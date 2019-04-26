Политика
США отказали в визе эксперту по химоружию РФ для выступления в СБ ООНКоммерсантъ 13:01
Господин Поклонский должен был выступить в Нью-Йорке 25 апреля на специальном брифинге во время заседания Совета Безопасности ООН. «Посольство США отказало в визе эксперту-консультанту генерального секретаря ООН от России доктору биологических наук Дмитрию Поклонскому»,— рассказал источник.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:25, Ашберн
Футбол
Руководство «Спартака» обновится
Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов и спортивный директор клуба Сергей Родионов покинут свои должности по окончании сезона-2018/2019.
Обновлено в 08:39
Политика
США выходят из Международного договора о торговле оружием
Президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединённых Штатов из Международного договора о торговле оружием.
Обновлено в 13:00
Общество
В Австралии убьют миллионы диких кошек
Обновлено в 10:49
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Джордж Расселл разбил свой "Уильямс" из-за плохо закрепленного дорожного люка, что привело к отмене целой сессии свободной практики.
Обновлено в 11:15
Космос
Физики опровергли теорию Стивена Хокинга о темной материи
Полученные результаты японских исследователей не полностью исключают теорию Хокинга, но допускают, что эти черные дыры должны быть действительно крошечными, чтобы объяснить природу темной материи.
Обновлено вчера в 10:04
Происшествия
После отравления наркотиками в «Матросской Тишине» возбудили дело
Дело возбуждено по факту злоупотребления сотрудниками изолятора должностными полномочиями, которые повлекли за собой тяжкие последствия, а также по статьям о халатности и незаконном сбыте наркотиков в СИЗО.
Обновлено в 12:27
Происшествия
Полковник ФСБ арестован по делу о крупных взятках
Глава отдела Федеральной службы безопасности России Кирилл Черкалин арестован по подозрению в получении особо крупных взяток, сообщили в 235-м гарнизонном военном суде.
Обновлено в 06:20
Политика
Daimler не смог объяснить наличие лимузинов Mercedes у Ким Чен Ына
В германском концерне Daimler удивились, узнав о люксовых автомобилях Mercedes в автопарке главы КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 13:08
Общество
В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу
Всего в конкурсе приняли участие более тысячи женщин-военнослужащих и сотрудниц Росгвардии со всей России.
Обновлено в 10:42
Общество
Опубликован рейтинг самых счастливых и самых несчастных стран мира
Американский институт общественного мнения Gallup опубликовал доклад с рейтингом стран с самым счастливым и самым несчастным населением в 2018 году.
Обновлено в 12:45
Политика
Козак назвал срок восстановления работы нефтепровода «Дружба»
Вице-премьер Дмитрий Козак назвал срок восстановления стабильной работы нефтепровода «Дружба». Она будет возобновлена в течение двух недель.
Обновлено в 13:05
Общество
В Госдуме поддержали продление «дачной амнистии» до 2022 года
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил восстановить «дачную амнистию», которая действует в России уже 13 лет, до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 08:00
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
Центробанк России оставил без изменения уровень ключевой ставки, который составляет 7,75% годовых.
Обновлено в 06:35
Политика
В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено в 11:11
Общество
Сын Лукашенко покорил сердца пользователей Сети
Третий сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай покорил сердца пользователей социальных сетей.
Обновлено в 13:21
Шоу-бизнес
Алена Апина в откровенном образе выступила на открытии клуба
Российская певица Алена Апина удивила поклонников откровенным образом, который выбрала для выхода на сцену.
Обновлено в 11:32
Происшествия
В Уфе полицейские ищут семью из пяти человек
Заявление о пропаже пяти человек поступило в полицию в апреле, тогда как, по неподтвержденной информации, семья пропала в декабре 2018 года, отмечает в пятницу, 26 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 12:33
Авто
Составлен список самых популярных автомобилей на вторичном рынке РФ
Рейтинг самых популярных подержанных автомобилей в России возглавили легковушки так называемого «гольф-класса».
Обновлено в 01:05
Кино
Ушла из жизни актриса Элина Быстрицкая
В Москве на 92-м году жизни скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе
Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя, экс-полицейскому Павлу Яромчуку, на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Политика
Путин утвердил 15 критериев оценки работы губернаторов
Президент Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы руководителей регионов России и региональных органов исполнительной власти.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Пожар на территории «Красмаша» не затронул ракетный завод
Пожар на территории предприятия «Красмаш» в Красноярске произошел на частном заводе. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщили в «Роскосмосе».
Обновлено в 12:45
Политика
В ЦИК Украины назвали дату оглашения результатов выборов президента
«30 апреля ориентировочно в 12:00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установка и объявление результатов повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:20
Футбол
Неймар: хотел бы сыграть в одной команде с Азаром
Форвард «ПСЖ» Неймар признался, что в будущем хотел бы выступать в одной команде с вингером «Челси» Эденом Азаром.
Обновлено в 10:37
Энергетика
Котировки нефти марки Brent упали ниже $73 за баррель
Нефть резко ускорила снижение в ходе торгов в пятницу, 26 апреля, при этом цена на нефть марки Brent упала ниже $73 за баррель впервые с 18 апреля, следует из данных торгов.
Обновлено в 06:42
Общество
В Архангельске на активистку составили протокол по закону о фейковых новостях
В Архангельске на активистку Елену Калинину составили административный протокол за распространение фейковых новостей.
Обновлено в 13:39
Здоровье
Названы причины рака легких у тех, кто никогда не курил
Исследователи из Университетского колледжа Лондона заявили, что сегодня одним из самых труднодиагностируемых видов онкологии является рак легких у некурящих людей.
Обновлено в 09:52