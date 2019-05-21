Политика
США выдали Huawei временную лицензиюRT на русском вчера в 18:00
Министерство торговли Соединённых Штатов выдало китайской компании Huawei временную генеральную лицензию, позволяющую ей ограниченное возобновление деятельности. Об этом говорится в уведомлении Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.
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Наука
Карта рельефа Арктики показывает изменение в ландшафте
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Космос
Астрономы из МГУ открыли «невозможную» звезду в созвездии Кассиопеи
Российские и зарубежные астрономы открыли крайне необычную "углеродную" звезду в созвездии Кассиопеи, возникшую несколько десятков тысяч лет назад в результате слияния крупных белых карликов.
Обновлено вчера в 11:05
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
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Экономика
Совет директоров «Газпрома» утвердил выплату повышенных дивидендов
Совет директоров "Газпрома" на заседании во вторник утвердил рекомендацию годовому собранию выплатить дивиденды за 2018 год в размере по 16,61 рубля на акцию, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 05:24
Политика
СПЧ попросил владельцев «Коммерсанта» не вмешиваться в дела редакции
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обеспокоен ситуацией с увольнением сотрудников «Коммерсанта».
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Максим Галкин возведет часовню для Аллы Пугачевой
Максим Галкин планирует построить часовню рядом со своим замком в деревне Грязь.
Обновлено в 01:48
Политика
Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».
Обновлено в 04:22
Происшествия
В Уфе психотерапевта осудили за изнасилование 16-летней пациентки
В Уфе 54-летнего психотерапевта осудили на девять лет колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней.
Обновлено в 02:06
Общество
В России упростили процедуру установления инвалидности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.
Обновлено в 04:57
Кино
«Джон Уик 4» выйдет 21 мая 2021 года
Меньше чем через неделю после выхода в кинотеатрах фильма «Джон Уик 3» студия Lionsgate объявила, что релиз четвёртой части франшизы состоится 21 мая 2021 года.
Обновлено в 02:58
Общество
В Екатеринбурге убрали забор раздора на месте строительства храма
В сквере возле Театра драмы в Екатеринбурге убрали последнюю секцию капитального забора, огораживавшего территорию. планируемого строительства храма святой Екатерины.
Обновлено в 05:29
Политика
Глава Huawei прокомментировал выдачу компании временной лицензии США
Основатель корпорации Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что выдача Министерством торговли США временной лицензии на деятельность в Штатах не имеет большого значения для компании.
Обновлено в 03:35
Общество
Женщина родила шестерых детей в Польше
В Польше на свет появились шестеро близнецов – четыре девочки и два мальчика.
Обновлено вчера в 12:49
Футбол
Эриксен будет представлен в качестве игрока «Реала» после финала ЛЧ
Ожидается, что полузащитник будет представлен в качестве игрока испанского клуба после финала Лиги чемпионов, в котором "Тоттенхэм" встретится с "Ливерпулем".
Обновлено в 05:58
Политика
«Укртранснафта» возобновила транзит российской нефти в ЕС по «Дружбе»
«Укртранснафта» возобновила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в страны ЕС, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:24
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:36
Гаджеты
Huawei хочет заменить Android операционной системой Hongmeng
Китайская корпорация Huawei представила собственную операционную систему, которой хотят заменить Android, информирует Huawei Central.
Обновлено в 00:58
Политика
Владимир Зеленский распустил Верховную раду
Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду.
Обновлено вчера в 03:51
Транспорт
Благоустройство Школьной улицы началось в Таганском районе Москвы
Власти Москвы начали работы по благоустройству Школьной улицы в Таганском районе столицы, где будет проведен ремонт фасадов домов, установлено новое освещение и уложена гранитная плитка.
Обновлено в 01:02
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьево
Сегодня жители Мурманской области прощаются с погибшими в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. Церемония прошла в ДК им.С.М. Кирова.
Обновлено в 04:57
Игры
Sony на видео показала скорость и геймплей приставки PlayStation 5
Ранее были раскрыты некоторые особенности новой игровой консоли, а теперь в Сети опубликовали видео работы PlayStation 5. На встрече с инвесторами японская компания демонстрировала скорость работы PlayStation 5 и PlayStation 4 Pro.
Обновлено в 05:11
Футбол
Полузащитник «Уфы» Сысуев избежал серьезной травмы
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что полузащитник команды Дмитрий Сысуев избежал серьезной травмы.
Обновлено в 04:27
Финансы
Орешкин исключил техническую рецессию во второй половине года
Прогноз по росту ВВП в 2019 году пока сохраняется на уровне 1,3%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ответ на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.
Обновлено в 03:30
Общество
В акции «Ночь музеев» приняли участие более 2,5 миллиона россиян
Мероприятия в рамках акции "Ночь музеев", которая прошла в ночь с 18 на 19 мая, посетили более 2,5 миллионов человек по всей России, сообщила пресс-служба министерства культуры РФ во вторник.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Суд в Чечне назначил на 31 мая рассмотрение ходатайства об УДО Титиеву
Шалинский городской суд Чечни назначил на 31 мая рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, осужденного на 4 года колонии-поселения за хранение наркотиков в крупном размере, сообщили РИА Новости во вторник в суде.
Обновлено в 05:48
Музыка
Фестиваль «Дикая мята» объявил ночную программу
Фестиваль «Дикая мята» объявил имена артистов, которые выступят в рамках ночной программы.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник
МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29