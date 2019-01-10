Политика
США отказались признавать Мадуро президентом Венесуэлы
США отказались признавать Мадуро президентом ВенесуэлыМосковский Комсомолец13:52
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон не признает легитимным президентом Венесуэлы "диктатора" Николаса Мадуро, который 10 января принес присягу в качестве главы государства. "США отказываются признавать нелегитимную инаугурацию", - написал Болтон в Twitter.
Московский Комсомолец13:52
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США не будут признавать незаконную инаугурацию диктатуры Мадуро. Мы будем продолжать наращивать давление на коррумпированный режим, поддерживать демократическую Национальную ассамблею и призывать к демократии и свободе в Венесуэле.
— Джон Болтон, американский политикРИА Новости 10:39
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