Политика

США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить РФ о помощи
Газета.Ru
02:44

Береговая охрана США решила воздержаться от учений в Арктике из-за опасения, что единственный американский тяжелый ледокол сломается. В этом случае пришлось бы обращаться к России, сообщает издание Business Insider.
Газета.Ru02:44
Пол Цукунфт
…Это 40-летний корабль. Мы разбираем на запчасти другое судно, чтобы эта штука работала, и я не могу гарантировать, что у нее не будет катастрофических сбоев в ходе учений, и тогда придется обращаться к России. Так что сейчас не время для этого.
— Пол ЦукунфтБанки Сегодня 04:42
с чего всё началось
Ранее американское издание Business Insider
 сообщило, что береговая охрана США могла отказаться от учений в Арктике из-за опасений, что единственный американский тяжелый ледокол может сломаться, а о помощи придется просить Россию.
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