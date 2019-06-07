Армия и оружие
США отказались обучать турецких летчиков из-за российских С-400Lenta.ru вчера в 22:47
5 мая США предложили Турции несколько вариантов в обмен на отказ от покупки российских С-400. Отмечалось, что Вашингтон дал Анкаре «понять последствия» ее выбора, после чего принятие решения осталось за властями страны.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
США решили прекратить прием турецких военных летчиков по программе обучения навыкам пилотирования американскими истребителями F-35, сообщает Reuters со ссылкой на источники.Коммерсантъвчера в 23:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Reuters: США прекратят прием турецких пилотов для обучения на истребителях F-35
Коммерсантъвчера в 23:09
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 00:40, Ашберн
Технологии
В S7 предложили использовать Face ID вместо посадочных талонов
Обновлено вчера в 17:13
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
В Липецкой области три человека погибли в ДТП с автобусом
Автобус, уточнили в ГИБДД, следовал по маршруту "Липецк – Москва", в салоне находился 21 пассажир.
Обновлено вчера в 14:55
Наука
Генетики расшифровали ДНК первых народов Восточно-Сибирской Арктики
Исследователями расшифровали ДНК древних народов Сибири и в результате обнаружили общего предка современных чукчей и индейцев.
Обновлено в 00:05
Общество
В Приморье вновь принесла потомство леопард-«крестница» Стивена Сигала
Обновлено вчера в 21:44
Политика
Times: в ЕС могут поддержать новую отсрочку Brexit
Евросоюз может поддержать предоставление Лондону нового крайнего срока выхода Британии из состава ЕС в случае, если британские власти не смогут утвердить его условия до 31 октября, действующей даты Brexit.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
Суд арестовал четвёртого фигуранта дела об убийстве спецназовца
Ранее News.ru писал, что суд арестовал троих фигурантов уголовного дела — Степаняна, Ходжаяна и Маркосяна.
Обновлено вчера в 10:35
Общество
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов
В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.
Обновлено вчера в 04:34
Шоу-бизнес
Андрей Малахов рассказал о тайной любви покойного актера Алексея Булдакова
Женщина согласилась прийти в студию программы Андрея Малахова «Прямой эфир» и откровенно рассказать об отношениях с Алексеем Булдаковым.
Обновлено вчера в 08:38
Общество
Расчет советских зарплат при назначении пенсий предложили упростить
Законопроект предлагает при утрате необходимых документов не по вине работника при расчете пенсии использовать показатели средней зарплаты, единые тарифные сетки и прочие нормативы, утвержденные в советские годы, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 12:42
Политика
Опубликована вторая серия интервью с Т.Давыденко
Видео начинается с того, что председатель СП благодарит журналиста за вышедшее интервью, и за то, что Караулов выполнил обещание и передал документы президенту.
Обновлено вчера в 01:43
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 08:38
Авто
Названы лучшие и худшие автомобили для путешествий
Эксперты CarPrice составили рейтинг лучших и худших автомобилей для путешествий.
Обновлено вчера в 11:30
Экономика
DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь
DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено вчера в 13:52
Шоу-бизнес
28-летняя племянница принцессы Дианы выйдет замуж за 60-летнего миллионера
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Бари Алибасов написал завещание
Обновлено вчера в 07:43
Религия
Православные пензенцы отмечают Вознесение Господне
В четверг, 6 июня, православные верующие в России и по всему миру отмечают Вознесение Господне.
Обновлено вчера в 01:16
Музыка
Араш и Алена Шишкова провели одну ночь в Дубае
По сюжету Араш мимолетно встречает Алену Шишкову в стенах отеля и мечтает снова увидеться с ней.
Обновлено вчера в 19:52
Энергетика
Новак объяснил снижение добычи нефти сверх требований сделки ОПЕК+
Добыча нефти в России упала сильнее, чем это требует сделка ОПЕК+, из-за ремонтов и ситуации с нефтепроводом «Дружба».
Обновлено вчера в 14:48
Авто
Стартовали продажи бюджетного хэтчбека Toyota Glanza
Компания Toyota объявила старт продаж нового недорогого хэтчбека Glanza.
Обновлено 05 июня в 22:22
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:25
Общество
Десятки российских пилотов с недействительными дипломами остались без работы
Десятки пилотов остались без работы после катастрофы лайнера Ан-148 «Саратовских авиалиний», который разбился в февраля 2018 года.
Обновлено в 00:17
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено 05 июня в 02:16
Происшествия
В Пермском крае возбудили дело из-за инсценировки депутатом нападения
В Пермском крае возбудили уголовное дело в отношении депутата регионального заксобрания, после того как он попытался инсценировать собственное убийство.
Обновлено вчера в 15:17
Футбол
Футбольный «Оренбург» рискует переехать в Самару
Футбольный клуб российской премьер-лиги "Оренбург" в предстоящем сезоне может сменить прописку и переехать из своего родного города в Самару.
Обновлено вчера в 21:58
Шоу-бизнес
Арбенина пришла на шоу Урганта в сутане католического священника
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Врио главы Забайкалья объявил об участии в выборах губернатора
Помимо Осипова, известно еще об одном возможном претенденте на пост губернатора - краевой комитет КПРФ в апреле рекомендовал партии выдвинуть на пост главы региона первого секретаря крайкома КПРФ и председателя фракции этой партии в краевом парламенте Юрия Гайдука.
Обновлено вчера в 21:27
Политика
В Великобритании назвали условия нормализации отношений с Россией
Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений.
Обновлено вчера в 15:44