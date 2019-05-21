США выдали Huawei временную лицензиюRT на русском вчера в 18:00

Министерство торговли Соединённых Штатов выдало китайской компании Huawei временную генеральную лицензию, позволяющую ей ограниченное возобновление деятельности. Об этом говорится в уведомлении Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.

Космос Астрономы из МГУ открыли «невозможную» звезду в созвездии Кассиопеи Российские и зарубежные астрономы открыли крайне необычную "углеродную" звезду в созвездии Кассиопеи, возникшую несколько десятков тысяч лет назад в результате слияния крупных белых карликов.

Политика На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.

Экономика Совет директоров «Газпрома» утвердил выплату повышенных дивидендов Совет директоров "Газпрома" на заседании во вторник утвердил рекомендацию годовому собранию выплатить дивиденды за 2018 год в размере по 16,61 рубля на акцию, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Политика СПЧ попросил владельцев «Коммерсанта» не вмешиваться в дела редакции Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обеспокоен ситуацией с увольнением сотрудников «Коммерсанта».

Шоу-бизнес Максим Галкин возведет часовню для Аллы Пугачевой Максим Галкин планирует построить часовню рядом со своим замком в деревне Грязь.

Политика Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».

Происшествия В Уфе психотерапевта осудили за изнасилование 16-летней пациентки В Уфе 54-летнего психотерапевта осудили на девять лет колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней.

Общество В России упростили процедуру установления инвалидности Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.

Кино «Джон Уик 4» выйдет 21 мая 2021 года Меньше чем через неделю после выхода в кинотеатрах фильма «Джон Уик 3» студия Lionsgate объявила, что релиз четвёртой части франшизы состоится 21 мая 2021 года.

Общество В Екатеринбурге убрали забор раздора на месте строительства храма В сквере возле Театра драмы в Екатеринбурге убрали последнюю секцию капитального забора, огораживавшего территорию. планируемого строительства храма святой Екатерины.

Политика Глава Huawei прокомментировал выдачу компании временной лицензии США Основатель корпорации Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что выдача Министерством торговли США временной лицензии на деятельность в Штатах не имеет большого значения для компании.

Общество Женщина родила шестерых детей в Польше В Польше на свет появились шестеро близнецов – четыре девочки и два мальчика.

Футбол Эриксен будет представлен в качестве игрока «Реала» после финала ЛЧ Ожидается, что полузащитник будет представлен в качестве игрока испанского клуба после финала Лиги чемпионов, в котором "Тоттенхэм" встретится с "Ливерпулем".

Политика «Укртранснафта» возобновила транзит российской нефти в ЕС по «Дружбе» «Укртранснафта» возобновила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в страны ЕС, говорится в сообщении компании.

Финансы Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов, свидетельствуют данные торгов.

Гаджеты Huawei хочет заменить Android операционной системой Hongmeng Китайская корпорация Huawei представила собственную операционную систему, которой хотят заменить Android, информирует Huawei Central.

Политика Владимир Зеленский распустил Верховную раду Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду.

Транспорт Благоустройство Школьной улицы началось в Таганском районе Москвы Власти Москвы начали работы по благоустройству Школьной улицы в Таганском районе столицы, где будет проведен ремонт фасадов домов, установлено новое освещение и уложена гранитная плитка.

Происшествия В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьево Сегодня жители Мурманской области прощаются с погибшими в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. Церемония прошла в ДК им.С.М. Кирова.

Игры Sony на видео показала скорость и геймплей приставки PlayStation 5 Ранее были раскрыты некоторые особенности новой игровой консоли, а теперь в Сети опубликовали видео работы PlayStation 5. На встрече с инвесторами японская компания демонстрировала скорость работы PlayStation 5 и PlayStation 4 Pro.

Футбол Полузащитник «Уфы» Сысуев избежал серьезной травмы Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что полузащитник команды Дмитрий Сысуев избежал серьезной травмы.

Финансы Орешкин исключил техническую рецессию во второй половине года Прогноз по росту ВВП в 2019 году пока сохраняется на уровне 1,3%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ответ на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.

Общество В акции «Ночь музеев» приняли участие более 2,5 миллиона россиян Мероприятия в рамках акции "Ночь музеев", которая прошла в ночь с 18 на 19 мая, посетили более 2,5 миллионов человек по всей России, сообщила пресс-служба министерства культуры РФ во вторник.

Происшествия Суд в Чечне назначил на 31 мая рассмотрение ходатайства об УДО Титиеву Шалинский городской суд Чечни назначил на 31 мая рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, осужденного на 4 года колонии-поселения за хранение наркотиков в крупном размере, сообщили РИА Новости во вторник в суде.

Музыка Фестиваль «Дикая мята» объявил ночную программу Фестиваль «Дикая мята» объявил имена артистов, которые выступят в рамках ночной программы.

Происшествия МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.