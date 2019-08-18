Британская компания отказалась от поставки в Россию углеволокна для астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") после того, как фирму приобрел американский владелец, однако проект спас японский поставщик, сообщила РИА Новости заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.

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Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".

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