с чего всё началось

«США имеют стратегический интерес в развитии политических, экономических и торговых отношений в арктическом регионе», — говорится в письме. Агентство отмечает, что консульство США впервые было открыто в Гренландии в 1940 году после оккупации Дании нацистской Германии.

США откроют свое консульство в Гренландии

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