Армия и оружие

США опровергли обвинения в разработке ракет до выхода из ДРСМДИзвестия 13:09

Официальный представитель Пентагона, подполковник Роберт Карвер заявил, что Вашингтон отвергает претензии России, согласно которым США начали разработку крылатых ракет наземного базирования задолго до выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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