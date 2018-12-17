Пол Ф. Цукунфт

Адмирал Береговой охраны США, в настоящее время занимает пост коменданта Береговой охраны. В мае 2014 кандидатура адмирала Цукунфта на пост 25-го коменданта была утверждена Сенатом. 30 мая 2014 он сменил на посту адмирала Роберта Паппа-младшего. До назначения на этот пост Цукунфт командовал Тихоокеанской зоной Береговой охраны, отвечая за все миссии береговой охраны в районе размером примерно в половину земной поверхности от Скалистых гор до восточного побережья Африки. Одновременно он занимал пост командира оборонительных сил на западе и обеспечивал поддержку миссии Береговой охраны в министерстве обороны и в боевом командовании.