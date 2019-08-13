Экономика
США отложат введение пошлины на часть китайских товаровКоммерсантъ вчера в 13:47
Торговое представительство США сообщило о следующих шагах по введению новой пошлины в 10% на товары из Китая. Некоторые категории товаров начнут облагаться пошлинами только с 15 декабря.
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Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Пресненский суд получил ходатайство об аресте Константина Котова
Пресненский суд 14 августа выберет меру пресечения для Константина Котова, которому Следственный комитет вменил так называемую "дадинскую статью" - уголовную статью о неоднократных нарушениях на уличных акциях.
Обновлено в 07:02
Футбол
Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи
Обновлено в 09:15
Происшествия
В Петербурге загорелись торговые павильоны
Торговые павильоны с автомобильными товарами загорелись на площади порядка 400 квадратных метров в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:18
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Политика
В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели
Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила ввести четырехдневную рабочую неделю без снижения зарплат.
Обновлено в 07:09
Общество
Власти Москвы предложили провести митинг без шествия 25 августа
Московские власти предложили организаторам акции 25 августа провести митинг на проспекте Академика Сахарова без шествия по бульварам.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Обновлено вчера в 13:08
Политика
Киев раскрыл план на случай остановки транзита российского газа
Ранее секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заверил, что у Киева существует «план Б» на случай, если ему не удастся договориться с Москвой о продолжении транзита газа через территорию республики после 2019 года.
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Белоруссии 14-летний хоккеист погиб, попав под поезд
14-летний белорусский хоккеист Андрей Мицкевич погиб, попав под поезд по дороге на тренировку, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея Республики Белоруссия.
Обновлено в 09:54
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Политика
Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия "дала повод" для окончания договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:21
Футбол
Футболист «Сочи» дисквалифицирован на четыре матча за удар Чалова
Защитник футбольного клуба "Сочи" Иван Миладинович дисквалифицирован на четыре матча за удар локтем в голову нападающего столичного ЦСКА Федора Чалова в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:29
Общество
В Японии за неделю 23 человека скончались от жары
За минувшую неделю в Японии жертвами жары стали 23 человека, еще около 13 тысяч жителей госпитализированы с тепловыми ударами.
Обновлено вчера в 22:28
Здоровье
Гериатры назвали продукт, продлевающий молодость
Традиционная индийская пряность куркума, которую индусы ежедневно добавляют чуть ли не во все блюда, помогает сохранить здоровье мозга и отодвинуть наступление деменции, пишет "РГ", со ссылкой на результаты научных исследований Национального центра гериатрии и геронтологии.
Обновлено в 06:08
Финансы
Путин ожидает снижения ипотечных ставок до конца этого года
По итогам 2018 года средняя ставка по ипотеке в РФ составила 9,56%, по итогам первых пяти месяцев 2019 года - 10,3%.
Обновлено в 07:57
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Автоспорт
Албон рассказал, как ему помог Квят в начале сезона
Обновлено в 02:10
Происшествия
Трехлетний мальчик пропал в лесу в Омской области
Сотрудники полиции и волонтеры ведут поиски трехлетнего мальчика, который во вторник вечером потерялся в лесу в Большереченском районе Омской области.
Обновлено вчера в 23:40
Экономика
Российский рынок труда недосчитался почти 500 тыс. предпенсионеров
Всего общая численность безработных в России составляет 764 тыс. человек.
Обновлено в 01:09
Игры
ЕА показала дебютный трейлер новой Need for Speed — Heat
Какие-то детали Need for Speed: Heat мы узнали из недавних утечек, но теперь гонку наконец-то представили официально вместе с полноценным двухминутным трейлером.
Обновлено в 09:20
Политика
Жириновский назвал условие, при котором СССР можно было бы сохранить
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал условие, при котором Советский Союз можно было бы сохранить.
Обновлено в 09:00
Здоровье
О каких болезнях может сигнализировать сухая кожа на локтях
Признаком псориаза может быть сухая бледная кожа с чешуйками и красной сыпью.
Обновлено в 06:14
Футбол
Жена Мамаева посетила супруга в колонии
Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, посетила супруга, который отбывает срок в исправительной колонии города Алексеевка Белгородской области.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В крупной аварии в Ленобласти погибла женщина
Крупная авария произошла сегодня около половины десятого утра в деревне Ушаки Тосненского района Ленинградской области.
Обновлено в 06:29
Интернет
В WhatsApp для Android появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android-устройств, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Политика
Хантсман назвал слухами сообщения о кандидатуре возможного преемника
Ранее сообщалось, что Хантсман собирается баллотироваться в губернаторы штата Юта Объявивший об отставке американский посол в России Джон Хантсман назвал слухами сообщения СМИ о том, что новым послом США в Москве может стать спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган, сообщает "Эхо Москвы".
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
В Белоруссии обеспокоены наступательным характером учений НАТО
Учения НАТО «Анаконда-2018» и Dragon-2019 свидетельствуют о том, что в Альянсе продолжают прорабатывать вариантов силового реагирования на конфликты, которые могут возникнуть на постсоветском пространстве, считают в миноборыны Белоруссии.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер
Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:35