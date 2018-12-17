Мы специально переносим на него запчасти с похожего корабля, просто чтобы он не развалился. Я не могу гарантировать вам, что корабль в любую секунду не сломается и нам не придется звонить русским и просить их о помощи. Я думаю, сейчас для учений не очень подходящее время.