Экономика
США отложат введение пошлины на часть китайских товаровКоммерсантъ вчера в 13:47
Торговое представительство США сообщило о следующих шагах по введению новой пошлины в 10% на товары из Китая. Некоторые категории товаров начнут облагаться пошлинами только с 15 декабря.
Читать в источнике
Оценить19
с чего всё началось
Торговое представительство США (USTR) заявило о том, что в интересах национальной безопасности и здорового роста экономики сократит перечень китайских товаров, облагаемых пошлинами.РБКвчера в 12:01
Подробнее о событии
Показать все источники
«Шопинг на рождество» Трампа: цены на нефть взлетели из-за отсрочки пошлин
Московский Комсомолецвчера в 22:34
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 08:55, Ашберн
Наука
Яблоко в день защищает от рака и инфарктов
Обновлено в 07:00
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Технологии
IBS интегрировала SAP ERP со складским ПО в компании EVYAP
IBS выполнила интеграцию систем SAP ERP со складским ПО для турецкой компании EVYAP, одного из крупнейших мировых производителей бытовой химии.
Обновлено в 08:09
Политика
Киев раскрыл план на случай остановки транзита российского газа
Ранее секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заверил, что у Киева существует «план Б» на случай, если ему не удастся договориться с Москвой о продолжении транзита газа через территорию республики после 2019 года.
Обновлено в 07:43
Авто
Минпромторг отказался запрещать эксплуатацию старых автомобилей
Минпромторг считает, что запрещать использовать автомобили, которые достигли «предельных» сроков эксплуатации, для решения экологических проблем нельзя.
Обновлено в 04:52
Здоровье
Брянское правительство поставило цель избавить поликлиники от очередей
В области создадут систему защиты прав пациентов.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
«Единая Россия» удалила с сайта биографию Беглова
«Единая Россия» удалила со своего сайта страницу с биографией кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова, после того как на дебатах он назвал себя беспартийным.
Обновлено в 05:44
Политика
Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Гаджеты
В США запретили провозить в самолетах некоторые ноутбуки MacBook Pro
Авиационные власти США объявили о запрете на провоз некоторых ноутбуков MacBook Pro, выпущенных в 2015-2017 годах.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Сотрудники СК опрашивали задержанных под видом правозащитников «Агоры»
Сотрудники Следственного комитета (СК) России под видом правозащитников «Агоры» опрашивали задержанных после акции протеста 10 августа, об этом сообщили в Facebook журналистка телеканала «360» Екатерина Максимова и в Instagram маркетолог Зинаида Гилязова.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян госпитализирован
Обновлено в 07:35
Политика
Как Трампу избежать войны с Россией, сообщил The National Interest
В статье для The National Interest Джордж Биб излагает свою точку зрения на то, как президент США Дональд Трамп может избежать войны с Россией.
Обновлено вчера в 14:33
Гаджеты
Название смартфона iPhone 11 Pro подтверждено
Редактор Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman), который неоднократно публиковал эксклюзивную информацию о новинках компании Apple, подтвердил название нового флагманского смартфона iPhone.
Обновлено в 03:09
Экономика
Чистая прибыль МОЭК по МСФО за I полугодие снизилась на 12%
Чистая прибыль ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО за первое полугодие текущего года составила 6,034 миллиарда рублей, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,9%, говорится в отчете компании.
Обновлено в 08:10
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Интернет
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Ранее стало известно, что разработчики WhatsApp тестируют некоторые новые функции для следующей версии приложения на платформе iOS.
Обновлено в 08:20
Кино
Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно
Леонардо Ди Каприо рассказал журналисту New York Post, что считает фильм провальным из-за того, что был неопытным и только начинал карьеру.
Обновлено вчера в 13:24
Политика
Аксенов обвинил Запад в водной блокаде Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Запад в водной блокаде Крыма. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Аэропорт Гонконга выделил две зоны для протестующих
Две зоны для протестующих, расположенные в стороне от основного потока пассажиров, выделили в аэропорту Гонконга.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Обновлено вчера в 13:16
Политика
Меркель напомнила о необходимости выполнения «Минска-2»
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала приложить усилия по реализации минских соглашений.
Обновлено в 08:31
Политика
В Кремле высказались об идее четырёхдневной рабочей недели
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают предложение Федерации независимых профсоюзов России перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено в 07:45
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» в раунде плей-офф ЛЧ
Обновлено в 03:54
Политика
AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54