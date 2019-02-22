США оставят в Сирии 200 миротворцевКоммерсантъ вчера в 21:56

Небольшая группа военных миротворцев численностью 200 человек останется в Сирии на определенный период времени.

США после вывода своих военных из Сирии намерены оставить там небольшой миротворческий контингент из 200 человек, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. На какой период времени американские миротворцы останутся в Сирии, она не уточнила, передает The Hill.

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