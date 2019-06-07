США отказываются учить турецких пилотов из-за российских С-400Мойка78 01:38

с чего всё началось

В США отказываются обучать турецких летчиков пилотированию истребителей-бомбардировщиков F-35. Причина — решение Анкары приобрести у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400.

Происшествия Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.

Экономика Минфин может ужесточить налогообложение олигархов Министерство финансов Российской Федерации продолжает искать способы вернуть в страну налоги, которые владельцы компании платят за рубежом.

Хоккей «Сент-Луис» вышел вперед в серии Кубка Стэнли против «Бостона» "Сент-Луис" добился гостевой победы и повел в серии со счетом 3:2. Российские легионеры "Сент-Луиса" Владимир Тарсенко и Иван Барбашев результативными действиями не отличились.

Общество Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».

Политика Трамп заявил о возможности улучшения отношений с Россией 18 апреля минюст США обнародовал итоговый доклад Мюллера, над которым спецпрокурор по России работал с 2017 г. Из документа следует, что Мюллер не смог обнаружить фактов сговора Трампа с Россией.

Экономика Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2019 году ниже 4 процентов Минэкономразвития России по итогам 2019 года ожидает инфляцию на уровне ниже 4 процентов, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин на площадке Петербургского международного экономического форума.

Энергетика Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.

Кино Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов Ушел из жизни актер и театральный педагог Александр Кузнецов, известный широкому зрителю по роли в фильме «Джек Восьмеркин — американец».

Происшествия Захарова рассказала о проблеме с телефонной связью в МИД России Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook рассказала, что в настоящее время телефоны ведомства не работают из-за ЧП во время ремонтных работ.

Политика Глава МИД Испании открестился от слов о «российской угрозе» Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что ситуация вокруг его слов о "российской угрозе" урегулирована.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.

Политика МИД России допускает увеличение числа военных специалистов в Венесуэле Россия может увеличить число военных специалистов в стране в случае запроса Венесуэлы.

Армия и оружие Зеленский пообещал, что ВСУ будут «жестко отвечать» на обстрелы в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы со стороны боевиков в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на прекращении огня.

Экономика Костин отмечает определенные признаки перегрева рынка потребкредитования Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин отмечает определенные сигналы, свидетельствующие о перегреве рынка потребительского кредитования в России.

Происшествия В Красноярске подростки избили школьницу из-за долга в 100 рублей Как сообщает Главное следственной управление СК РФ по Красноярскому краю, причиной конфликта стал долг в 100 рублей, который потерпевшая задолжала своим знакомым.

Политика Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от Москвы Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда украинский кабмин принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.

Экономика Шохин увидел возможность повторения перестройки в России Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.

Экономика Тиньков назвал дело против Калви позором и провокацией Предприниматель Олег Тиньков на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что считает уголовное дело против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви позором России.

Авто Страховщики выбрали самый защищённый от угона автомобиль Результаты тест драйвов показали, что самый защищённый автомобиль из отобранной десятки это Land Rover Range Rover, на самом последнем месте оказался Reno Duster.

Общество Верховный суд может отменить срок давности по налоговым преступлениям По словам представителя Верховного суда Павла Одинцова, момент окончания налогового преступления в проекте постановления пленума определяется так же, как и в предыдущем, которое приняли в 2006 году: преступление считается оконченным с момента неуплаты налога в установленный законом срок.

Транспорт В Шереметьево осталась тонна неразобранного багажа В аэропорту Шереметьево скопилась тонна неразобранного багажа, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Политика В СЖР приветствовали идею отменить штраф за возрастные маркировки Союз журналистов России (СЖР) приветствует инициативу руководителя Роскомнадзора Александра Жарова по отмене административного штрафа для СМИ за нарушения закона о возрастной маркировке, заявил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.

Политика Зеленский поручил вывезти на президентском самолете из Грузии 10 детей Президент Украины Владимир Зеленский поручил отправить из Грузии на президентском самолете десять задержанных детей.

Финансы Сбербанк за январь-май увеличил чистую прибыль по РСБУ на 12,3% Сбербанк России за январь-май 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3% - до 369,1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Футбол В финале Лиги наций сыграют Португалия и Голландия Сборная Голландии добилась волевой победы над Англией (3:1) и пробилась в финал Лиги наций. В соперниках у "оранжевых" будут португальцы.

Происшествия Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки Женщина стала со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные крошки, в результате находившийся у неё на коленях ребёнок перестал дышать и скончался.