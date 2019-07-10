с чего всё началось

По словам министра торговли США Уилбура Росса, благодаря ослаблению санкций американские компании смогут продавать свое оборудование Huawei. Однако это может быть сделано только в том случае, если сделка не станет угрозой для национальной безопасности Соединенных Штатов.

Происшествия Из-за обморока пилота в Калуге вынужденно сел авиалайнер В среду в Калуге совершил вынужденную посадку самолет с 77 пассажирами на борту из-за плохого самочувствия члена экипажа, передает РИА Новости.

Политика Вице-премьер Италии опроверг информацию о финансировании из России Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини в очередной раз опроверг информацию о получении финансирования возглавляемой им партии "Лига" с российской стороны.

Шоу-бизнес Дочь Винокура подорвала здоровье постоянными голоданиями Дочь Винокура подорвала здоровье постоянными голоданиями 33-летняя наследница юмориста сделала шокирующее признание.

Политика Британия отказала в визе российскому дипломату Ранее британские организаторы "глобальной конференции по свободе СМИ" уже отказали в аккредитации представителям телеканала RT.

Происшествия Число подозреваемых в деле разбойников из ФСБ возросло до 15 В громком деле московских сотрудников ФСБ, арестованных по обвинению в серии разбойных нападений, количество подозреваемых увеличилось до 15.

Интернет Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.

Общество Жителям Киселевска, просившим убежища у Канады, запретили чаепитие Жители Киселевска, ранее разместившие видеообращение о тяжелой экологической обстановке и попросившие убежища в Канаде, получили уведомление от полиции о незаконности планировавшейся ими акции.

Происшествия Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.

Политика Телемост с Украиной пройдёт на российском телевидении Телемост между Россией и Украиной пройдёт на российском телевидении в пятницу, 12 июля.

Происшествия В отеле Новой Москвы задушили стюардессу В ванной отеля Новой Москвы была найдена задушенная 23-летняя девушка.

Здоровье Спирт и пища влияют на мозг схожим образом, выяснили ученые Три года назад ученые доказали, что мозг действительно воспринимает спирт как некий аналог еды, наблюдая за тем, как прием алкоголя разными путями влиял на аппетиты крыс и то, как много пищи они съедали.

Происшествия На Красной площади задержали протестующих крымских татар Семь участников несанкционированной акции против уголовного преследования крымских татар задержаны на Красной площади в Москве, передает телеканал «Дождь».

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Происшествия ФСИН опровергла побег из колонии, где находятся Кокорин и Мамаев Управление ФСИН по Белгородской области сообщило, что побега из колонии №4 не было, осужденные сбежали из исправительного центра, где находились на принудительных работах.

Происшествия СК передал в Москву дело врачей, обвиненных в убийстве новорожденного Уголовное дело калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, обвиняемых в смерти новорожденного, передали из второго следственного управления ГСУ СК России (Петербург) в Москву для дальнейшего расследования.

Политика Мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина Реакция матери грузинского телеведущего Георгия Габунии, заслуженной артистки Грузинской ССР Джульетты Вашакмадзе на мат сына в прямом эфире не была осуждающей.