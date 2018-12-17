Береговая охрана США отказалась проводить учения в Арктике из-за боязни просить о помощи Россию. Об этом сообщает Business Insider. По данным издания, США опасались того, что единственный американский тяжелый ледокол Polar Star сломается.

США отказались от учений в Арктике из-за России

Политика Политика ЦИК: Олег Кожемяко лидирует на выборах губернатора Приморья

Армия и оружие Армия и оружие Летные испытания МБР «Сармат» начнутся в Плесецке в ближайшее время

Политика Политика Глава сахалинского правительства подала в отставку «Глава сахалинского правительства Вера Щербина подала в отставку по собственному желанию», — указали в департаменте.

Политика Политика Эр-Рияд ответил на обвинения сената США в адрес саудовского принца Министерство иностранных дел Саудовской Аравии осудило обвинения в адрес наследного принца страны Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда со стороны сената США.

Политика Политика Мэй оценила возможность нового референдума по Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что новый референдум по Brexit нанесет непоправимый ущерб политике британского правительства, передает Reuters.

Политика Политика Би-би-си объяснила поиск влияния России на протесты во Франции В начале декабря министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что власти страны ведут расследование возможного вмешательства России в протесты.

Политика Политика Порошенко рассказал о сроках действия военного положения на Украине Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции в Киеве рассказал о сроках действия военного положения в стране.

Политика Политика Порошенко пообещал поддержку более достойному кандидату на выборах Порошенко добавил, что если примет решение баллотироваться в президенты в следующем году, но будет более достойный кандидат, то он будет ему помогать.

Армия и оружие Армия и оружие Пушков прокомментировал планы Трампа вывести войска из Сирии Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о рассмотрении властями США возможного вывода войск из Сирии.

Политика Политика В Киеве пожаловались на отсутствие допуска на рынок ЕС Советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка заявил, что Евросоюз не видит возможностей для интеграции Украины в свой внутренний рынок.

Политика Политика В Минске заявили, что Лукашенко не проводил совещания о независимости Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проводил никакого совещания на тему независимости республики якобы "в условиях давления" со стороны России.

Политика Политика WP узнала о подготовке Белого дома к приостановке работы правительства Белый дом и ряд федеральных ведомств начали заблаговременную подготовку к приостановке работы правительства из-за возникших разногласий касательно финансирования по обеспечению безопасности американских границ, указывает газета The Washington Post (WP).

Политика Политика Сирия открыла в Крыму совместный торговый дом Крымско-сирийский торговый дом создан и станет резидентом свободной экономической зоны Крыма, сообщил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

Политика Политика В Тбилиси оппозиционеры расставили палатки перед зданием парламента Оппозиционеры из объединения "Сила в единстве", которые не признают результаты прошедших президентских выборов, расставили в центре Тбилиси перед зданием парламента на проспекте Руставели палатки, требуя проведения досрочных парламентских выборов, передает корреспондент РИА Новости.