Политика
США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить РФ о помощи
США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить РФ о помощиРоссийская газетавчера в 23:24
Береговая охрана Соединенных Штатов отказалась проводить учения в Арктике из-за опасений, что единственный тяжелый ледокол США может выйти из строя, и тогда придется обращаться за помощью к России. Об этом пишет американский портал Business Insider.
Российская газетавчера в 23:24
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Я не могу гарантировать, что не будет серьезных технических сбоев в ходе учений, и тогда мне пришлось бы обратиться к России, чтобы ледокол отбуксировали в безопасное место, но сейчас не время это делать.
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США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить РФ о помощи
Российская газетавчера в 23:24
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