Политика

США откроют свое консульство в ГренландииREGNUM вчера в 18:23

«США имеют стратегический интерес в развитии политических, экономических и торговых отношений в арктическом регионе», — говорится в письме. Агентство отмечает, что консульство США впервые было открыто в Гренландии в 1940 году после оккупации Дании нацистской Германии.
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с чего всё началось
Государственный департамент США сообщил в письме к Конгрессу о необходимости восстановления американского консульства в Нууке — столице Гренландии, сообщает AP
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Коммерсантъвчера в 22:49

Подробнее о событии

США планируют вновь открыть консульство в Гренландии

РИА Новостивчера в 22:05

СМИ узнали о планах США открыть генконсульство в Гренландии

Московский Комсомолецвчера в 21:47

В США заявили о намерении открыть консульство в Гренландии

RT на русскомвчера в 18:23

США решили вернуться в Гренландию

Lenta.ruвчера в 19:29

США нашли способ получить доступ к Гренландии

Известиявчера в 18:40

США решили открыть генконсульство в Гренландии на фоне спора с Данией

РБКвчера в 19:59

AP: США планируют открыть генконсульство в Гренландии

ТАССвчера в 17:46
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Транспорт

Свыше сорока рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах

Свыше сорока рейсов задержаны и отменены в аэропортах российской столицы.
Обновлено в 01:05
Политика

В Киеве начался «Марш защитников Украины»

"Марш защитников Украины", альтернативный официальному "Шествию достоинства", проходит в Киеве в рамках празднования Дня независимости страны, передает корреспондент РИА Новости.
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Шоу-бизнес

Анфиса Чехова рассказала о последних жалобах Анастасии Заворотнюк

Российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала о том, когда в последний раз виделась с актрисой Анастасией Заворотнюк, а также поделилась впечатлениями о её самочувствии на фоне слухов о тяжёлом заболевании.
Обновлено вчера в 20:54
Общество

Артемий Лебедев назвал либералов инфантильными бездельниками

Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что считает либералов «инфантильными бездельниками», разваливающими его созидательные мотивы.
Обновлено в 05:38
Экономика

Deutsche Bank заплатит $16 млн штрафа за прием на работу россиян

Deutsche Bank будет вынужден заплатить свыше $16 млн штрафа из-за обвинений, что финансовая организация якобы в корыстных целях, чтобы извлечь выгоду, нанимала родственников иностранных чиновников, в том числе и российских.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие

Иран сообщил об испытании своей новой ракеты

Обновлено в 06:12
Кино

На Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана подали в суд в России

В качестве ответчика указаны китайская компания China Film Group, выступившая сопродюсером, а также актёры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, также участвовавшие в создании фильма.
Обновлено вчера в 02:34
Политика

Путин поручил решить вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию

Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности.
Обновлено в 05:05
Космос

Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник

Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»

Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" с подводной лодки "Юрий Долгорукий".
Обновлено в 07:08
Политика

В Чечне назвали цену на Aurus слишком большой

Министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров прокомментировал телеграм-каналу "Подъем" открытие шоурума бренда Aurus в Москве, где стало известно, что цена на седан из кортежа Путина составляет 18 миллионов рублей.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь

Коллекторы подкараулили у подъезда и обстреляли жителя подмосковного Красногорска. Об этом сообщает «Регион Online».
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес

Вместо развода: Михаил Галустян готовится к рождению третьего ребенка

Обновлено в 04:00
Политика

В правительстве ФРГ потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»

Власти Германии требуют удалить украинский сайт "Миротворец". Об этом сообщает RT со ссылкой на правительство ФРГ.
Обновлено в 05:17
Политика

Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть

Обновлено в 02:36
Культура

Актер Петр Мамонов госпитализирован с инфарктом

Известный российский актер и музыкант Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с инфарктом.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Названы сроки переноса аварийно севшего А321 с кукурузного поля

Самолет А321 "Уральским авиалинии", совершивший аварийную посадку в поле Подмосковья, собираются перенести в другое место.
Обновлено в 06:30
Политика

Сергей Шойгу отметит в Кишиневе 75-летие освобождения Молдавии

Обновлено в 04:36
Общество

Флешмоб «Флаг-рекордсмен» вошел в Книгу рекордов России

Флешмоб "Флаг-рекордсмен" в честь дня российского триколора вошел в Книгу рекордов России как самое большое полотно, содержащее изображение флагов муниципалитетов РФ.
Обновлено в 07:16
Футбол

«Верона» освободила место в заявке для игрока не из ЕС для Глушенкова

Hellas News, итальянский клуб освободил место в заявке для игрока не из Евросоюза.
Обновлено в 07:06
Политика

Зеленский сравнил присоединение Крыма с кражей ребенка

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил потерю Крыма с кражей ребенка у родителей.
Обновлено в 04:00
Авто

УАЗ «Хантер» стал более устойчивым к коррозии

По словам конструкторов, обновленный УАЗ «Хантер» стал более устойчивым к коррозии.
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес

Роскошная Алла Пугачева побила бездетную Лайму Вайкуле

"Все красивые, но Алла Борисовна лучше всех!", – отметил фолловер. А вот Лайма таких добрых слов, к сожалению, так и не дождалась.
Обновлено в 03:51
Финансы

Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара

Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой.
Обновлено вчера в 21:12
Политика

Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7

Глава Европейского совета Дональд Туск в ходе пресс-конференции перед началом саммита «Большой семёрки» в Биаррице выступил против возможного возвращения России в формат G8 и предложил лучше пригласить на следующую встречу лидеров G7 Украину в качестве гостя.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Молодая пара в Казани занялась сексом у входа в церковь

В Казани молодая пара занялась сексом прямо напротив входа в церковь Кирилла Казанского.
Обновлено в 05:29
Культура

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира

Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия

В Берлине неизвестный застрелил уроженца Чечни

Как пишет газета "Бильд", убитый был известен местной полиции как исламист.
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Экономика

«Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка

В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено вчера в 14:44
Общество

Mastercard допустила утечку данных 90 тыс. клиентов

Европейское отделение Mastercard сообщило властям Бельгии и Германии об утечке данных, которая затронула жителей этих стран, передает Bloomberg со ссылкой на заявление немецкого и бельгийского регуляторов.
Обновлено вчера в 14:05
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Гренландия
Автономная территория, входящая в Королевство Дания, между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами, к востоку от Арктического архипелага. Хотя физиографически Гренландия является частью континента Северной Америки, Гренландия политически и культурно связана с Европой на протяжении тысячелетия. Большинство населения на острове составляют инуиты, чьи предки начали мигрировать с территории Канады примерно в 13 столетии, постепенно обосновываясь на острове.
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