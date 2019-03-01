Футбол

США отказали в проведении Кубка континента по футболу в 2020 годуИзвестия вчера в 22:53

Как сообщает телеканал France 24, причиной такого решения стали отсутствие разрешения со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и календарь проведения Кубка Америки – 2020. В последнем не принимают участие команды из Северной Америки, а только сборные из южной части континента.
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Организация, осуществляющая контроль и управление футболом в США. Штаб-квартира федерации расположена в городе Чикаго штата Иллинойс.
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