.

Происшествия В Филадельфии произошла стрельба Трое полицейских ранены в результате стрельбы в Филадельфии в США, сообщает телеканал ABC.

Здоровье В России стали чаще умирать от рака Всего в России за первое полугодие 2019 года умерли 918 503 человека. Это на 3% меньше, чем в январе-июне прошлого года.

Футбол «Ливерпуль» победил «Челси» и завоевал Суперкубок УЕФА «Ливерпуль» победил «Челси» в серии послематчевых пенальти в матче за Суперкубок УЕФА. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Театры Умер худрук кукольного Театра сказки в Петербурге Игорь Игнатьев Художественный руководитель санкт-петербургского Кукольного театра сказки, заслуженный деятель искусств России Игорь Игнатьев умер в возрасте 68 лет.

Политика Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.

Финансы Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года.

Политика МИД Украины объяснил отказ принимать обратно моряков-провокаторов Представитель МИД Украины Зеркаль объяснила причину отказа забирать задержанных Россией осенью 2018 года моряков.

Экономика «Газпром» попросил у правительства средства на два проекта на Балтике Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер попросил правительство России поддержать проекты строительства комплекса по переработке и сжижению газа и крупнейшего в России газохимического комплекса на побережье Балтийского моря рядом с портом Усть-Луга (Ленинградская область).

Политика Генпрокуратура Украины нагрянула с обысками к зампредседателю МинВОТ Генпрокуратура Украины пришла с обысками в дом заместителя председателя министра по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ) Юрию Гримчаку.

Авто Dodge отпразднует 50-летие Charger Daytona спецверсией Полное название юбилейной спецверсии — Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition.

Политика В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.

Футбол Динамо Киев, скорее всего, возглавит Алексей Михайличенко 56-летний Алексей Михайличенко уже был тренером Динамо Киев в период с 2002-го по 2004-й года.

Политика Трюдо признал, что был не прав в конфликте с экс-генпрокурором Канады Ответственность за ошибки в конфликте с экс-генпрокурором Канады Джоди Уилсон-Рейбоулд признал премьер-министр этой страны Джастин Трюдо, передаёт CBC.

Авто АвтоВАЗ разрабатывал обновленную Lada Niva более 10 лет назад За свой жизненный цикл Lada Niva пережила несколько частичных модернизаций, наиболее значительная из которых состоялась в 1993 году.

Общество Минюст потребовал от Минпросвещения отменить новый перечень учебников В Минпросвещения, в свою очередь, настаивают, что документ не нужно было регистрировать в Минюсте: «Приказ № 345 от 28 декабря 2018 года, как и предыдущий приказ от 2014 года, не направлялся в Министерство юстиции в силу разъяснений, данных Минюстом в 2014 году, о том, что подобные приказы регистрации не подлежат».

Происшествия Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына В полиции не уточнили личности участников конфликта, но таким образом прокомментировали сообщения в социальных сетях, где московский священник Алексей Забелин написал, что его избили на набережной на глазах собственного сына.

Общество Минэкономразвития предложило альтернативу СанПиНу для ресторанов «Ведомости» ознакомились с копией документа, подготовленного Минэкономразвития, – он называется «Белая книга индустрии гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские»; представитель ведомства подтвердил его достоверность.

Культура «Квартал 95» впервые спародировал Зеленского «Студия Квартал 95» впервые показала пародию на президента Украины Владимира Зеленского. Выступление проходило в Одессе.

Политика Додон заявил о желании Молдавии восстановить отношения с Россией Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Кишинев намерен восстановить стратегические отношения с Россией.

Политика Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что с тех пор как в 1840 году Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.

Футбол Сломавшего Чалову нос игрока «Сочи» дисквалифицировали на четыре матча Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника «Сочи» Ивана Миладиновича на четыре матча за удар в лицо форварда ЦСКА Федора Чалова во встрече пятого тура РПЛ.

Футбол Нурмагомедов призвал Черчесова вызвать Сулейманова в сборную Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram призвал главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова вызвать нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в национальную команду.

Общество Соболь объявила о прекращении голодовки Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля.

Игры Опубликован первый трейлер Need for Speed Heat На официальном Youtube-канале Need for Speed появился первый трейлер новой игры серии: Need for Speed Heat.

Происшествия Москвич запер дочь в машине и забыл место парковки Мужчина в Москве запер несовершеннолетнюю дочь в машине и оставил на стоянке, однако позднее забыл, где именно припарковался.