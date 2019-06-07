Армия и оружие
США отказываются учить турецких пилотов из-за российских С-400Мойка78 01:38
В США отказываются обучать турецких летчиков пилотированию истребителей-бомбардировщиков F-35. Причина — решение Анкары приобрести у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400.
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с чего всё началось
США решили прекратить прием турецких военных летчиков по программе обучения навыкам пилотирования американских истребителей F-35, сообщает Reuters со ссылкой на источники.Коммерсантъвчера в 23:09
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Reuters: США прекратят прием турецких пилотов для обучения на истребителях F-35
Коммерсантъвчера в 23:09
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