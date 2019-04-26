США отказали в визе российскому эксперту по химоружиюИзвестия 13:44

Российский эксперт по химическому оружию, консультант генсека ООН Дмитрий Поклонский не попал на заседание Совбеза в Нью-Йорке из-за того, что США не дали ему визу. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в российских госструктурах.

США отказали в визе российскому эксперту по химоружию

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