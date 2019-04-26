США отказали в визе российскому эксперту по химоружиюИзвестия 13:44

Российский эксперт по химическому оружию, консультант генсека ООН Дмитрий Поклонский не попал на заседание Совбеза в Нью-Йорке из-за того, что США не дали ему визу. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в российских госструктурах.

США отказали в визе российскому эксперту по химоружию

Происшествия Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупции Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника управления "К" ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Трамп высоко оценил заявления Путина по Северной Корее Президент США Дональд Трамп рассказал, что высоко оценивает заявления российского главы Владимира Путина о ситуации вокруг Северной Кореи.

Происшествия В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами "Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.

Политика Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.

Политика Путин поручил определить порядок изъятия земли за пожарные нарушения До 1 июля правительство должно подготовить проекты нормативных актов, которые позволят закрепить в законодательстве понятия «ландшафтный (природный) пожар» и «лесной пожар», а также разделить сферы ответственности между ведомствами в этой сфере.

Кино Умерла актриса Элина Быстрицкая Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Малом театре, где она служила с 1958 года.

Авто Aston Martin выпустит спорткар Vantage на «механике» Британский автомобильный бренд Aston Martin в скором времени выпустит новую модификацию спорткара Aston Martin Vantage, в котором применят механическую трансмиссию.

Гаджеты В новой бета-версии MIUI 10 исправили много ошибок MIUI 10 Global Beta 9.4.25 предназначена для смартфонов под брендом Xiaomi и Redmi.

Общество Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.

Происшествия Трехкратный чемпион КХЛ ответит за избиение девушки Бывший форвард казанского «Ак Барса» Дмитрий Обухов предстанет перед судом за избиение девушки в ходе конфликта на дороге.

Происшествия Итальянец попытался выйти из летящего самолёта Житель Италии, летевший рейсом авиакомпании EasyJet из Лондона в Пизу, попытался открыть аварийный выход из самолёта на высоте девяти километров.

Происшествия Пожар на заводе «Красмаш» локализован Пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске локализован на площади 20 тыс. кв. м. Об этом 26 апреля сообщает агентство «РИА Новости».

Экономика В ЕС прекратили выпуск банкноты в 500 евро Европейский центральный банк (ЕЦБ) больше не будет печатать банкноты достоинством 500 евро, сообщает агентство Блумберг.

Автоспорт Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1» Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».

Политика В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.

Общество Опубликован рейтинг самых счастливых и самых несчастных стран мира Американский институт общественного мнения Gallup опубликовал доклад с рейтингом стран с самым счастливым и самым несчастным населением в 2018 году.

Политика В WikiLeaks заявили, что США хотят обвинить Ассанжа в шпионаже Власти США готовятся обвинить основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в шпионаже, сообщает WikiLeaks в Twitter.

Шоу-бизнес Express: к резиденции Меган Маркл приехала скорая К загородной резиденции членов британской королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время живут принц Гарри и его супруга герцогиня Суссекская Меган Маркл, приехали сотрудники экстренных служб страны, передаёт Express.

Армия и оружие В НАТО дали ответ на призыв прекратить военную активность у границ РФ Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в рамках Московской конференции по международной безопасности заявил, что одним из главных условий для снижения градуса напряженности может стать прекращение активности НАТО вблизи западных российских границ РФ.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака Певец умудрялся скрывать ребенка целых два года, однако журналистам удалось заполучить видеозапись, на которой артист вместе с мальчиком выходит из храма.

Политика МИД РФ: приговор Бутиной политически ангажирован Приговор россиянке Марии Бутиной является позорным пятном на судебной системе США, которая беспрекословно выполнила откровенный политический заказ.

Политика Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.

Экономика HeadHunter объявил ценовой коридор IPO Ценовой диапазон размещения – $11–13,5 за акцию, говорится в проспекте компании.