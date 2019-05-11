Политика

США отказали в визе российским делегатамКоммерсантъ вчера в 18:00

Если визы не будут выданы, конференция может быть перенесена в другую страну, подчеркнули в МИДе. В конце апреля посольство США также отказало в визе эксперту по химоружию и консультанту генсекретаря ООН от России Дмитрию Поклонскому.
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США отказали в визе нескольким делегатам от России

Эхо Москвы03:00

МИД РФ попросил ООН разобраться в отказе американских виз дипломатам из РФ

РЕН ТВвчера в 20:55

В МИДе заявили об отказе США в визах нескольким делегатам из России

РБКвчера в 17:45

США отказали в визе российским делегатам

Коммерсантъвчера в 18:00

США отказали в визе нескольким делегатам от России, которые ехали на мероприятие ООН

ТАССвчера в 18:51

В МИД не исключили, что ООН придётся рассмотреть перенос конференции по ДНЯО из США

RT на русскомвчера в 18:36

США отказали в визах нескольким членам делегации из РФ

Газета.Ruвчера в 17:19
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Происшествия

Россиянка пыталась ввезти в Белоруссию более 100 кг экстази

Обновлено в 04:54
Здоровье

Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности

Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
Обновлено в 04:55
Футбол

Эррера покидает «Манчестер Юнайтед»

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера попрощался с болельщиками и клубом. Сообщение этом было опубликовано в официальном твиттере команды.
Обновлено в 05:34
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Адвокат: «Краснодар» не может уволить Мамаева

Обновлено в 00:11
Политика

Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке Украины

«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении», — цитирует агентство пресс-службу суда.
Обновлено в 05:43
Политика

Штаб Зеленского призвал украинцев сообщать о своих проблемах

В штабе отметили, что на жалобы отреагирует сам Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси

"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.
Обновлено в 03:22
Автоспорт

Роберт Шварцман выиграл первую гонку Ф3 в Барселоне

Драматично завершилась первая гонка сезона Ф3 в Барселоне, победителем которой вышел стартовавший с поула россиянин Роберт Шварцман.
Обновлено в 05:29
Культура

Сергей Лазарев порадовал пляж Тель-Авива превосходной физической формой

Обновлено вчера в 11:20
Происшествия

Венедиктов подтвердил смерть Доренко

Ведущий радиостанции Алексей Венедиктов подтвердил смерть главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко.
Обновлено 09 мая в 13:43
Хоккей

Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи

Обновлено в 04:54
Технологии

За 50 лет человечество уничтожило порядка 20% видов животных на Земле

Обновлено вчера в 22:18
Происшествия

Пилот 40 минут летел без сознания над Австралией

Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут.
Обновлено вчера в 21:10
Политика

Минск после ревизии назовет сумму ущерба от грязной нефти в «Дружбе»

Республика Беларусь назовет сумму ущерба от подачи загрязненной нефти в трубопровод «Дружба» после ревизии нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
Обновлено в 05:44
Культура

В Москве прощаются с Евгением Крылатовым

Друзья, коллеги и поклонники пришли в Московсковский дом композиторов, где в субботу проходит прощание с Евгением Крылатовым.
Обновлено в 04:47
Политика

Китай ответит США на повышение пошлин

Пекин выразил глубокое сожаления из-за решения Вашингтона повысить пошлины на импорт продукции из страны с 10 до 25%.
Обновлено вчера в 06:07
Гаджеты

Google обеспечит поддержу Linux на новых хромбуках

Новые хромбуки позволят запускать Linux под виртуальной машиной Termina с дистрибутива Debian 9.0 Stretch, причем вне зависимости от того, на какой платформе работает лэптоп, будь то Intel, AMD, или ARM, при этом сохранится поддержка других ОС, таких как Ubuntu и Fedora, сообщает портал 3DNews.
Обновлено в 02:31
Политика

Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой

Россия получила контроль над экономикой Украины.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес

50-летнюю Ирину Сенотову перевели из реанимации в общую палату

Обновлено в 04:53
Политика

Грызлов: никакой «капитуляции» ДНР и ЛНР быть не может

Полпред РФ Борис Грызлов в ходе переговоров контактной группы сообщил, что никакой речи о "капитуляции" самопровозглашенных ДНР и ЛНР быть не может.
Обновлено в 05:29
Футбол

Фаната ЦСКА осудили за разжигание ненависти к «Спартаку»

Евгений Огурцов из Новочебоксарска болеет за ЦСКА так сильно, что в нём прорезался поэтический дар.
Обновлено в 04:05
Политика

ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией

Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Хоккей

Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею

Хоккеисты российской сборной 10 мая победили национальную команду Норвегии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Словакии чемпионата мира.
Обновлено вчера в 12:45
Наука

Психологи рассказали, кто чаще всего сплетничает

Психологи считали разговор сплетней, если речь шла о третьих лицах.
Обновлено в 03:37
Наука

На тихоокеанском побережье обнаружены микроорганизмы, дышащие мышьяком

Обновлено вчера в 00:08
Хоккей

Сборная Швеции стартовала на ЧМ-2019 с поражения в игре с Чехией

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею Чехи открыли счёт на 2-й минуте стараниями Якуба Враны, и на первый перерыв команды ушли при минимальном преимуществе номинальных хозяев.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия

В Первоуральске парни забили насмерть ногами подростка

10 мая в Первоуральске погиб 15-летний школьник. Как рассказали E1.RU его друзья и знакомые, погибшего звали Валера.
Обновлено в 05:25
Кино

Новый дракон может появиться в «Игре престолов»

Актер Йохан Филип Асбек, исполнивший роль Эурона Грейджоя в «Игре престолов», опубликовал в Instagram пост, который взволновал поклонников сериала.
Обновлено 09 мая в 13:23
Происшествия

Медведь ограбил охотников на Камчатке

Обновлено в 04:06
Происшествия

В Оренбурге совершил жесткую посадку самолет Nordwind

"После аварии в Шереметьево все перестраховываются", - отметил он. Почти все пассажиры в аэропорту Оренбурга спокойны.
Обновлено в 05:04
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