Энергетика
США отчитались об успехах в борьбе против торговли нефти из ВенесуэлыРИА Новости вчера в 13:39
США убедили ряд нефтетрейдеров сократить или прекратить торговлю нефтью из Венесуэлы, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
США убедили некоторых нефтетрейдеров прекратить торговать нефтью из Венесуэлы
Московский Комсомолец00:25
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
Политика
Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово
Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного
В Москву из Чечни доставлен предполагаемый виновник крупного ДТП на Можайском шоссе.
Обновлено в 02:45
Политика
США пригрозили России новыми санкциями из-за Венесуэлы
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении Москвы из-за прибытия российских специалистов в Венесуэлу.
Обновлено вчера в 15:20
Общество
Алексей Текслер с семьей прогулялся по вечернему Челябинску
Временно исполняющий обязанности губернатора области Алексей Текслер вечером 29 марта прогулялся с семьей по Челябинску.
Обновлено вчера в 15:08
Политика
Зеленский стал фаворитом британских букмекеров
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский является фаворитом букмекерских контор в Великобритании, сообщает РИА "Новости" со ссылкой данные букмекеров.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Медведев призвал различать критику и оскорбление власти
Критика власти в интернете не должна иметь последствий, но если целью сообщений является лишь прямое оскорбление, то основание для применения закона есть, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы пользователей в соцсети "Вконтакте".
Обновлено вчера в 08:49
Политика
Порошенко уточнил свои слова о «нормандском» саммите после выборов
Президент Украины Петр Порошенко уточнил, что будет инициировать саммит в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) после выборов главы украинского государства.
Обновлено вчера в 15:52
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
Минобороны РФ: в Сирии готовится новая провокация с химическим оружием
По его данным, ранее под контролем сотрудников французских спецслужб в ряд населенных пунктов под видом баллонов с кислородом и бытовым газом уже доставили отравляющее вещество, предположительно, на основе хлора.
Обновлено вчера в 15:40
Армия и оружие
Пентагон вернулся к стратегии времен «холодной войны»
Обновлено в 03:40
Происшествия
В Краснодаре горит мебельный склад
Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 04:28
Политика
Путин не поддержал проект ВСМ Москва-Казань
Обновлено вчера в 02:07
Политика
Саакашвили пошутил про отказ от жевания галстука
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
Каноистка из Португалии родила в коме
В португальском Лиссабоне каноистка Катарина Секейра родила ребенка, находясь в состоянии искусственного поддержания жизни.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:03
Происшествия
Хирург с Украины изуродовала более десяти россиянок
Обновлено вчера в 09:16
Общество
Глава «Ростеха» прокомментировал РБК расследование OCCRP о недвижимости его близких. Позднее заметку удалили
Издание РБК опубликовало заметку с комментарием главы «Ростеха» Сергея Чемезова о расследовании OCCRP, посвященном его окружению.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
Первый полет нового самолета Ил-112В не состоялся
В Воронеже не прошел первый испытательный полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Происшествия
Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом
Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
В Белогорске встретили «Сирийский перелом»
Обновлено в 03:41
Политика
Марию Бутину депортируют в Россию после вынесения приговора
Обновлено в 05:30
Общество
Волгоградская долгожительница раскрыла свой секрет
О секрете долголетия, о казаках и староверах баба Марфа рассказала корреспонденту РИА Новости.
Обновлено в 03:31
Футбол
Дриусси: совершил ошибку, поспешив с переходом в чемпионат России
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси считает, что покинул «Ривер Плейт» слишком рано.
Обновлено вчера в 13:33
Политика
Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату
Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".
Обновлено вчера в 22:31
Общество
В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России
По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.
Обновлено в 03:45
Футбол
Амир Натхо включен в заявку БАТЭ на сезон
Как сообщает официальный сайт борисовского клуба, 22-летний хавбек включен в заявку на сезон.
Обновлено в 03:59
Авто
Новые шины на лето: 7 моделей на все случаи жизни
Недалеко от завода и полигона растут гевеи – основной источник природного каучука, который присутствует в каждой шине.
Обновлено в 03:02
Авто
Новая марка NeuWai удивит инжинирингом
«NeuWai — это больше, чем просто новая марка, — говорит генеральный директор Songuo Motors Тим Шин — она привносит в автомобильную промышленность новую бизнес-модель, новые материалы и новую производственную стратегию».
Обновлено вчера в 05:36
Гаджеты
Компания Sony закроет мобильное подразделение
Компания Sony приняла такое решение, потому что данные подразделения стали приносить только убытки.
Обновлено в 05:29
Гаджеты
Названа стоимость нового смартфона Samsung Galaxy S10 5G
Официальные продажи Samsung Galaxy S10 5G стартуют 5 апреля, причем они начнутся не только в Южной Корее, но и на других рынках.
Обновлено вчера в 15:20