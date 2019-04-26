Армия и оружие

США отказали в визе российскому эксперту по химоружиюИзвестия 13:44

Российский эксперт по химическому оружию, консультант генсека ООН Дмитрий Поклонский не попал на заседание Совбеза в Нью-Йорке из-за того, что США не дали ему визу. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в российских госструктурах.
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Посольство США отказало в визе консультанту генсекретаря ООН от России Дмитрию Поклонскому

Эхо Москвы13:00

США отказали в визе консультанту генсека ООН от России, сообщил источник

РИА Новости13:21

Источник: США не дали визу эксперту по химоружию из РФ, который ехал на заседание СБ ООН

ТАСС13:01

США отказали в визе эксперту по химоружию РФ для выступления в СБ ООН

Коммерсантъ13:01

СМИ сообщили о недопуске в США эксперта по химоружию из России

РБК15:07

Российский эксперт по химоружию не смог выступить в СБ ООН из-за отказа в визе

Интерфакс12:51

Российский эксперт по химоружию не смог выступить в СБ ООН из-за отказа в визе

Говорит Москва12:59
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