с чего всё началось

Минфин США признал Китай манипулирующей валютой страной после того, как китайский Центробанк не принял мер в связи с ослаблением курса юаня. Об этом говорится на сайте ведомства.

Политика Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа.

Происшествия Российские туристы пострадали в ДТП в Турции ДТП случилось неподалеку от города Аланья, когда группа туристов ехала в сафари-тур в каньон Сападере.

Общество У половины российских семей оказались непогашенные кредиты Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

Общество Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.

Армия и оружие Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.

Культура Новым главой Американской киноакадемии стал кастинг-директор Дэвид Рубин Новым главой Американской академии киноискусств, которая вручает премию «Оскар», избран кастинг-директор Дэвид Рубин.

Здоровье Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.

Политика Порошенко вернулся на Украину ночью Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.

Шоу-бизнес На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве Фанаты же отмечают, что певица не стала облачаться в более теплые костюмы и продолжила выступать в одежде, являющейся неотъемлемой составляющей образа Дженнифер Лопес.

Культура Валентина Гафта госпитализировали с инсультом Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.

Общество Синоптики предупредили о погодном коллапсе в Москве В Москве ожидается погодный коллапс с 8 по 9 августа. Об этом рассказали синоптики Московского метеобюро, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за €500 Бельгиец из Льежа несколько лет назад случайно приобрел подлинник Рембрандта за €500.

Политика В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.

Происшествия Руководителей стрип-клубов заподозрили в организации проституции Полиция заподозрила директоров сети стриптиз-клубов в нескольких российских регионах в вовлечении сотрудниц в проституцию.

Политика МИД РФ заявил о задолженности Киева перед СНГ в 300 млн рублей Задолженность Украины перед Содружеством Независимых Государств (СНГ) превысила 300 млн рублей, заявили газете "Известия" в департаменте информации и печати МИД РФ.

Армия и оружие Французский самолет провел разведку в районе Крымского моста Патрульный противолодочный самолет ВМС Франции провел разведывательный полет в районе моста через Керченский пролив, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Технологии В «Пятёрочке» началась продажа SIM-карт Yota В торговой сети «Пятёрочка» началась продажа SIM-карт сотового оператора Yota, сообщает пресс-служба X5 Retail Group, владеющей сетью.

Экономика Россию предупредили о сокращении рабочей силы Рост численности рабочей силы продолжался в течение как минимум 10 лет, его пик пришёлся 2017–2018 годы, а в первом квартале 2019 года произошло снижение на 0,8 млн человек — до 75 млн.