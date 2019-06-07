США отказываются учить турецких пилотов из-за российских С-400Мойка78 01:38

с чего всё началось

В США отказываются обучать турецких летчиков пилотированию истребителей-бомбардировщиков F-35. Причина — решение Анкары приобрести у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400.

Политика Роскосмос опробует «Государево око» в Тверской области Тверская область станет пилотным регионом по тестированию системы "Государево око", которая будет вести мониторинг территории страны со спутников в круглосуточном режиме, сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Политика Игорь Бабушкин выдвинулся в губернаторы Астраханской области Игорь Бабушкин выдвинулся в губернаторы Астраханской области Представленный вчера общественности Игорь Бабушкин сегодня подал заявление в избирательную комиссию.

Армия и оружие Военные экологи ЦВО прибыли в Арктику для очистки территорий от мусора Экологический взвод Центрального военного округа прибыл в город Норильск для очистки от мусора земель Министерства обороны в Арктической зоне.

Происшествия Корреспондент «Медузы» задержан в Москве Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.

Политика Путин не планирует контактировать с Зеленским Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов о предполагаемых контактах Путина с Зеленским ответил, что глава России пока не планирует общаться с новым президентом Украины.

Транспорт В Шереметьево осталась тонна неразобранного багажа В аэропорту Шереметьево скопилась тонна неразобранного багажа, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Экономика Заявитель по делу Калви рассказал о 3,7 млрд рублей ущерба По версии следствия, Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у ПКБ акции International Financial Technology Group S.C.A. в счёт долга и вместе с другими фигурантами завысил стоимость ценных бумаг с 600 000 руб. до 2,5 млрд.

Шоу-бизнес 28-летняя племянница принцессы Дианы выйдет замуж за 60-летнего миллионера Племянница принцессы Дианы скрывала отношения с миллионером Майклом Льюисом с августа прошлого года.

Происшествия В Москве полицейский застрелил задержанного при попытке побега Московский полицейский застрелил мужчину, задержанного за езду в пьяном состоянии, который попытался сбежать.

Общество ВЦИОМ выяснил, как россияне выбирают друзей Дружба между мужчиной и женщиной, представителями разного возраста и уровня доходов — достаточно распространенное явление среди россиян, свидетельствует данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Армия и оружие Российский корабль чуть не столкнулся с американским крейсером В Восточно-Китайском море ракетный крейсер США Chancellorsville пересек курс российскому кораблю «Адмирал Виноградов».

Здоровье В Роскачестве назвали пять опасных напитков Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.

Наука Названы семь простых способов предотвратить болезни сердца Американская кардиологическая ассоциация разработала список из семи правил, придерживаясь которых, согласно последним данным, можно снизить вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний почти на 80%.

Политика Путин пригласил американскую журналистку на татами Журналистка агентства Bloomderg Розалинд Мэтисон получила предложение от президента России Владимира Путина сразиться на татами.

Происшествия Новосибирца с инсультом вынесли из трамвая и бросили на асфальте На кадрах видно, как из остановившегося на остановке "Бугринская роща" трамвая №15 двое мужчин по просьбе вагоновожатой выносят пассажира и оставляют его на асфальте, после этого один из них возвращается в салон, а второй уходит.

Космос «Роскосмос» развернет группировку спутников «Гонец-2» "Роскосмос" развернет группировку спутников "Гонец-2" для интернета вещей, заявил директор госкорпорации Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Экономика Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.

Экономика Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружбы» должен решаться с Россией в деловом ключе.

Общество Захарова высказалась о Соболь после инцидента с Симоньян Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на инцидент между главным редактором RT Маргаритой Симоньян и юристом Любовью Соболь.

Политика Посольство США отреагировало на отказ свердловских вузов от американских программ Письмо министерства образования Свердловский области об отказе от обучающих программ с американским участием напоминает обстановку 30-х годов прошлого века.

Общество Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».

Политика Пентагон опасается самостоятельных действий России в Арктике Россия может установить границы своего континентального шельфа в Арктике в одностороннем порядке в случае, если решение международных организаций по этому вопросу ее не устроит, считают в Минобороны США.

Общество Почти 60 новых парков появится в Москве до конца года Создание новых парков - часть общегородской программы благоустройства Москвы в 2019 году, на сегодняшний день в столице уже существует более 500 парковых территорий, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Здоровье В Волгоградской области от ботулизма скончались двое человек На территории Волгоградской области чаще всего регистрируются заболевания ботулизмом, связанные с употреблением вяленой рыбы домашнего приготовления, сообщает МТВ.