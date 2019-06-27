Политика

США отказали России в публикации переписки о взломе сервера ДемпартииВзгляд.ру 05:28

Вашингтон отказал Москве в публикации переписки по вопросу взлома сервера Демократической партии и продолжает грубо искажать ее содержание, сообщил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.
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США отказали России в публикации переписки о взломе сервера Демпартии

Взгляд.ру05:28

США отказались придать огласке переписку о якобы взломе сервера Демпартии

REGNUM08:18

США отказались публиковать переписку с РФ по взлому серверов Демпартии

Интерфакс04:46

США отклонили просьбу России опубликовать переписку по взлому сервера Демпартии

Телеканал 360°05:34

США отказали России в опубликовании переписки по вопросу взлома сервера Демпартии

ТАСС04:46

США отказали России в публикации переписки по взлому сервера Демпартии

RT на русском07:34
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Происшествия

Опубликован список погибших при жесткой посадке Ан-24 в Бурятии

Обновлено в 01:26
Политика

Названы выпускающие больше всего миллиардеров вузы России

Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова возглавил топ-20 российских вузов, которые выпускают больше всего миллиардеров, членов советов директоров крупнейших компаний, успешных политиков и чиновников.
Обновлено в 08:36
Происшествия

СК возбудил уголовное дело в отношении главы компании «Рольф»

Следователи возбудили уголовное дело о махинациях с валютой в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова, а также ряда других её руководителей.
Обновлено в 08:45
Кино

Группа Ильи Найшуллера выпустила два новых клипа

Обновлено в 08:08
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль за расходами россиян

Панина признала, что контроль над расходами это «трепетная тема», к которой нужно подходить очень аккуратно, а сама идея пока сырая.
Обновлено в 08:36
Происшествия

В Дагестане возбудили дела на трех чиновников за превышение полномочий

Следственный комитет возбудил три уголовных дела на заместителей главы Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана за то, что превышение ими полномочий повлекло ущерб при строительстве школ на более 241 млн рублей.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Забайкальских школьниц заставили работать официантками в Китае

В Забайкальском крае следователи начали проверку по заявлению родителей ученицы детской художественной школы Краснокаменска, вернувшейся из туристической поездки в КНР.
Обновлено в 07:44
Политика

В туалетах британского парламента нашли следы кокаина

Больше всего следов кокаина было обнаружено в туалете напротив бара, доступ к которому есть только у законодателей, приглашенных гостей, высокопоставленных чиновников и аккредитованных парламентских журналистов.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Операция по поиску Янтарной комнаты провалилась в Польше

Поиски велись на территории бывшего штаба нацистской армии, потому как янтарную комнату, которую Пруссия подарила Петру I, вывезли солдаты Третьего Рейха при оккупации Царского Села.
Обновлено в 07:53
Наука

Палеонтологи нашли в Крыму останки гигантской доисторической птицы

За последующие месяцы палеонтологи и антропологи нашли в пещере и в ее ближайших окрестностях огромное число останков древних животных, обитавших в Крыму в последние несколько десятков миллионов лет, а также следы своеобразной "мастерской", в которой древние люди изготавливали орудия труда.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Спорт

Зыкова взяла золото Европейских игр в стрельбе из винтовки

Россиянка Юлия Зыкова завоевала золотую медаль Европейских игр в Минске в стрельбе из пневматической винтовки с 50 метров из трех положений.
Обновлено в 07:03
Экономика

Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд руб. в работе таможни

Счетная палата проверила работу Центральной базовой таможни (ЦБТ) и нашла нарушения на сумму более 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:45
Экономика

Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России»

Падение курса национальной валюты Грузии — лари, которое фиксируется в последний период, обусловлено внутренними и внешними факторами, в том числе данными об ожидаемом уменьшении численности туристов из России.
Обновлено в 07:14
Музыка

Участнику конкурса имени Чайковского разложили ноты в обратном порядке

Председатель жюри по специальности "Фортепиано" пианист Денис Мацуев предложил Ань Тяньсю переиграть свою программу, однако участник отказался.
Обновлено в 07:12
Футбол

ФК «Краснодар» откроет межсезонный турнир матчем с ЦСКА

27 июня 2019 года, в матче 1-го тура Кубка "Париматч Премьер", "Краснодар" в австрийском городе Пёллау сыграет со столичным ЦСКА.
Обновлено вчера в 08:57
Гаджеты

Umidigi готовит дешевый смартфон Umidigi X с подэкранным сканером

Как выяснилось, Umidigi готовит дешевый смартфон Umidigi X с подэкранным сканером. Его презентация состоится в начале августа.
Обновлено в 08:55
Политика

У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Футбол

Руни забил победный гол со своей половины поля

Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол на старте матча забил нападающий столичного клуба Уэйн Руни.
Обновлено в 01:30
Авто

В России выпущен стотысячный кроссовер Renault Kaptur

Московский завод Renault выпустил стотысячный Renault Kaptur. Юбилейным кроссовером оказалась машина в версии 4х4.
Обновлено в 08:55
Хоккей

Луонго объявил о завершении карьеры

Напомним, что в НХЛ Луонго выступал за Айлендерс, Ванкувер и Флориду.
Обновлено вчера в 14:32
Авто

Ford объявил об увольнении 20% сотрудников в Европе

Корпорация Ford уволит 12 тыс. сотрудников в Европе из-за реструктуризации производства. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Граждане России не пострадали при взрывах в Тунисе

Граждане России не пострадали при взрывах в столице Туниса, сообщили 27 июня в посольстве РФ в этой стране.
Обновлено в 08:23
Политика

Парламент Киргизии лишил экс-президента Атамбаева неприкосновенности

Депутаты парламента Киргизии проголосовали за лишение неприкосновенности бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 04:07
Происшествия

В Вене прогремел мощный взрыв в жилом доме

В среду, 26 июня, в Вене прогремел мощный взрыв в жилом доме. Полосьство России заявило, что данных о россиянах, пострадавших от взрыва нет.
Обновлено вчера в 13:13
Шоу-бизнес

В Москве простились с Аллой Покровской

Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие

В США заявили о наблюдении за фрегатом «Адмирал Горшков» на Кубе

Обновлено в 01:46
Общество

Набережную Исети заполонили скамейки-гробы

В Екатеринбурге на набережной реки Исеть на участке от Малышева до Карла Маркса появились скамейки, по форме напоминающие гробы.
Обновлено в 08:18
Здоровье

Кому вредно есть помидоры, рассказали медики

Медики рассказали, что есть помидоры вредно людям, имеющим болезни ЖКТ и заболевания суставов.
Обновлено вчера в 08:55
Политика

Госдума одобрила сокращение рабочего дня селянкам

Госдума приняла в первом чтении законопроект о сокращенном рабочий день для женщин, проживающих в сельской местности.
Обновлено в 08:42
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Американский политик
Американский политик, член Демократической партии. Первая леди Арканзаса, первая леди США, сенатор от штата Нью-Йорк. Государственный секретарь США. Кандидат в президенты США на выборах 2016 года от Демократической партии.
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