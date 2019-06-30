Политика

Белый дом прояснил ситуацию с амнистией HuaweiГазета.Ru 14:33

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу заявил, что временная отмена санкций против китайской компании Huawei не является полной амнистией.
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В США заявили, что Трамп не объявлял Huawei полную амнистию

Комсомольская правда12:51

Белый дом: решение Трампа по Huawei не является амнистией компании

RT на русском12:47

США не объявляли Huawei полную амнистию

News.ru12:07

Белый дом: полной амнистии Huawei не было

Вести.Ru12:38

В Белом доме открестились от «полной амнистии» Huawei

РЕН ТВ12:09

В Белом доме заявили, что США не объявляли Huawei полную амнистию

ТАСС12:07

США отказались от полной амнистии для Huawei

Lenta.ru12:41
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Политика

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
Гаджеты

Процессор AMD Ryzen 5 3600 протестировали в CPUBenchmark

Процессор Ryzen 5 3600, продажи которого стартуют 7 июля, протестировали в бенчмарке CPUBenchmark.
Обновлено в 09:40
Футбол

Кучаев: «Нужно было удалять и Луиса Адриано. В эпизоде была отмашка»

В перерыве хотели заменить удаленного игрока и играть 11 на 11, но судья с этим был не согласен.
Обновлено в 14:40
Транспорт

В Шереметьеве признали скопление багажа

Информацию о девяти тысячах единиц багажа аэропорт опровергает. О проблемах с выдачей багажа в Шереметьеве стало известно в начале июня.
Обновлено в 14:55
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Политика

Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России

Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.
Обновлено в 13:40
Спорт

Началась церемония закрытия Европейских игр в Минске

Обновлено в 15:33
Происшествия

«Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентами

Автодилер «Рольф» намерен выполнить все свои обязательства перед клиентами, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 08:46
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Автоспорт

Ферстаппен прокомментировал победу в Гран-при Австрии

Обновлено в 15:40
Общество

Би-2 высмеяли организацию концерта в Магнитогорске в честь Дня города

Накануне, 29 июня, в Магнитогорске отмечали День города. Одним из хэдлайнеров праздничного концерта была группа Би-2.
Обновлено в 03:54
Происшествия

В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры

По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.
Обновлено в 11:36
Происшествия

СК займется делом об избиении режиссера в центре Москвы

Уголовное дело об избиении девушки-режиссера Агнии Галдановой будет передано из полиции в Следственный комитет.
Обновлено в 14:50
Армия и оружие

Страшнее ядерных ракет: в США назвали самое смертоносное оружие России

У России существует оружие, которое для США страшнее ядерных ракет.
Обновлено в 14:42
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Шоу-бизнес

Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры

Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры Напомним, что отцом старшей дочери Светланы, 8-летней Евангелины, является бывший гражданский муж певицы, танцор из балета Freedom Андрей Царь.
Обновлено в 10:38
Футбол

«Локомотив» объявил об уходе пятерых футболистов

«Локомотив» на официальном сайте объявил об уходе пятерых футболистов.
Обновлено в 11:11
Политика

Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20

Обновлено в 06:14
Общество

Архангельского губернатора освистали на Дне города

Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Политика

Япония возобновила коммерческий лов китов впервые за 30 лет

Обновлено в 04:23
Здоровье

Январь и май являются самыми опасными месяцами для сердца

Сотрудники Томского НИИ проанализировали 9 тысяч случаев инфаркта у пациентов, которые происходили на протяжении 10 лет, учитывая погодные условия региона.
Обновлено в 01:09
Политика

Трамп стал первым президентом США, который пересек границу КНДР

Нынешняя поездка президента США Дональда Трампа в демилитаризованную зону была запланирована несколько месяцев назад, но приглашение Ким Чен Ыну стало экспромтом, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:24
Спорт

IAAF скрыла положительные допинг-пробы британских атлетов в 2014 году

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 2014 году скрыла положительные допинг-пробы нескольких британских легкоатлетов.
Обновлено в 15:15
Происшествия

Футболистка сборной Швейцарии пропала в озере

Обновлено в 14:24
Кино

Жигунов посоветовал Александру Петрову почаще отказываться от ролей

Жигунов вспоминает, что в советское время фильм, состоящий из четырех серий, снимали год, сейчас – месяц.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия

Пьяный боец ВСУ сжег блиндаж с сослуживцами

Представитель пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал на брифинге о происшествии, которое произошло на позициях 25-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Лопаскино.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие

Турция обвинила армию Хафтара в задержании своих граждан

Турецкое министерство иностранных дел в официальном релизе, размещенном на сайте ведомства, заявило, что Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара задержала шесть турецких граждан.
Обновлено в 14:48
Космос

Астронавт NASA восхитился музеем космонавтики в Москве

Обновлено в 11:12
Происшествия

Совершено покушение на кортеж министра, есть погибшие

Обновлено в 13:36
Армия и оружие

Кипр отказался закрыть порты для кораблей из России

Кипр не может прекратить предоставлять порты и инфраструктуру для российских кораблей или каких-либо других государств, заявил министр обороны Кипра Саввас Ангелидис.
Обновлено в 08:21
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