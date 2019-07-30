Политика

США официально обратились к Германии за помощьюЮжный Федеральный 13:53

Соединенные Штаты официально обратились к Германии, чтобы она приняла участие в предложенной Великобританией европейской военно-морской миссии по защите судов, которые одят близ берегов Ирана. Информация о предложении Штатов поступила от посольства США в Берлине.
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с чего всё началось
«Германия, Франция и Великобритания могли бы помочь в подавлении иранской агрессии в Ормузском проливе», – приводит
 30 июля слова американской дипмиссии в Берлине агентство DPA.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 18:19, Ашберн
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