с чего всё началось

Соединенные Штаты официально обратились к Германии, чтобы она приняла участие в предложенной Великобританией европейской военно-морской миссии по защите судов, которые одят близ берегов Ирана. Информация о предложении Штатов поступила от посольства США в Берлине.

США официально обратились к Германии за помощью

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