Финансы
Власти США официально признали Китай валютным манипуляторомНовая газета вчера в 01:13
Минфин США признал Китай манипулирующей валютой страной после того, как китайский Центробанк не принял мер в связи с ослаблением курса юаня. Об этом говорится на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», сообщается на сайте ведомства.Ведомости05 августа в 18:11
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Эксперт прокомментировал решение США признать Китай валютным манипулятором
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