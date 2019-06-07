США отказались обучать турецких летчиков из-за российских С-400Lenta.ru вчера в 22:47

с чего всё началось

5 мая США предложили Турции несколько вариантов в обмен на отказ от покупки российских С-400. Отмечалось, что Вашингтон дал Анкаре «понять последствия» ее выбора, после чего принятие решения осталось за властями страны.

Общество Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».

Общество Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.

Наука Генетики расшифровали ДНК первых народов Восточно-Сибирской Арктики Исследователями расшифровали ДНК древних народов Сибири и в результате обнаружили общего предка современных чукчей и индейцев.

Политика Times: в ЕС могут поддержать новую отсрочку Brexit Евросоюз может поддержать предоставление Лондону нового крайнего срока выхода Британии из состава ЕС в случае, если британские власти не смогут утвердить его условия до 31 октября, действующей даты Brexit.

Происшествия Суд арестовал четвёртого фигуранта дела об убийстве спецназовца Ранее News.ru писал, что суд арестовал троих фигурантов уголовного дела — Степаняна, Ходжаяна и Маркосяна.

Общество ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.

Политика На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.

Шоу-бизнес Андрей Малахов рассказал о тайной любви покойного актера Алексея Булдакова Женщина согласилась прийти в студию программы Андрея Малахова «Прямой эфир» и откровенно рассказать об отношениях с Алексеем Булдаковым.

Общество Расчет советских зарплат при назначении пенсий предложили упростить Законопроект предлагает при утрате необходимых документов не по вине работника при расчете пенсии использовать показатели средней зарплаты, единые тарифные сетки и прочие нормативы, утвержденные в советские годы, пишет «Российская газета».

Политика Опубликована вторая серия интервью с Т.Давыденко Видео начинается с того, что председатель СП благодарит журналиста за вышедшее интервью, и за то, что Караулов выполнил обещание и передал документы президенту.

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