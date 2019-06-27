Политика
США отказались публиковать переписку с РФ по взлому серверов ДемпартииИнтерфакс 04:46
Россия предлагала США опубликовать переписку по ситуации с якобы взломом русскими хакерами в 2016 году серверов Демократической партии. Об этом заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданного по приказу руководства ФСБ, Николай Мурашов.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:54, Вашингтон
Политика
Кремль призвал МВД прекратить массово штрафовать за оскорбление власти
В администрации президента России изучили информацию о случаях применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 05:22
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Honor объявил об обновлении своих смартфонов до Android Q
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Обновлено в 03:38
Авто
В США восстановили классический пикап Chevrolet 1954 года выпуска
Специалисты американской компании Icon решили вдохнуть «вторую жизнь» в пикап Chevrolet Thriftmaster 1954 года производства.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Бурятии
Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, погибли два члена экипажа, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Бурятии.
Обновлено вчера в 23:56
Авто
Опубликован список лучших автомобилей в кузове Shooting Brake
Список лучших автомобилей в кузове Shooting Brake опубликовал портал Autocar.
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия
В Польше возобновились поиски украденной нацистами Янтарной комнаты
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Гаджеты
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Бренд Honor запустил в России официальный интернет-магазин на домене honor.ru.
Обновлено в 04:53
Экономика
Два и более кредитов в России выплачивают свыше 40% заёмщиков
Уточнится, что по состоянию на май 2019 года одновременно два и более кредитов имели почти 42,3% заёмщиков в России, три и более — 18,5%. При этом почти 8% граждан обслуживают четыре и более кредитов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:08
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
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Авто
МТС и «Яндекс» выпустили автомобильный бортовой компьютер
Обновлено в 04:16
Происшествия
Машина чиновницы разбилась в центре Екатеринбурга
Корреспонденты издания узнали, что машина закреплена за Надеждой Каменской, заместителем министра экономики Свердловской области.
Обновлено в 04:38
Футбол
Руни забил гол со своей половины поля в матче с «Орландо»
Обновлено в 03:06
Гаджеты
Смартфоны Oppo смогут работать без подключения к сотовой сети
Китайская компания Oppo представила новую технологию под названием MeshTalk, позволяющую совершать звонки и обмениваться SMS-сообщениями без подключения к Интернету, сотовой связи и Bluetooth.По сути, в данных смартфонах реализована связь на радиочастотах, благодаря чему аппараты Oppo становятся аналогами рации, однако их радиус действия составляет только 3 километра.
Обновлено вчера в 12:16
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».
Обновлено в 04:11
Экономика
Нацбанк Грузии оценил ущерб экономике от снижения турпотока из России
Национальный банк Грузии сообщил, что из-за ожидаемого сокращения турпотока из России в связи с отменой авиасообщения экономика страны до конца 2019 года потеряет до $200—300 млн.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы
ФСБ задержала участников преступной группы, контрабандой ввозивших оружие с территории Украины и Литвы.
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Кино
Звезда сериала «Альф» скончался в США
Звезда популярного американского комедийного сериала 80-х годов «Альф» умер дома в Хермоса-Бич, штат Калифорния в возрасте 75 лет.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Самолет Air India вынужденно сел в Лондоне из-за сообщения о бомбе
Самолет индийской авиакомпании Air India, выполнявший рейс по маршруту Мумбаи-Ньюарк (США), совершил вынужденную посадку в лондонском аэропорту Станстед из-за сообщения о бомбе, говорится в сообщении авиакомпании в ее аккаунте в Twitter.
Обновлено в 05:48
Общество
Расширен список профессий с 25% надбавки к пенсии
Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:14
Интернет
Сервис «Яндекс.Такси» под брендом Yango запустился в Румынии и Гане
Сервис "Яндекс.Такси" начал оказывать под своим международным брендом Yango услуги по перевозке пассажиров в Румынии и Гане.
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Политика
Слуцкого не избрали вице-президентом ПАСЕ после двух туров голосования
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не набрал необходимого количества голосов во втором туре выборов на пост вице-президента Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает в среду ТАСС.
Обновлено вчера в 15:21
Общество
Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей
Из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на два метра. Затоплены целые улицы городов и деревень.
Обновлено вчера в 14:00
Транспорт
Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто
Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных машин.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве двух девушек в Покрове
Обновлено в 05:22
Авто
Kia представил новый кроссовер Kia XCeed
Кроссовер в отличие от хэтчбека Ceed вырос в размерах.
Обновлено вчера в 15:10
Политика
Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Как проспектам Бандеры и Шухевича вернули советские названия
Закон о декоммунизации, принятый в 2015 году, включает в себя обязательное переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей.
Обновлено вчера в 06:15