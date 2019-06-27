Политика
США отказали России в публикации переписки о взломе сервера ДемпартииВзгляд.ру 05:28
Вашингтон отказал Москве в публикации переписки по вопросу взлома сервера Демократической партии и продолжает грубо искажать ее содержание, сообщил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.
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Политика
Названы выпускающие больше всего миллиардеров вузы России
Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова возглавил топ-20 российских вузов, которые выпускают больше всего миллиардеров, членов советов директоров крупнейших компаний, успешных политиков и чиновников.
Обновлено в 08:36
Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении главы компании «Рольф»
Следователи возбудили уголовное дело о махинациях с валютой в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова, а также ряда других её руководителей.
Обновлено в 08:45
Кино
Группа Ильи Найшуллера выпустила два новых клипа
Обновлено в 08:08
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль за расходами россиян
Панина признала, что контроль над расходами это «трепетная тема», к которой нужно подходить очень аккуратно, а сама идея пока сырая.
Обновлено в 08:36
Происшествия
В Дагестане возбудили дела на трех чиновников за превышение полномочий
Следственный комитет возбудил три уголовных дела на заместителей главы Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана за то, что превышение ими полномочий повлекло ущерб при строительстве школ на более 241 млн рублей.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Забайкальских школьниц заставили работать официантками в Китае
В Забайкальском крае следователи начали проверку по заявлению родителей ученицы детской художественной школы Краснокаменска, вернувшейся из туристической поездки в КНР.
Обновлено в 07:44
Политика
В туалетах британского парламента нашли следы кокаина
Больше всего следов кокаина было обнаружено в туалете напротив бара, доступ к которому есть только у законодателей, приглашенных гостей, высокопоставленных чиновников и аккредитованных парламентских журналистов.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Операция по поиску Янтарной комнаты провалилась в Польше
Поиски велись на территории бывшего штаба нацистской армии, потому как янтарную комнату, которую Пруссия подарила Петру I, вывезли солдаты Третьего Рейха при оккупации Царского Села.
Обновлено в 07:53
Наука
Палеонтологи нашли в Крыму останки гигантской доисторической птицы
За последующие месяцы палеонтологи и антропологи нашли в пещере и в ее ближайших окрестностях огромное число останков древних животных, обитавших в Крыму в последние несколько десятков миллионов лет, а также следы своеобразной "мастерской", в которой древние люди изготавливали орудия труда.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Спорт
Зыкова взяла золото Европейских игр в стрельбе из винтовки
Россиянка Юлия Зыкова завоевала золотую медаль Европейских игр в Минске в стрельбе из пневматической винтовки с 50 метров из трех положений.
Обновлено в 07:03
Экономика
Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд руб. в работе таможни
Счетная палата проверила работу Центральной базовой таможни (ЦБТ) и нашла нарушения на сумму более 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:45
Экономика
Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России»
Падение курса национальной валюты Грузии — лари, которое фиксируется в последний период, обусловлено внутренними и внешними факторами, в том числе данными об ожидаемом уменьшении численности туристов из России.
Обновлено в 07:14
Музыка
Участнику конкурса имени Чайковского разложили ноты в обратном порядке
Председатель жюри по специальности "Фортепиано" пианист Денис Мацуев предложил Ань Тяньсю переиграть свою программу, однако участник отказался.
Обновлено в 07:12
Футбол
ФК «Краснодар» откроет межсезонный турнир матчем с ЦСКА
27 июня 2019 года, в матче 1-го тура Кубка "Париматч Премьер", "Краснодар" в австрийском городе Пёллау сыграет со столичным ЦСКА.
Обновлено вчера в 08:57
Гаджеты
Umidigi готовит дешевый смартфон Umidigi X с подэкранным сканером
Как выяснилось, Umidigi готовит дешевый смартфон Umidigi X с подэкранным сканером. Его презентация состоится в начале августа.
Обновлено в 08:55
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Футбол
Руни забил победный гол со своей половины поля
Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол на старте матча забил нападающий столичного клуба Уэйн Руни.
Обновлено в 01:30
Авто
В России выпущен стотысячный кроссовер Renault Kaptur
Московский завод Renault выпустил стотысячный Renault Kaptur. Юбилейным кроссовером оказалась машина в версии 4х4.
Обновлено в 08:55
Хоккей
Луонго объявил о завершении карьеры
Напомним, что в НХЛ Луонго выступал за Айлендерс, Ванкувер и Флориду.
Обновлено вчера в 14:32
Авто
Ford объявил об увольнении 20% сотрудников в Европе
Корпорация Ford уволит 12 тыс. сотрудников в Европе из-за реструктуризации производства. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Граждане России не пострадали при взрывах в Тунисе
Граждане России не пострадали при взрывах в столице Туниса, сообщили 27 июня в посольстве РФ в этой стране.
Обновлено в 08:23
Политика
Парламент Киргизии лишил экс-президента Атамбаева неприкосновенности
Депутаты парламента Киргизии проголосовали за лишение неприкосновенности бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 04:07
Происшествия
В Вене прогремел мощный взрыв в жилом доме
В среду, 26 июня, в Вене прогремел мощный взрыв в жилом доме. Полосьство России заявило, что данных о россиянах, пострадавших от взрыва нет.
Обновлено вчера в 13:13
Шоу-бизнес
В Москве простились с Аллой Покровской
Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Общество
Набережную Исети заполонили скамейки-гробы
В Екатеринбурге на набережной реки Исеть на участке от Малышева до Карла Маркса появились скамейки, по форме напоминающие гробы.
Обновлено в 08:18
Здоровье
Кому вредно есть помидоры, рассказали медики
Медики рассказали, что есть помидоры вредно людям, имеющим болезни ЖКТ и заболевания суставов.
Обновлено вчера в 08:55
Политика
Госдума одобрила сокращение рабочего дня селянкам
Госдума приняла в первом чтении законопроект о сокращенном рабочий день для женщин, проживающих в сельской местности.
Обновлено в 08:42