Футбол
США отказали в проведении Кубка континента по футболу в 2020 годуИзвестия вчера в 22:53
Как сообщает телеканал France 24, причиной такого решения стали отсутствие разрешения со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и календарь проведения Кубка Америки – 2020. В последнем не принимают участие команды из Северной Америки, а только сборные из южной части континента.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 05:06, Ашберн
Политика
Зеленский признал неизбежность переговоров Украины и России
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что Киеву не избежать переговоров с Москвой.
Обновлено в 00:49
Происшествия
В ХМАО задержали боевиков, готовивших серию терактов
В Ханты-Мансийском автономном округе задержали трех исламистов, которые планировали теракты и убийства полицейских, сообщили в МВД.
Обновлено в 03:42
Происшествия
СКР назвал две причины гибели группы Дятлова
К трагической гибели девяти туристов из группы под руководством студента радиофакультета Уральского политехнического института Игоря Дятлова, отправившихся зимой 1959 года в лыжный поход по Северному Уралу, привели как минимум две причины.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Главу Чебаркуля задержали по подозрению в получении взятки
Глава Чебаркуля в Челябинской области Сергей Ковригин задержан по подозрению в получении 50-тысячной взятки.
Обновлено в 03:50
Политика
Лукашенко выступил за создание общей с Россией валюты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске поддерживают создание общей с Россией валюты.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Нижнем Новгороде возле школы произошла стрельба
Инцидент случился в пятницу утром на улице Тонкинской возле школы №121. Неизвестные открыли стрельбу из пневматического оружия.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
Эсминец США оказался между двумя российскими фрегатами
Обновлено в 04:23
Происшествия
В ДТП в Волгоградской области погибли пять человек
В Михайловском районе Волгоградской области столкнулись две иномарки, погибли пять человек.
Обновлено в 01:50
Авто
Tesla закрывает все свои магазины
Для достижения более низких цен и сохранения «финансовой устойчивости» Tesla закрывает все свои розничные магазины и переходит на онлайн-продажи, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено вчера в 21:16
Спорт
РУСАДА запретило спортсменам употреблять пиво
Политика РУСАДА предусматривает обеспечение спортсменов только безалкогольными напитками, а также запрет на слабоалкогольные и алкогольные напитки с момента уведомления и до завершения процедуры допинг-контроля.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Школьница умерла в приемном покое психбольницы в Калининграде
Ученица девятого класса скончалась в приемном покое психиатрической больницы в поселке Прибрежный на окраине Калининграда, сообщили РИА Новости в региональном СУ СКР.
Обновлено в 03:54
Происшествия
В Кирове освободили врача, задержанную после смерти девочки в квартире
Ранее СК РФ сообщал, что заведующую поликлиникой задержали в Кирове по делу о халатности должностных лиц органов профилактики и здравоохранения в связи с гибелью трехлетней девочки, которую мать оставила запертой на неделю в квартире.
Обновлено в 03:40
Спорт
Эстонские лыжники признались в употреблении допинга
Эстонский союз лыжного спорта выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил, что задержанные австрийской полицией Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв употребляли допинг, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:47
Общество
Косаток и белух не выпустили из приморской «китовой тюрьмы»
Обновлено в 00:57
Транспорт
Крымский мост за зиму пережил 38 штормовых суток
По сведениям Крымского управления по гидрометеорологии, с декабря по февраль включительно в Керченском проливе шторм бушевал более 900 часов - почти 38 суток.
Обновлено в 03:11
Космос
Корабль «Федерация» отправится на МКС в рамках испытательных полетов
Перспективный российский космический корабль "Федерация" будет летать к МКС в рамках летных испытаний, но не станет использоваться для регулярной доставки экипажей на станцию, заявил РИА Новости исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев.
Обновлено в 03:59
Политика
Пакистан продлил закрытие воздушного пространства до 4 марта
Власти Пакистана продлили запрет на использование воздушного пространства страны до понедельника, 4 марта, с исключениями для четырех аэропортов.
Обновлено в 04:22
Политика
Климкин: Россия и Белоруссия произошли от Украины
"После крещения в Киеве христианство начало распространяться на оставшиеся восточнославянские племена к северу и востоку от Киевской Руси, где несколько столетий спустя возникли современная Белоруссия и Россия", - написал Климкин.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
Сотрудник ГИБДД погиб при оформлении ДТП в Москве
По предварительным данным, около 23:00 во время оформления ДТП в Гагаринском тоннеле водитель за рулем автомобиля Lexus допустил столкновение со служебным авто ГИБДД.
Обновлено вчера в 17:17
Общество
Школьники в Каменске-Уральском пожаловались на компот с червями
Ученики школы № 2 Каменска-Уральского пожаловались на компот с червями, выданный в столовой образовательного учреждения.
Обновлено вчера в 08:35
Политика
Турчинов заявил об угрозе исчезновения украинской нации
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что сокращение численности населения страны ставит под угрозу существование нации.
Обновлено в 04:06
Экономика
Голодец оценила разницу в зарплатах мужчин и женщин в России
Средняя зарплата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец, передает ТАСС.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
SANA: военные США вывезли 50 тонн золота ИГ из Сирии
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
У сбежавшего экс-чиновника Минкультуры нашли активы в Европе на €14 млн
Спецслужбы России получили от финансовых разведок Австрии и Испании данные о счетах и недвижимости, которые принадлежат бывшему главе департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Борису Мазо.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Второклассник из Комсомольска избил учительницу стулом
Обновлено вчера в 23:16
Политика
В Пакистане поддержали идею посредничества России в ситуации с Индией
Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши заявил о готовности страны принять предложение России, которая выступила с инициативой стать посредником в урегулировании ситуации с Индией.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
Российская армия в ближайшее время получит ЗРС С-500
На вооружение российской армии скоро поступят новейшие зенитные ракетные системы С-500, сообщил начальник военной академии Воздушно-космической обороны имени маршала Г. К. Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров в интервью газете "Красная звезда".
Обновлено в 00:58
Космос
Маск решил отправить на МКС героиню фильма «Чужой»
Компания Илона Маска SpaceX готовится к полёту космического корабля Dragon-2 к МКС.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Разведывательный самолет ВВС США пролетел над Россией
Разведывательный борт Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 пролетел над территорией России, сообщает мониторинговый проект PlaneRadar.
Обновлено в 02:44