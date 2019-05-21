Политика
США ослабили давление на HuaweiГазета.Ru вчера в 23:07
В США разрешили компании Huawei временно возобновить деятельность. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, минторг США выдал компании лицензию до 19 августа.
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Транспорт
Ту-134 совершил последний пассажирский рейс в России
Обновлено в 02:30
Авто
В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»
Шесть грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:15
Экономика
Орешкин не ожидает технической рецессии в РФ по итогам II квартала
Орешкин сообщил также, что его ведомство пока сохраняет свой прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году на уровне 1,3%. По предварительной оценке Росстата, рост ВВП РФ в первом квартале 2019 года составил 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
Производство Су-34 переносят из Новосибирска в Комсомольск
Новосибирский авиазавод имени Чкалова лишается производства истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Член совета движения «Голос» Удот задержан в Москве по делу об угрозах
Столичная полиция задержала члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Максим Пашков.
Обновлено вчера в 16:33
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили
Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом
В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.
Обновлено в 00:59
Экономика
Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам
Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам Минкультуры разослало подведомственным организациям письмо с рекомендациями переводить зарплатные проекты в системно значимые банки.
Обновлено вчера в 18:44
Политика
Порошенко переехал из администрации президента
В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 16:04
Авто
Рестайлинговый Ford Taurus начнет продаваться в Китае в этом году
Компания Ford официально объявила о запуске продаж рестайлинговой версии седана Ford Taurus на китайском рынке в нынешнем году.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия
Дело «пьяного» мальчика: вынесен приговор судмедэксперту
Судмедэксперта Михаила Клейменова, который нашел алкоголь в крови погибшего шестилетнего мальчика, признали виновным по статье «халатность», мужчину приговорили к десяти месяцам исправительных работ, сообщает Life.
Обновлено в 02:50
Политика
Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке
Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Зеленский призвал США усилить санкции против России
«Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — сказал Зеленский.
Обновлено вчера в 13:58
Политика
Эксперты МВФ оценят, как Украина выполняет условия по кредитам
Эксперты МВФ будут оценивать, как страна выполняет условия, поставленные перед нею в обмен на получение кредитов по программе, которая была утверждена в декабре.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Непальский шерпа побил мировой рекорд, покорив Эверест 24 раза
Непальский шерпа Ками Рита установил новый мировой рекорд, покорив высочайшую вершину Земли - гору Эверест (8848 метров) - в 24-й раз, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 01:59
Происшествия
В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова
Обновлено в 00:57
Общество
Экоактивисты: около летней резиденции патриарха Кирилла вырублены краснокнижные сосны
Обновлено вчера в 20:58
Армия и оружие
Тихоокеанский флот России отмечает 288-ю годовщину своего создания
День создания Тихоокеанского флота (ТОФ), берущего свое начало с Охотской военной флотилии, отмечается в России 21 мая.
Обновлено вчера в 21:02
Политика
В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Кино
В Китае не показали финал «Игры престолов»
Телекоммуникационная компания Tencent, являющаяся эксклюзивным поставщиком контента телеканала HBO в Китае, не показала финал сериала «Игра престолов» из-за торговых разногласий Китая с США, сообщает Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 12:12
Экономика
Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы
Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Депутат Госдумы назвал акции протеста в Екатеринбурге «проплаченными»
Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге используется для расшатывания ситуации в РФ, акции протеста были спровоцированы и проплачены, считает глава комитета ГД по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.
Обновлено в 02:13
Экономика
Венесуэла собирается отказаться от Visa, Mastercard и Maestro
Отмечается, что Венесуэла собирается отказаться от Visa, Mastercard и Maestro: операции по дебетовым картам этих систем будут прекращены с 30 ноября, а по кредитным — с 30 января.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес
Советская Марлен Дитрих: Любови Полищук исполнилось бы 70
Сегодня исполнилось бы 70 лет народной актрисе Любови Полищук, сообщает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 00:55
Политика
Основатель Huawei заявил, что США недооценивают возможности компании
Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают китайскую телекоммуникационную компанию, а введенные Вашингтоном ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.
Обновлено в 01:45
Происшествия
На озере в Финляндии утонул россиянин
На озере Пюхяярви на востоке Финляндии утонул 58-летний гражданин России. Информацию подтвердили в посольстве России, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:45