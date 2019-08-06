Финансы

Власти США официально признали Китай валютным манипуляторомНовая газета вчера в 01:13

Минфин США признал Китай манипулирующей валютой страной после того, как китайский Центробанк не принял мер в связи с ослаблением курса юаня. Об этом говорится на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», сообщается
 на сайте ведомства.
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