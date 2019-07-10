с чего всё началось

США анонсировали ослабление санкций для американских компаний, которые сотрудничают с китайской корпорацией Huawei. Об этом 10 июля пишет RT со ссылкой на Financial Times.

Происшествия ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене Антонины Зиминой Семья обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Антонины Зиминой сообщила о задержании ее мужа.

Футбол Милитао стало плохо на презентации в «Реале» Бразильский защитник Эдер Милитао не смог завершить пресс-конференцию по случаю своей презентации в мадридском «Реале».

Происшествия Полиция считает, что муж кассирши из Башкирии помогал ей красть деньги Полиция считает, что супруг Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей у банка, причастен к кражам, мужчина задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Космос Космос — ближе, чем кажется В год по плану проходит четыре запуска и приземления. Ближайший старт корабля «Союз» запланирован на 20 июля.

Экономика Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Армия и оружие «Невское ПКБ» представило новый авианосец проекта «Ламантин» Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) представило новейший авианосец проекта 11430Э "Ламантин" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.

Гаджеты Nintendo анонсировала консоль Switch Lite Японская компания Nintendo объявила о новой версии приставки Nintendo Switch с подзаголовком Lite.

Происшествия В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Наука Диетолог и фитнес-тренер оценили американский способ похудеть С мнением американских ученых согласилась и чемпионка мира по фитнес-бикини, фитнес-тренер Ксения Пономарева.

Общество Большая часть Еревана осталась без электричества Почти все кварталы Еревана с полудня среды остались без электричества, телефонная и интернет связь работают с перебоями.

Политика Поезд Киев-Москва оказался самым прибыльным на Украине Поезд Киев-Москва, оператором которого является Украинская железная дорога ("Укрзализныци"), приносит больше денег, чем пять самых прибыльных внутренних маршрутов Украины.

Гаджеты Стали известны цены на iPhone следующего поколения Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.

Политика Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.

Политика Меркель в третий раз затрясло на публике Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз испытала приступ дрожи на официальном мероприятии - во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

Здоровье Названы основные поводы для вызова скорой помощи в России Второй по популярности причиной для вызова скорой помощи в России оказались травмы и отравления (3,8 миллионов выездов).

Политика Британский МИД не выполнил требование России по Sputnik и RT Истекли сутки, предоставленные российской стороной Лондону, в течение которых Москва потребовала от Великобритании предоставить конкретные факты, на основании которых телеканалу RT и агентству Sputnik отказали в аккредитации на "Глобальную конференцию по свободе СМИ", при этом объяснений от британской стороны так и не последовало.

Авто Lada Largus обновился и подорожал «АвтоВАЗ» официально представил рестайлинговый универсал Lada Largus. Модель немного изменилась внешне и получила новое оснащение.

Происшествия Саудовскую принцессу обвинили в насилии над сантехником Французские прокуроры требуют приговорить саудовскую принцессу Хассу бинт Салман, сестру наследного принца Мохаммеда бен Салмана, к шести месяцам тюрьмы условно и штрафу в пять тысяч евро за участие в издевательствах над сантехником.

Авто Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется в Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля, об этом он написал на своей странице в Instagram.

Политика На Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию новый саркофаг Европейский Союз передал Украине в эксплуатацию новый саркофаг для четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции.

Экономика Гендиректор российского Disney станет вице-президентом Сбербанка Гендиректор дочерней компании Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан перейдет на должность старшего вице-президента, руководителя департамента маркетинга, рекламы и коммуникаций Сбербанка, говорится в пресс-релизе кредитной организации.