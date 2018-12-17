Политика

США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить РФ о помощи
Газета.Ru
02:44

Береговая охрана США решила воздержаться от учений в Арктике из-за опасения, что единственный американский тяжелый ледокол сломается. В этом случае пришлось бы обращаться к России, сообщает издание Business Insider.
Газета.Ru02:44
Пол Цукунфт
Мы специально переносим на него запчасти с похожего корабля, просто чтобы он не развалился. Я не могу гарантировать вам, что корабль в любую секунду не сломается и нам не придется звонить русским и просить их о помощи. Я думаю, сейчас для учений не очень подходящее время.
— Пол ЦукунфтРЕН ТВ 05:50

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