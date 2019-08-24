Политика
США откроют свое консульство в ГренландииREGNUM вчера в 18:23
«США имеют стратегический интерес в развитии политических, экономических и торговых отношений в арктическом регионе», — говорится в письме. Агентство отмечает, что консульство США впервые было открыто в Гренландии в 1940 году после оккупации Дании нацистской Германии.
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с чего всё началось
Государственный департамент США сообщил в письме к Конгрессу о необходимости восстановления американского консульства в Нууке — столице Гренландии, сообщает AP.Коммерсантъвчера в 22:49
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Космос
«Союз» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС
Обновлено в 02:05
Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Хоккей
Фетисов: Кузнецов опозорил российский хоккей и страну
Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов опозорил свою страну, получив дисквалификацию за употребление кокаина.
Обновлено вчера в 11:23
Футбол
Еще плюс 5 млн. «Зенит» готовит новое предложение по Миранчукам
По словам источника, сине-бело-голубые планируют предложить за братьев 30 млн евро.
Обновлено 21 августа в 08:42
Гаджеты
Google рассказала о новой версии Android
Представители компании Google рассказали, что приняли решение не использовать названия десертов в названиях новых версий Android.
Обновлено 22 августа в 13:23
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено 22 августа в 12:15
Происшествия
Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137
У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
Обновлено вчера в 08:23
Авто
В московском каршеринге появились ретро-автомобили
Автопарк "Яндекс.Драйва" пополнили два настоящих раритетных авто - оригинальные Ford Mustang. Они будут доступны с 17:00 сегодняшнего дня.
Обновлено вчера в 08:19
Футбол
«Барселона» хочет усилиться полузащитником «Ювентуса»
Обновлено в 02:19
Футбол
«Леванте» обыграл «Вильярреал» благодаря двум голам с пенальти
В матче второго тура чемпионата Испании «Леванте» обыграл «Вильярреал» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия».
Обновлено вчера в 19:19
Здоровье
Переносчики тропических болезней распространились на юге России
В тексте сказано, что комары – переносчики опасных заболеваний распространились у Черноморского побережья.
Обновлено 22 августа в 23:02
Политика
WSJ узнала о планах Болтона помешать покупке Китаем украинского завода
Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пытается помешать покупке Китаем украинского предприятия «Мотор Сич», так как это может дать Пекину важные оборонные технологии.
Обновлено в 00:03
Футбол
Сутормин объяснил, как перешел в «Зенит» за 50 тысяч рублей
20 августа появилась информация, что в обоих случаях клуб-продавец получил от покупателя 50 тысяч рублей, а не сумму, приблизительно равную рыночной стоимости Сутормина.
Обновлено вчера в 12:01
Кино
На Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана подали в суд в России
В качестве ответчика указаны китайская компания China Film Group, выступившая сопродюсером, а также актёры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, также участвовавшие в создании фильма.
Обновлено вчера в 02:34
Политика
Украинский министр пообещал поднять флаг страны над Владивостоком
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что поднимет флаг Украины над Владивостоком, как, по его словам, это было сто лет назад.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
На Кубе легендарные Т-34 и Т-55 превратили в ракетные установки и САУ
На Кубе главными защитниками воздушного пространства до сих пор являются старые советские комплексы С-75 и С-125.
Обновлено вчера в 08:32
Транспорт
В России разработают ПДД для электробайков и сегвеев
Минтранс подготовил проект изменений в Правила дорожного движения (ПДД) с учетом распространения электроскутеров, сегвеев, моноколес и прочих новых видов транспорта.
Обновлено вчера в 16:45
Авто
19 500 км с хэтчбеком Kia Ceed: итоги длительного теста
Обновлено вчера в 23:06
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 09:19
Политика
Эксперт оценил призыв Трампа к американским компаниям уйти из Китая
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что американские компании должны незамедлительно начать искать альтернативу китайскому рынку.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
В Челябинске пассажирский ПАЗик врезался в ограждение парка
В Челябинске общественное транспортное средство влетело в препятствие, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:17
Политика
Крупнейший грузоперевозчик Франции отказался от Севморпути
Обновлено в 02:05
Происшествия
На Ставрополье во время кесарева умерла женщина
Смерть роженицы произошла во время кесарева сечения из-за нарушений, которые допустил медицинский персонал при родовспоможении.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия
Заместитель главы Тамбова погиб в ДТП в Рязанской области
Как добавил в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по Рязанской области Александр Поташов, в Скопине в утренние часы 24 августа был сбит автомобилем мужчина, который в неположенном месте переходил дорогу на 266-м км трассы М-6 Москва - Астрахань.
Обновлено в 01:17
Кино
Умер известный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова рассказала о последних жалобах Анастасии Заворотнюк
Российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала о том, когда в последний раз виделась с актрисой Анастасией Заворотнюк, а также поделилась впечатлениями о её самочувствии на фоне слухов о тяжёлом заболевании.
Обновлено вчера в 20:54
Здоровье
Роспотребнадзор опубликовал список необходимых прививок для школьников
Роспотребнадзор напомнил, какие прививки защищают иммунитет школьников. Список опубликован в субботу на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 01:16
Финансы
Глава Банка Англии призвал отказаться от доллара
Глава Банка Англии Марк Карни призвал мир отказаться от американского доллара в качестве резервной валюты, сообщает CNBC.
Обновлено в 00:25
Транспорт
Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
Тридцать один рейс задержан и двенадцать отменены в аэропортах Москвы в субботу.
Обновлено в 00:55