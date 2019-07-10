Политика
США смягчат санкции против HuaweiПолитика Сегодня 07:24
США анонсировали ослабление санкций для американских компаний, которые сотрудничают с китайской корпорацией Huawei. Об этом 10 июля пишет RT со ссылкой на Financial Times.
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с чего всё началось
Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что Вашингтон позволит американским компаниям продавать свою продукцию Huawei в том случае, если это не будет угрожать национальной безопасности.RT на русском06:56
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Эксперт Центра политтехнологий оценил политику односторонних санкций отдельных стран
Народные новости10:31
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 11:32, Вашингтон
Происшествия
ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене Антонины Зиминой
Семья обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Антонины Зиминой сообщила о задержании ее мужа.
Обновлено в 08:46
Футбол
Милитао стало плохо на презентации в «Реале»
Бразильский защитник Эдер Милитао не смог завершить пресс-конференцию по случаю своей презентации в мадридском «Реале».
Обновлено в 10:58
Происшествия
Полиция считает, что муж кассирши из Башкирии помогал ей красть деньги
Полиция считает, что супруг Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей у банка, причастен к кражам, мужчина задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Космос
Космос — ближе, чем кажется
В год по плану проходит четыре запуска и приземления. Ближайший старт корабля «Союз» запланирован на 20 июля.
Обновлено в 09:30
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
«Невское ПКБ» представило новый авианосец проекта «Ламантин»
Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) представило новейший авианосец проекта 11430Э "Ламантин" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:56
Политика
Украино-российский телемост пройдет на российском телевидении
Украино-российский телемост состоится в пятницу, 12 июля, на российском телевидении.
Обновлено в 10:23
Гаджеты
Nintendo анонсировала консоль Switch Lite
Японская компания Nintendo объявила о новой версии приставки Nintendo Switch с подзаголовком Lite.
Обновлено в 09:21
Происшествия
В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей
Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Обновлено в 09:19
Наука
Диетолог и фитнес-тренер оценили американский способ похудеть
С мнением американских ученых согласилась и чемпионка мира по фитнес-бикини, фитнес-тренер Ксения Пономарева.
Обновлено в 10:23
Общество
Большая часть Еревана осталась без электричества
Почти все кварталы Еревана с полудня среды остались без электричества, телефонная и интернет связь работают с перебоями.
Обновлено в 05:42
Политика
Поезд Киев-Москва оказался самым прибыльным на Украине
Поезд Киев-Москва, оператором которого является Украинская железная дорога ("Укрзализныци"), приносит больше денег, чем пять самых прибыльных внутренних маршрутов Украины.
Обновлено в 10:25
Гаджеты
Стали известны цены на iPhone следующего поколения
Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
Обновлено в 07:16
Политика
Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино
Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 08:53
Здоровье
Пензенский Роспотребнадзор дал советы по выбору фруктов и овощей
Специалисты пензенского Роспотребнадзора рассказали главные правила, которые помогут с выбором.
Обновлено в 06:20
Политика
Меркель в третий раз затрясло на публике
Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз испытала приступ дрожи на официальном мероприятии - во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
Обновлено в 08:17
Здоровье
Названы основные поводы для вызова скорой помощи в России
Второй по популярности причиной для вызова скорой помощи в России оказались травмы и отравления (3,8 миллионов выездов).
Обновлено в 05:26
Политика
Британский МИД не выполнил требование России по Sputnik и RT
Истекли сутки, предоставленные российской стороной Лондону, в течение которых Москва потребовала от Великобритании предоставить конкретные факты, на основании которых телеканалу RT и агентству Sputnik отказали в аккредитации на "Глобальную конференцию по свободе СМИ", при этом объяснений от британской стороны так и не последовало.
Обновлено в 10:59
Футбол
Тульский «Арсенал» подписал контракты с Бандой и Кангвой
Обновлено в 10:55
Авто
Lada Largus обновился и подорожал
«АвтоВАЗ» официально представил рестайлинговый универсал Lada Largus. Модель немного изменилась внешне и получила новое оснащение.
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия
Саудовскую принцессу обвинили в насилии над сантехником
Французские прокуроры требуют приговорить саудовскую принцессу Хассу бинт Салман, сестру наследного принца Мохаммеда бен Салмана, к шести месяцам тюрьмы условно и штрафу в пять тысяч евро за участие в издевательствах над сантехником.
Обновлено в 10:06
Авто
Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray
Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется в Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля, об этом он написал на своей странице в Instagram.
Обновлено вчера в 12:56
Политика
На Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию новый саркофаг
Европейский Союз передал Украине в эксплуатацию новый саркофаг для четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции.
Обновлено в 09:05
Экономика
Гендиректор российского Disney станет вице-президентом Сбербанка
Гендиректор дочерней компании Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан перейдет на должность старшего вице-президента, руководителя департамента маркетинга, рекламы и коммуникаций Сбербанка, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Обновлено в 11:17
Футбол
Тарасов: «„Локомотив“ послал меня»
Обновлено в 07:53
Политика
Трамп пообещал значительно ужесточить санкции против Ирана
США в ближайшее время в значительной степени ужесточат действующий санкционный режим против Ирана.
Обновлено в 10:38