Армия и оружие
США отказали в визе российскому эксперту по химоружиюИзвестия вчера в 13:44
Российский эксперт по химическому оружию, консультант генсека ООН Дмитрий Поклонский не попал на заседание Совбеза в Нью-Йорке из-за того, что США не дали ему визу. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в российских госструктурах.
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Российский эксперт по химоружию не смог выступить в СБ ООН из-за отказа в визе
Говорит Москвавчера в 12:59
Посольство США отказало в визе консультанту генсекретаря ООН от России Дмитрию Поклонскому
Эхо Москвывчера в 13:00
Российский эксперт по химоружию не смог выступить в СБ ООН из-за отказа в визе
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