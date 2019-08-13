с чего всё началось

Торговое представительство США сообщило о следующих шагах по введению новой пошлины в 10% на товары из Китая. Некоторые категории товаров начнут облагаться пошлинами только с 15 декабря.

Политика Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Политика В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.

Технологии IBS интегрировала SAP ERP со складским ПО в компании EVYAP IBS выполнила интеграцию систем SAP ERP со складским ПО для турецкой компании EVYAP, одного из крупнейших мировых производителей бытовой химии.

Политика Киев раскрыл план на случай остановки транзита российского газа Ранее секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заверил, что у Киева существует «план Б» на случай, если ему не удастся договориться с Москвой о продолжении транзита газа через территорию республики после 2019 года.

Авто Минпромторг отказался запрещать эксплуатацию старых автомобилей Минпромторг считает, что запрещать использовать автомобили, которые достигли «предельных» сроков эксплуатации, для решения экологических проблем нельзя.

Шоу-бизнес Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.

Политика «Единая Россия» удалила с сайта биографию Беглова «Единая Россия» удалила со своего сайта страницу с биографией кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова, после того как на дебатах он назвал себя беспартийным.

Политика Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.

Гаджеты В США запретили провозить в самолетах некоторые ноутбуки MacBook Pro Авиационные власти США объявили о запрете на провоз некоторых ноутбуков MacBook Pro, выпущенных в 2015-2017 годах.

Происшествия Сотрудники СК опрашивали задержанных под видом правозащитников «Агоры» Сотрудники Следственного комитета (СК) России под видом правозащитников «Агоры» опрашивали задержанных после акции протеста 10 августа, об этом сообщили в Facebook журналистка телеканала «360» Екатерина Максимова и в Instagram маркетолог Зинаида Гилязова.

Политика Как Трампу избежать войны с Россией, сообщил The National Interest В статье для The National Interest Джордж Биб излагает свою точку зрения на то, как президент США Дональд Трамп может избежать войны с Россией.

Гаджеты Название смартфона iPhone 11 Pro подтверждено Редактор Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman), который неоднократно публиковал эксклюзивную информацию о новинках компании Apple, подтвердил название нового флагманского смартфона iPhone.

Экономика Чистая прибыль МОЭК по МСФО за I полугодие снизилась на 12% Чистая прибыль ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО за первое полугодие текущего года составила 6,034 миллиарда рублей, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,9%, говорится в отчете компании.

Интернет В WhatsApp на Android появилась новая функция Ранее стало известно, что разработчики WhatsApp тестируют некоторые новые функции для следующей версии приложения на платформе iOS.

Кино Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно Леонардо Ди Каприо рассказал журналисту New York Post, что считает фильм провальным из-за того, что был неопытным и только начинал карьеру.

Политика Аксенов обвинил Запад в водной блокаде Крыма Глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Запад в водной блокаде Крыма. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Происшествия Аэропорт Гонконга выделил две зоны для протестующих Две зоны для протестующих, расположенные в стороне от основного потока пассажиров, выделили в аэропорту Гонконга.

Политика Меркель напомнила о необходимости выполнения «Минска-2» Канцлер Германии Ангела Меркель призвала приложить усилия по реализации минских соглашений.

Политика В Кремле высказались об идее четырёхдневной рабочей недели Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают предложение Федерации независимых профсоюзов России перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.