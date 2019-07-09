Армия и оружие

США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2 млрдRT на русском 18:14

Госдеп США одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также другого соответствующего оборудования на сумму более $2 млрд. Об этом сообщает СNВС со ссылкой на заявление агентства Пентагона по оборонному сотрудничеству.
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