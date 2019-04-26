Политика

США отказали в визе российскому эксперту по химоружиюИзвестия 13:44

Российский эксперт по химическому оружию, консультант генсека ООН Дмитрий Поклонский не попал на заседание Совбеза в Нью-Йорке из-за того, что США не дали ему визу. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в российских госструктурах.
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СМИ сообщили о недопуске в США эксперта по химоружию из России

РБК15:07

Российский эксперт по химоружию не смог выступить в СБ ООН из-за отказа в визе

Говорит Москва12:59

Источник: США не дали визу эксперту по химоружию из РФ, который ехал на заседание СБ ООН

ТАСС13:01

США отказали в визе эксперту по химоружию РФ для выступления в СБ ООН

Коммерсантъ13:01

Посольство США отказало в визе консультанту генсекретаря ООН от России Дмитрию Поклонскому

Эхо Москвы13:00

Российский эксперт по химоружию не смог выступить в СБ ООН из-за отказа в визе

Интерфакс12:51

США отказали в визе консультанту генсека ООН от России, сообщил источник

РИА Новости13:21
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В Уфе следователи устанавливают обстоятельства исчезновения семьи из пяти человек.
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В Подмосковье уволены полицейские, избившие до смерти отца бойца ММА

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Американский концерн Ford списал $174 млн в I квартале 2019 г. из-за реструктуризации бизнеса в России, такая сумма указана в презентации к опубликованной отчетности компании.
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В присоединившихся к проекту отелях отдыхающих попросят накладывать на тарелки такие порции, которые они смогут съесть.
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о своем самочувствии. Ранее хоккеист подтвердил свое участие в ЧМ-2019.
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