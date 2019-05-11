Политика
США отказали в визе российским делегатамКоммерсантъ вчера в 18:00
Если визы не будут выданы, конференция может быть перенесена в другую страну, подчеркнули в МИДе. В конце апреля посольство США также отказало в визе эксперту по химоружию и консультанту генсекретаря ООН от России Дмитрию Поклонскому.
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В МИД не исключили, что ООН придётся рассмотреть перенос конференции по ДНЯО из США
RT на русскомвчера в 18:36
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Здоровье
Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности
Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
Обновлено в 04:55
Футбол
Эррера покидает «Манчестер Юнайтед»
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера попрощался с болельщиками и клубом. Сообщение этом было опубликовано в официальном твиттере команды.
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Адвокат: «Краснодар» не может уволить Мамаева
Обновлено в 00:11
Политика
Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке Украины
«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении», — цитирует агентство пресс-службу суда.
Обновлено в 05:43
Политика
Штаб Зеленского призвал украинцев сообщать о своих проблемах
В штабе отметили, что на жалобы отреагирует сам Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси
"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.
Обновлено в 03:22
Автоспорт
Роберт Шварцман выиграл первую гонку Ф3 в Барселоне
Драматично завершилась первая гонка сезона Ф3 в Барселоне, победителем которой вышел стартовавший с поула россиянин Роберт Шварцман.
Обновлено в 05:29
Культура
Сергей Лазарев порадовал пляж Тель-Авива превосходной физической формой
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия
Венедиктов подтвердил смерть Доренко
Ведущий радиостанции Алексей Венедиктов подтвердил смерть главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко.
Обновлено 09 мая в 13:43
Хоккей
Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи
Обновлено в 04:54
Технологии
За 50 лет человечество уничтожило порядка 20% видов животных на Земле
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
Пилот 40 минут летел без сознания над Австралией
Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут.
Обновлено вчера в 21:10
Политика
Минск после ревизии назовет сумму ущерба от грязной нефти в «Дружбе»
Республика Беларусь назовет сумму ущерба от подачи загрязненной нефти в трубопровод «Дружба» после ревизии нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
Обновлено в 05:44
Культура
В Москве прощаются с Евгением Крылатовым
Друзья, коллеги и поклонники пришли в Московсковский дом композиторов, где в субботу проходит прощание с Евгением Крылатовым.
Обновлено в 04:47
Политика
Китай ответит США на повышение пошлин
Пекин выразил глубокое сожаления из-за решения Вашингтона повысить пошлины на импорт продукции из страны с 10 до 25%.
Обновлено вчера в 06:07
Гаджеты
Google обеспечит поддержу Linux на новых хромбуках
Новые хромбуки позволят запускать Linux под виртуальной машиной Termina с дистрибутива Debian 9.0 Stretch, причем вне зависимости от того, на какой платформе работает лэптоп, будь то Intel, AMD, или ARM, при этом сохранится поддержка других ОС, таких как Ubuntu и Fedora, сообщает портал 3DNews.
Обновлено в 02:31
Политика
Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой
Россия получила контроль над экономикой Украины.
Обновлено в 01:53
Политика
Грызлов: никакой «капитуляции» ДНР и ЛНР быть не может
Полпред РФ Борис Грызлов в ходе переговоров контактной группы сообщил, что никакой речи о "капитуляции" самопровозглашенных ДНР и ЛНР быть не может.
Обновлено в 05:29
Футбол
Фаната ЦСКА осудили за разжигание ненависти к «Спартаку»
Евгений Огурцов из Новочебоксарска болеет за ЦСКА так сильно, что в нём прорезался поэтический дар.
Обновлено в 04:05
Политика
ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией
Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Хоккей
Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею
Хоккеисты российской сборной 10 мая победили национальную команду Норвегии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Словакии чемпионата мира.
Обновлено вчера в 12:45
Наука
Психологи рассказали, кто чаще всего сплетничает
Психологи считали разговор сплетней, если речь шла о третьих лицах.
Обновлено в 03:37
Наука
На тихоокеанском побережье обнаружены микроорганизмы, дышащие мышьяком
Обновлено вчера в 00:08
Хоккей
Сборная Швеции стартовала на ЧМ-2019 с поражения в игре с Чехией
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею Чехи открыли счёт на 2-й минуте стараниями Якуба Враны, и на первый перерыв команды ушли при минимальном преимуществе номинальных хозяев.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
В Первоуральске парни забили насмерть ногами подростка
10 мая в Первоуральске погиб 15-летний школьник. Как рассказали E1.RU его друзья и знакомые, погибшего звали Валера.
Обновлено в 05:25
Кино
Новый дракон может появиться в «Игре престолов»
Актер Йохан Филип Асбек, исполнивший роль Эурона Грейджоя в «Игре престолов», опубликовал в Instagram пост, который взволновал поклонников сериала.
Обновлено 09 мая в 13:23
Происшествия
Медведь ограбил охотников на Камчатке
Обновлено в 04:06
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку самолет Nordwind
"После аварии в Шереметьево все перестраховываются", - отметил он. Почти все пассажиры в аэропорту Оренбурга спокойны.
Обновлено в 05:04