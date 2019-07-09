Армия и оружие
США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2 млрдRT на русском 18:14
Госдеп США одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также другого соответствующего оборудования на сумму более $2 млрд. Об этом сообщает СNВС со ссылкой на заявление агентства Пентагона по оборонному сотрудничеству.
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Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Избитая в Ингушетии семилетняя девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в понедельник, 8 июля.
Обновлено в 12:18
Политика
Зеленский назвал условие снятия блокады с Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил снятия экономической блокады с Донбасса при условии, если предприятия региона вернутся под контроль Киева.
Обновлено в 11:01
Общество
Французские СМИ восхитились драгоценным превосходством России
Алмазы вечны, как и вечномерзлая земля Якутии на северо-востоке Сибири, где находятся огромные месторождения алмазов, которые обеспечивают превосходство России в мировом производстве драгоценного камня.
Обновлено вчера в 04:50
Транспорт
Накануне приезда врио с синегорцами поговорил вице-мэр
Как пояснил вице-мэр Александр Гринберг, в этом году проводится комплекс инженерных изысканий для дальнейшей разработки проектной документации на капитальный ремонт дорог, который планируют выполнить в 2020 году.
Обновлено в 18:38
Политика
Глава Минюста США намерен поддержать Мюллера, если тот не захочет выступать в Конгрессе
Министр юстиции США Уильям Барр поддержит спецпрокурора Роберта Мюллера в случае, если тот не захочет выступать на открытом заседании комитетов в Палате представителей Конгресса США.
Обновлено в 19:05
Политика
Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину
Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель
Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Космос
Китай завершил создание марсохода
Китайские ученые завершили работу по созданию первого марсохода.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад
В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Политика
В Госдуме призвали экстрадировать в Россию ведущего «Рустави 2»
В Госдуме заявили о необходимости привлечения грузинского журналиста, который оскорбил на "Рустави 2" президента РФ, к уголовной ответственности, а также о его экстрадиции в Россию.
Обновлено в 10:10
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Обновлено в 19:45
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери
В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой
Обновлено в 19:45
Технологии
Эксперты назвали способы кражи денег с банковских счетов россиян
Эксперты Центробанка назвали основные методы похищения средств с банковских счетов россиян.
Обновлено в 19:20
Футбол
Неймар не прибыл вовремя в расположение ПСЖ
Бразильский нападающий Неймар не прибыл в назначенное время в расположение футбольного клуба ПСЖ для подготовки к сезону.
Обновлено в 13:51
Политика
В Тбилиси начались столкновения между митингующими
В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.
Обновлено в 16:54
Общество
Работа учителей в школах стала труднее
За год с 14,9% до 15,6% увеличилось число учителей, которые говорят, что им стало труднее наладить отношения с учениками.
Обновлено в 18:57
Игры
«Это всё он»: в скандале с G2A открываются новые грани
Казалось бы, как инди-разработчики, так и платформа G2A, против которой они выступают, давно уже выложили все карты на стол.
Обновлено в 16:00
Политика
Евкуров назначен замминистра обороны
Обновлено в 07:35
Гаджеты
Samsung должен избавиться от S Pen
Galaxy Note — это самый дорогой смартфон компании и самый большой источник прибыли для Samsung.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие
Украинский военный расстрелял свою подчиненную, сообщили в ЛНР
Начальник отделения кадров одной из частей украинской армии в Донбассе выстрелил в подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР, сообщил офицер пресс-службы военного ведомства самопровозглашенной республики Иван Филипоненко.
Обновлено в 19:48
Экономика
В налоговой рассказали, где живут новосибирские миллионеры
Сколько в Новосибирской области миллионеров По данным налоговой, 58,5 тыс. жителей региона задекларировали в 2017 году доход выше миллиона рублей.
Обновлено в 17:05
Футбол
Дембеле вернулся в расположение «Барселоны» на неделю раньше срока
Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле вернулся в расположение клуба раньше срока, сообщает Sport.es со ссылкой на SER-Catalunya.
Обновлено в 09:10
Спорт
Сборная РФ опустилась в общекомандном медальном зачете Универсиады
Сборная России опустилась с четвертого на пятое место в общекомандном медальном зачете XXX Всемирной летней Универсиады в итальянском Неаполе.
Обновлено в 18:16
Общество
Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян
Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.
Обновлено в 13:24
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34