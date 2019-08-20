Армия и оружие
США опровергли обвинения в разработке ракет до выхода из ДРСМДИзвестия 13:09
Официальный представитель Пентагона, подполковник Роберт Карвер заявил, что Вашингтон отвергает претензии России, согласно которым США начали разработку крылатых ракет наземного базирования задолго до выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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