Армия и оружие

США отказали в визе российскому эксперту по химоружиюИзвестия вчера в 13:44

Российский эксперт по химическому оружию, консультант генсека ООН Дмитрий Поклонский не попал на заседание Совбеза в Нью-Йорке из-за того, что США не дали ему визу. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в российских госструктурах.
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СМИ сообщили о недопуске в США эксперта по химоружию из России

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Источник: США не дали визу эксперту по химоружию из РФ, который ехал на заседание СБ ООН

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