Политика
США ослабили торговые санкции против HuaweiТелеканал 360° 09:24
По словам министра торговли США Уилбура Росса, благодаря ослаблению санкций американские компании смогут продавать свое оборудование Huawei. Однако это может быть сделано только в том случае, если сделка не станет угрозой для национальной безопасности Соединенных Штатов.
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Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что Вашингтон позволит американским компаниям продавать свою продукцию Huawei в том случае, если это не будет угрожать национальной безопасности.RT на русском06:56
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Эксперт Центра политтехнологий оценил политику односторонних санкций отдельных стран
Народные новости10:31
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 13:02, Вашингтон
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«Спартак» заинтересовался атакующим полузащитником «Сампдории» и сборной Уругвая Гастоном Рамиресом, передает Sport24.
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Секретарь горсовета Борисполя отметил, что не может и далее называть Зеленского паном после того, как глава государства позволяет себе безосновательно оскорблять людей.
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Мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Реакция матери грузинского телеведущего Георгия Габунии, заслуженной артистки Грузинской ССР Джульетты Вашакмадзе на мат сына в прямом эфире не была осуждающей.
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Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
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