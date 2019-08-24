Политика
США откроют свое консульство в ГренландииREGNUM вчера в 18:23
«США имеют стратегический интерес в развитии политических, экономических и торговых отношений в арктическом регионе», — говорится в письме. Агентство отмечает, что консульство США впервые было открыто в Гренландии в 1940 году после оккупации Дании нацистской Германии.
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с чего всё началось
Государственный департамент США сообщил в письме к Конгрессу о необходимости восстановления американского консульства в Нууке — столице Гренландии, сообщает AP.Коммерсантъвчера в 22:49
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Транспорт
Свыше сорока рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
Свыше сорока рейсов задержаны и отменены в аэропортах российской столицы.
Обновлено в 01:05
Политика
В Киеве начался «Марш защитников Украины»
"Марш защитников Украины", альтернативный официальному "Шествию достоинства", проходит в Киеве в рамках празднования Дня независимости страны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова рассказала о последних жалобах Анастасии Заворотнюк
Российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала о том, когда в последний раз виделась с актрисой Анастасией Заворотнюк, а также поделилась впечатлениями о её самочувствии на фоне слухов о тяжёлом заболевании.
Обновлено вчера в 20:54
Общество
Артемий Лебедев назвал либералов инфантильными бездельниками
Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что считает либералов «инфантильными бездельниками», разваливающими его созидательные мотивы.
Обновлено в 05:38
Экономика
Deutsche Bank заплатит $16 млн штрафа за прием на работу россиян
Deutsche Bank будет вынужден заплатить свыше $16 млн штрафа из-за обвинений, что финансовая организация якобы в корыстных целях, чтобы извлечь выгоду, нанимала родственников иностранных чиновников, в том числе и российских.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Иран сообщил об испытании своей новой ракеты
Обновлено в 06:12
Кино
На Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана подали в суд в России
В качестве ответчика указаны китайская компания China Film Group, выступившая сопродюсером, а также актёры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, также участвовавшие в создании фильма.
Обновлено вчера в 02:34
Политика
Путин поручил решить вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию
Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности.
Обновлено в 05:05
Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник
Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" с подводной лодки "Юрий Долгорукий".
Обновлено в 07:08
Политика
В Чечне назвали цену на Aurus слишком большой
Министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров прокомментировал телеграм-каналу "Подъем" открытие шоурума бренда Aurus в Москве, где стало известно, что цена на седан из кортежа Путина составляет 18 миллионов рублей.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь
Коллекторы подкараулили у подъезда и обстреляли жителя подмосковного Красногорска. Об этом сообщает «Регион Online».
Обновлено в 06:19
Политика
В правительстве ФРГ потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»
Власти Германии требуют удалить украинский сайт "Миротворец". Об этом сообщает RT со ссылкой на правительство ФРГ.
Обновлено в 05:17
Культура
Актер Петр Мамонов госпитализирован с инфарктом
Известный российский актер и музыкант Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с инфарктом.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Названы сроки переноса аварийно севшего А321 с кукурузного поля
Самолет А321 "Уральским авиалинии", совершивший аварийную посадку в поле Подмосковья, собираются перенести в другое место.
Обновлено в 06:30
Общество
Флешмоб «Флаг-рекордсмен» вошел в Книгу рекордов России
Флешмоб "Флаг-рекордсмен" в честь дня российского триколора вошел в Книгу рекордов России как самое большое полотно, содержащее изображение флагов муниципалитетов РФ.
Обновлено в 07:16
Футбол
«Верона» освободила место в заявке для игрока не из ЕС для Глушенкова
Hellas News, итальянский клуб освободил место в заявке для игрока не из Евросоюза.
Обновлено в 07:06
Политика
Зеленский сравнил присоединение Крыма с кражей ребенка
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил потерю Крыма с кражей ребенка у родителей.
Обновлено в 04:00
Авто
УАЗ «Хантер» стал более устойчивым к коррозии
По словам конструкторов, обновленный УАЗ «Хантер» стал более устойчивым к коррозии.
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес
Роскошная Алла Пугачева побила бездетную Лайму Вайкуле
"Все красивые, но Алла Борисовна лучше всех!", – отметил фолловер. А вот Лайма таких добрых слов, к сожалению, так и не дождалась.
Обновлено в 03:51
Финансы
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара
Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7
Глава Европейского совета Дональд Туск в ходе пресс-конференции перед началом саммита «Большой семёрки» в Биаррице выступил против возможного возвращения России в формат G8 и предложил лучше пригласить на следующую встречу лидеров G7 Украину в качестве гостя.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Молодая пара в Казани занялась сексом у входа в церковь
В Казани молодая пара занялась сексом прямо напротив входа в церковь Кирилла Казанского.
Обновлено в 05:29
Культура
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия
В Берлине неизвестный застрелил уроженца Чечни
Как пишет газета "Бильд", убитый был известен местной полиции как исламист.
Обновлено вчера в 10:31
Экономика
«Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка
В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено вчера в 14:44
Общество
Mastercard допустила утечку данных 90 тыс. клиентов
Европейское отделение Mastercard сообщило властям Бельгии и Германии об утечке данных, которая затронула жителей этих стран, передает Bloomberg со ссылкой на заявление немецкого и бельгийского регуляторов.
Обновлено вчера в 14:05