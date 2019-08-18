Космос
США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М»РЕН ТВ вчера в 21:29
Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Британская компания отказалась от поставки в Россию углеволокна для астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") после того, как фирму приобрел американский владелец, однако проект спас японский поставщик, сообщила РИА Новости заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.РИА Новостивчера в 20:01
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Британская фирма отказалась поставлять комплектующие для российского телескопа «Спектр-М»
Коммерсантъвчера в 20:55
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