Политика
США отказали в визе российским делегатамКоммерсантъ 18:00
США отказали в визе двоим российским участникам Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, сообщил российский МИД.
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Армия и оружие
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе
Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.
Обновлено в 15:32
Армия и оружие
Трамп прокомментировал новые ракетные пуски КНДР
Соединенные Штаты продолжают следить за ситуацией вокруг КНДР, которая накануне осуществила еще несколько ракетных запусков.
Обновлено вчера в 13:16
Путешествия
Конюхов первым в истории переплыл южную часть Тихого океана на веслах
Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, которому удалось переплыть южную часть Тихого океана из Новой Зеландии до Чили на весельной лодке.
Обновлено в 04:38
Политика
Бутину перевели в другую тюрьму
Осуждённая в Соединённых Штатах гражданка России Мария Бутина была переведена из тюрьмы в Александрии, расположенной в американском штате Виргиния.
Обновлено в 21:54
Политика
Китай и США проведут еще одни торговые переговоры в Пекине
Китай и США проведут еще одни торговые переговоры в Пекине, сообщил вице-премьер КНР Лю Хэ.
Обновлено в 17:23
Политика
Гуайдо может согласиться на военное вторжение США в Венесуэлу
Провозгласивший себя временным главой государства, спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо допустил возможность военного вмешательства со стороны США в ситуацию в республике.
Обновлено в 07:27
Экономика
Банки слишком активно блокируют клиентов, считают эксперты
Банки стали слишком активно блокировать счета подозрительных клиентов.
Обновлено в 14:59
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Политика
На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 21:52
Технологии
Вижу насквозь: почему спрятаться от «умных» камер невозможно
Оснащение городов «умными» камерами напоминает гонку вооружений.
Обновлено в 17:02
Хоккей
Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею
Хоккеисты российской сборной 10 мая победили национальную команду Норвегии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Словакии чемпионата мира.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Нацсобрание Франции одобрило законопроект о восстановлении Нотр-Дама
Национальное собрание Франции одобрило законопроект о реставрации собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара в апреле 2018 года, передает телеканал LCP.
Обновлено в 21:20
Общество
Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте
Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Шоу-бизнес
Мать Собчак поддержала слова Виторгана о Дне Победы
Сенатор Совета Федерации и мать Ксении Собчак Людмила Нарусова поддержала критику празднования Дня Победы, высказанную бывшим мужем её дочери Максимом Виторганом.
Обновлено в 12:26
Политика
В Госдепе раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Помпео
Госсекретарь Майк Помпео обсудит с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР.
Обновлено в 12:13
Авто
Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна
Обновлено в 16:17
Политика
Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено в 12:24
Экономика
Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса
Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено в 21:36
Хоккей
Какко забросил первую шайбу на чемпионате мира-2019
Обновлено в 10:35
Политика
Адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским
Адвокат президента США Рудольф Джулиани может в ближайшие дни отправиться в Киев для встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области
Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
Обновлено в 03:36
Энергетика
Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил эксперт
Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 21:02
Общество
Умер самый пожилой житель России
Обновлено в 15:54
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ
Перехват российским самолетом американского ударного беспилотного летательного аппарата был заснят на видео и выложен в Сеть.
Обновлено вчера в 03:18
Здоровье
14 прав пациента в больнице, которые многие не помнят
Многие пациенты даже не догадываются, на что имеют право и когда за плохое лечение положена компенсация.
Обновлено в 05:29
Технологии
За 50 лет человечество уничтожило порядка 20% видов животных на Земле
За последние 50 лет активной промышленной и сельскохозяйственной деятельности человека, удалось "добиться" того, что порядка 20% видов животных на планете исчезли навсегда, ещё более 1 миллиона находятся под угрозой полного исчезновения, говорится в статье IPBES.
Обновлено в 22:18
Музыка
Константину Меладзе 56 лет: Малоизвестные факты об имениннике
Известный композитор Константин Меладзе 11 мая празднует день рождения: деятелю искусства исполняется 56 лет.
Обновлено в 17:03
Политика
Власти Крыма ответили на претензии Украины на Керченский пролив
По словам Молохова, в запросе, который был направлен в трибунал, говорится о якобы принадлежности Керченского пролива и прилегающего к Крыму территориального моря украинской стороне.
Обновлено в 11:12