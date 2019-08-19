Армия и оружие

США провели испытания запрещенной ДРСМД ракетыМосковский Комсомолец вчера в 12:48

США 18 августа провели испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении. Это произошло после выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Соглашение запрещало такие ракеты.
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США испытали новейшую модификацию ракеты Tomahawk

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Пентагон рассказал детали о запущенной накануне крылатой ракете

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В Пентагоне высказались о развёртывании запрещённых ДРСМД ракет

RT на русском13:42

Пентагон ответил на обвинения Москвы в наличии плана по срыву ДРСМД

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Улучшения ситуации в экономике России четверть россиян ожидают через 20 лет, а 30% респондентов полагают, что положение дел останется таким же, 22% прогнозируют ухудшение.
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HUAWEI объявляет о ежегодной акции к началу учебного года

Компания HUAWEI объявляет о начале скидок и специальных предложений в официальном интернет-магазине. Подробнее - в материале Planet Today.
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Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»

Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
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Близкая к Земле экзопланета оказалась безжизненной пустыней

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Роббен хочет на год отдохнуть от футбола

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен рассказал, что в ближайшее время хочет отдохнуть от футбола.
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Армия и оружие

Сверхдальнобойные зенитные комплексы защитят Арктику и Дальний Восток

Российские Арктика и Дальний Восток, считавшиеся потенциально опасными направлениями для воздушного нападения еще во времена СССР, будут прикрыты сверхдальнобойными зенитными комплексами С-300В4.
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Выявлена связь между использованием эмодзи и частотой занятий сексом

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Общество

Стали известны изменения в ЕГЭ 2020 года

В 2020 году изменения в структуре и содержании заданий планируется только по физике и китайскому языку.
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Жириновский дал Киеву 48 часов для снятия водной блокады Крыма

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский крайне возмущен ситуацией с перекрытием Киевом поставки питьевой воды в Крым.
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Трамп поддерживает возвращение России в G8

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8.
Обновлено в 14:52
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Facebook наймет журналистов для работы над новостным разделом

Facebook наймет журналистов для работы над новостным разделом социальной сети.
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Происшествия

Пострадавшую в Турции девочку из Петербурга могут перевезти в Россию

Родителям 12-летней россиянки, которая находится в критическом состоянии после инцидента в бассейне отеля в турецком Бодруме, порекомендовали обратиться в Минздрав РФ, чтобы при необходимости эвакуировать ее на родину.
Обновлено в 15:58
Политика

Кравчук рассказал о роли США в лишении Украины ядерного оружия

Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, что Киев отказался от ядерного оружия под угрозой санкций США.
Обновлено в 21:16
Происшествия

«Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям

Следственный комитет России подтвердил факты сексуальных домогательств со стороны бизнесмена Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве, но отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту в связи со смертью предпринимателя.
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Происшествия

Медведев уволил арестованного замглавы ПФР

Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев уволил заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, который арестован по обвинению во взяточничестве.
Обновлено в 05:36
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Полиция проверяет информацию о стрельбе в центре Краснодара

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NASA научилось дозаправлять спутники прямо в космосе

NASA завершило испытания системы, которая позволит дозаправлять спутники и космические корабли прямо в космосе.
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Тренер «Олимпиакоса»: «Краснодар» может справиться с любым соперником

Российский футбольный клуб "Краснодар" доказал, что способен справиться с любым соперником.
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Под Тулой водитель сбил трех паралимпийцев

ЧП произошло накануне вечером в Алексинском районе. Известно, что автомобилист совершил наезд на трех человек, передвигавшихся на колясках.
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Политика

В Кремле дали позитивную оценку переговорам Путина и Макрона

Встреча президентов России и Франции Владимира Путина Эмманюэля Макрона прошла в целом позитивно, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:38
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Названа смертельная опасность недосыпа

Обновлено в 06:10
Армия и оружие

Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России

В России после сбоя начали работать две станции мониторинга радиоактивных частиц в атмосфере, сообщил исполнительный секретарь комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Ласина Зербо.
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Зеленский попросил Нетаньяху признать «голодомор» геноцидом

«Чтя вечную память жертв холокоста, в котором погибло более 2 млн украинских евреев, Украина обращается к Израилю с призывом также признать голодомор актом геноцида украинского народа», — заявил украинский лидер.
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Вспышка листериоза зафиксирована в Испании

Около восьмидесяти человек заразились листериозом на юге Испании в автономном сообществе Андалусия.
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что работа его правительства заканчивается, и он подаст в отставку.
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