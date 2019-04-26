Армия и оружие
США отказали в визе российскому эксперту по химоружиюИзвестия 13:44
Российский эксперт по химическому оружию, консультант генсека ООН Дмитрий Поклонский не попал на заседание Совбеза в Нью-Йорке из-за того, что США не дали ему визу. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в российских госструктурах.
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Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
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Бывший форвард казанского «Ак Барса» Дмитрий Обухов предстанет перед судом за избиение девушки в ходе конфликта на дороге.
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Происшествия
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Пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске локализован на площади 20 тыс. кв. м. Об этом 26 апреля сообщает агентство «РИА Новости».
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В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59
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Опубликован рейтинг самых счастливых и самых несчастных стран мира
Американский институт общественного мнения Gallup опубликовал доклад с рейтингом стран с самым счастливым и самым несчастным населением в 2018 году.
Обновлено в 12:45
Политика
В WikiLeaks заявили, что США хотят обвинить Ассанжа в шпионаже
Власти США готовятся обвинить основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в шпионаже, сообщает WikiLeaks в Twitter.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
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Армия и оружие
В НАТО дали ответ на призыв прекратить военную активность у границ РФ
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Певец умудрялся скрывать ребенка целых два года, однако журналистам удалось заполучить видеозапись, на которой артист вместе с мальчиком выходит из храма.
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МИД РФ: приговор Бутиной политически ангажирован
Приговор россиянке Марии Бутиной является позорным пятном на судебной системе США, которая беспрекословно выполнила откровенный политический заказ.
Обновлено в 14:54
Политика
Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием
Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.
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Ценовой диапазон размещения – $11–13,5 за акцию, говорится в проспекте компании.
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Алена Апина в откровенном образе выступила на открытии клуба
Российская певица Алена Апина удивила поклонников откровенным образом, который выбрала для выхода на сцену.
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