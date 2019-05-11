Политика

США отказали в визе российским делегатамКоммерсантъ 18:00

США отказали в визе двоим российским участникам Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, сообщил российский МИД.
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США отказали в визах нескольким российским делегатам

Эхо Москвы21:06

США отказали в визе нескольким делегатам от России, которые ехали на мероприятие ООН

ТАСС18:51

США отказали в визах нескольким членам делегации из РФ

Газета.Ru17:19

В МИД заявили об отказе США в визах нескольким делегатам из России

РБК17:45

В МИД не исключили, что ООН придётся рассмотреть перенос конференции по ДНЯО из США

RT на русском18:36

США отказали в визе российским делегатам

Коммерсантъ18:00

В МИД рассказали об отказе США в визе российским дипломатам

РИА Новости16:58
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Армия и оружие

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе

Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.
Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес

Лещенко ответил Виторгану на критику празднования Дня Победы

Обновлено в 06:58
Армия и оружие

Трамп прокомментировал новые ракетные пуски КНДР

Соединенные Штаты продолжают следить за ситуацией вокруг КНДР, которая накануне осуществила еще несколько ракетных запусков.
Обновлено вчера в 13:16
Путешествия

Конюхов первым в истории переплыл южную часть Тихого океана на веслах

Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, которому удалось переплыть южную часть Тихого океана из Новой Зеландии до Чили на весельной лодке.
Обновлено в 04:38
Политика

Бутину перевели в другую тюрьму

Осуждённая в Соединённых Штатах гражданка России Мария Бутина была переведена из тюрьмы в Александрии, расположенной в американском штате Виргиния.
Обновлено в 21:54
Политика

Китай и США проведут еще одни торговые переговоры в Пекине

Китай и США проведут еще одни торговые переговоры в Пекине, сообщил вице-премьер КНР Лю Хэ.
Обновлено в 17:23
Политика

Гуайдо может согласиться на военное вторжение США в Венесуэлу

Провозгласивший себя временным главой государства, спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо допустил возможность военного вмешательства со стороны США в ситуацию в республике.
Обновлено в 07:27
Экономика

Банки слишком активно блокируют клиентов, считают эксперты

Банки стали слишком активно блокировать счета подозрительных клиентов.
Обновлено в 14:59
Наука

Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови

Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Политика

На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 21:52
Технологии

Вижу насквозь: почему спрятаться от «умных» камер невозможно

Оснащение городов «умными» камерами напоминает гонку вооружений.
Обновлено в 17:02
Хоккей

Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею

Хоккеисты российской сборной 10 мая победили национальную команду Норвегии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Словакии чемпионата мира.
Обновлено в 12:45
Происшествия

Нацсобрание Франции одобрило законопроект о восстановлении Нотр-Дама

Национальное собрание Франции одобрило законопроект о реставрации собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара в апреле 2018 года, передает телеканал LCP.
Обновлено в 21:20
Общество

Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте

Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Шоу-бизнес

Мать Собчак поддержала слова Виторгана о Дне Победы

Сенатор Совета Федерации и мать Ксении Собчак Людмила Нарусова поддержала критику празднования Дня Победы, высказанную бывшим мужем её дочери Максимом Виторганом.
Обновлено в 12:26
Политика

В Госдепе раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Помпео

Госсекретарь Майк Помпео обсудит с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР.
Обновлено в 12:13
Авто

Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна

Обновлено в 16:17
Политика

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено в 12:24
Экономика

Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса

Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено в 21:36
Хоккей

Какко забросил первую шайбу на чемпионате мира-2019

Обновлено в 10:35
Политика

Адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским

Адвокат президента США Рудольф Джулиани может в ближайшие дни отправиться в Киев для встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области

Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
Обновлено в 03:36
Энергетика

Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил эксперт

Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 21:02
Общество

Умер самый пожилой житель России

Обновлено в 15:54
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ

Перехват российским самолетом американского ударного беспилотного летательного аппарата был заснят на видео и выложен в Сеть.
Обновлено вчера в 03:18
Здоровье

14 прав пациента в больнице, которые многие не помнят

Многие пациенты даже не догадываются, на что имеют право и когда за плохое лечение положена компенсация.
Обновлено в 05:29
Технологии

За 50 лет человечество уничтожило порядка 20% видов животных на Земле

За последние 50 лет активной промышленной и сельскохозяйственной деятельности человека, удалось "добиться" того, что порядка 20% видов животных на планете исчезли навсегда, ещё более 1 миллиона находятся под угрозой полного исчезновения, говорится в статье IPBES.
Обновлено в 22:18
Музыка

Константину Меладзе 56 лет: Малоизвестные факты об имениннике

Известный композитор Константин Меладзе 11 мая празднует день рождения: деятелю искусства исполняется 56 лет.
Обновлено в 17:03
Политика

Власти Крыма ответили на претензии Украины на Керченский пролив

По словам Молохова, в запросе, который был направлен в трибунал, говорится о якобы принадлежности Керченского пролива и прилегающего к Крыму территориального моря украинской стороне.
Обновлено в 11:12
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