США не будут признавать незаконную инаугурацию диктатуры Мадуро. Мы будем продолжать наращивать давление на коррумпированный режим, поддерживать демократическую Национальную ассамблею и призывать к демократии и свободе в Венесуэле.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон не признает легитимным президентом Венесуэлы "диктатора" Николаса Мадуро, который 10 января принес присягу в качестве главы государства. "США отказываются признавать нелегитимную инаугурацию", - написал Болтон в Twitter.

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