Политика
США отказали в визе российскому эксперту по химоружиюИзвестия 13:44
Российский эксперт по химическому оружию, консультант генсека ООН Дмитрий Поклонский не попал на заседание Совбеза в Нью-Йорке из-за того, что США не дали ему визу. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в российских госструктурах.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 15:56, Ашберн
Финансы
ЦБ в третий раз не стал менять ключевую ставку
Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу оставил ключевую ставку на уровне 7,75%, но допустил ее снижение уже на следующем заседании – в июне.
Обновлено в 06:30
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие
Россия нанесла массированный авиаудар в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли массированный авиаудар по районам, контролируемыми боевиками, в сирийских провинциях Хама и Идлиб.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Расстроила отца: дочь Гарика Харламова нарисовала его портрет
Например, сегодня девочка нарисовала портрет Гарика. Конечно, это всего лишь детский рисунок.
Обновлено в 14:00
Общество
В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу
Всего в конкурсе приняли участие более тысячи женщин-военнослужащих и сотрудниц Росгвардии со всей России.
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес
Топалов выложил в Сеть «постельное видео» с Тодоренко
Певец Влад Топалов поделился с поклонниками интимными семейными кадрами на своей странице в "Инстаграме".
Обновлено в 12:53
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Три взрыва прогремели на Шри-Ланке
Еще три взрыва произошли на Шри-Ланке, в восточной части острова, в городе Калмунай, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 26 апреля.
Обновлено в 11:08
Автоспорт
Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»
Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Политика
Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию
Бронепоезд председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына покинул в пятницу вокзал Владивостока и направился обратно в Северную Корею.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
В Уфе следователи устанавливают обстоятельства исчезновения семьи из пяти человек.
Обновлено в 14:33
Авто
Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta
Обновлено вчера в 06:50
Политика
Прилепин сообщил о доставленных месяц назад паспортах РФ на Донбасс
Писатель Захар Прилепин, воевавший на стороне самопровозглашенных республик на востоке Украины, сообщил, что еще месяц назад знал о том, что на территорию Донбасса въехали автобусы с бланками российских паспортов, списками и всем остальным.
Обновлено в 10:09
Общество
Черногория ввела для россиян упрощенный порядок пребывания в стране
Россияне смогут пребывать на территории Черногории 90 дней без получения визы вместо прежних 30 суток. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
Обновлено в 14:05
Экономика
Ford оценил закрытие заводов в России в $174 млн
Американский концерн Ford списал $174 млн в I квартале 2019 г. из-за реструктуризации бизнеса в России, такая сумма указана в презентации к опубликованной отчетности компании.
Обновлено в 09:00
Культура
Лондонский фестиваль порнофильмов перенесли на другую площадку из-за жалоб феминисток
Феминистки назвали фестиваль унизительным.
Обновлено в 14:02
Авто
Автоконцерн «Даймлер», который производит «Мерседес Майбах», не знает, откуда машины этой марки у лидера КНДР
Автоконцерн "Даймлер", который производит элитные автомобили "Мерседес Майбах", не в курсе, откуда машины этой марки взялись у лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 13:31
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Путешествия
Турецкие отели попросят туристов ограничить порции еды
В присоединившихся к проекту отелях отдыхающих попросят накладывать на тарелки такие порции, которые они смогут съесть.
Обновлено в 06:33
Политика
В Киевский суд подали заявление о запрете выезда Порошенко за границу
Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко и другим чиновникам и политикам в течение года после президентских и парламентских выборов.
Обновлено в 12:39
Политика
Посольство России удивлено позицией Лондона по вопросу о выдаче паспортов РФ в Донбассе
Позиция Лондона, осудившего решение Москвы упростить процедуру выдачи российских паспортов жителям Донбасса, вызывает сильное удивление.
Обновлено в 14:16
Кино
Сир Барристан из «Игры престолов» расскажет об Epic Con в Петербурге
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия
Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ
Обновлено в 15:24
Авто
На рынке России может появиться новый внедорожник Isuzu MU-X
Японская Isuzu может привезти в Россию большой рамный внедорожник MU-X.
Обновлено в 04:42
Общество
Сегодня по всей стране вспоминают события апреля 1986 года
33 года назад, в 1986 году, произошла авария на 4-том энергоблоке Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 03:28
Игры
Sony назвала срок выхода игровой консоли PlayStation 5
Ранее уже были данные, что она выйдет на рынок к концу этого года, но источники уверяют, что это состоится только в следующем году.
Обновлено в 09:01
Хоккей
Кузнецов — о своем здоровье: «Русская машина никогда не ломается»
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о своем самочувствии. Ранее хоккеист подтвердил свое участие в ЧМ-2019.
Обновлено в 15:05
Происшествия
Свободный таксист: оправдан чеченец, обвиненный в убийстве силовиков
Обновлено 23 апреля в 17:02