Официальный представитель Пентагона, подполковник Роберт Карвер заявил, что Вашингтон отвергает претензии России, согласно которым США начали разработку крылатых ракет наземного базирования задолго до выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

США опровергли обвинения в разработке ракет до выхода из ДРСМД

Армия и оружие Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России Две станции мониторинга радиации, расположенные на Чукотке и в Якутии, возобновили передачу данных.

Политика Трамп поддерживает возвращение России в G8 Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что российской стороне необходимо вернуться в G8.

Политика Горбачев заявил о необходимости диалога между Россией и США Экс-президент СССР Михаил Горбачев поделился с министром иностранных дел Мальты Кармело Абела воспоминаниями о мальтийском саммите 1989 года и встрече с президентом США Джорджем Бушем-старшим, а также обратил внимание на существующую сейчас потребность в диалоге между Москвой и Вашингтоном, сообщается на сайте Горбачев-фонда.

Политика В США оценили российскую концепцию безопасности в Персидском заливе Россия представила партнерам в ООН свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.

Кино Умерла народная артистка России Александра Назарова Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Александра Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.

Кино Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс возвращаются в Матрицу Как сообщает издание Variety, главные роли вновь исполнят Киану Ривз (Нео) и Кэрри-Энн Мосс (Тринити).

Происшествия Ульяновский подросток убил всю свою семью и оставил записку Семья была благополучной, подросток учился на пятерки и принимал участие в олимпиадах Ульяновский подросток, убивший свою семью, перед смертью оставил записку, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональную прокуратуру.

Экономика Скворцова рассказала о росте продолжительности жизни в России Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что продолжительность жизни РФ за полгода увеличилась почти до 74 лет.

Армия и оружие Летчики ЗВО получат новые огнестойкие комбинезоны «Экипажи боевых самолетов и вертолетов авиационных подразделений Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа получат эргономичные и огнестойкие летные комбинезоны нового образца», - сообщили в ЗВО.

Происшествия Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.

Экономика В Петербурге продают намыв Васильевского острова «Терра Нова» на протяжении нескольких лет занималась созданием намывной территории на Васильевском острове.

Политика Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана послом в России Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.

Политика Сербия подпишет соглашение с ЕАЭС о зоне свободной торговли 25 октября Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией будет подписано 25 октября.

Политика Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара отказалась от приветственного каравая, предложенного ей и ее супругу в аэропорту Киева.

Общество Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.

Шоу-бизнес Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину У Андрея Григорьева-Апполонова была красавица жена и двое детей. Однако выяснилось, что супруга артиста уже полгода живет отдельно от него.

Происшествия Двое россиян могли быть на борту разбившегося в Греции вертолета Частный вертолет разбился близ острова Порос в Греции, на борту могли быть двое россиян.

Игры В The Sims 4 откроется «Мир магии» Компания Electronic Arts наконец услышала призывы поклонников симулятора жизни The Sims 4. В ходе gamescom 2019 состоялся анонс очередного расширения «Мир магии».

Гаджеты HUAWEI объявляет о ежегодной акции к началу учебного года Компания HUAWEI объявляет о начале скидок и специальных предложений в официальном интернет-магазине. Подробнее - в материале Planet Today.

Футбол «Аякс» без Промеса не смог обыграть АПОЭЛ В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов АПОЭЛ на своем поле сыграл вничью с Аяксом 0:0.

Общество Власти Москвы заявили о нехватке строителей для программы реновации По мере увеличения темпов и объемов работ все больше не хватает строителей для выполнения программы реновации жилья в Москве, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает ТАСС.