Армия и оружие

США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2 млрдRT на русском вчера в 18:14

Госдеп США одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также другого оборудования на сумму более $2 млрд. Об этом сообщает СNВС со ссылкой на заявление агентства Пентагона по оборонному сотрудничеству.
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США намерены вооружить Тайвань

Вести.Ruвчера в 18:30

США одобрили продажу Тайваню оружия на два миллиарда долларов

РИА Новостивчера в 17:42

США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2 млрд

RT на русскомвчера в 18:14

Госдеп США одобрил поставки оружия Тайваню на $2 млрд

Московский Комсомолецвчера в 18:12

США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2,2 млрд

РБКвчера в 17:58

США намерены поставить Тайваню танков и комплексов Stinger на $2,2 млрд

ТАССвчера в 17:47

США одобрили продажу Тайваню оружия на $2 млрд

Ведомостивчера в 18:23
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 02:04, Вашингтон
Финансы

Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
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Есть детские сосиски, которые другие по составу. Они адаптированны именно для рациона ребенка.
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20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
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Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
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В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов

Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
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В Вашингтоне затопило Белый дом и метро

Вода добралась и до Белого дома, сотрудники выставили фотографии подтопленных кабинетов в соцсетях.
Обновлено вчера в 17:57
Шоу-бизнес

Лолита рассказала о своих эмоциях после гастролей в Донецке и Луганске

Популярная певица Лолита Милявская выступила с концертами в Донецке и Луганске.
Обновлено в 00:27
Происшествия

Две жительницы Красноярска пытались убить соседку из-за громкой музыки

В Красноярске две женщины пытались задушить свою соседку из-за громкой музыки.
Обновлено в 00:45
Политика

Российские туристы массово отменяют брони в отелях Грузии

Обновлено вчера в 14:46
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Ребенок отказался пить молоко матери и спас ей жизнь

Обновлено в 00:03
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Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей

Обновлено вчера в 16:10
Политика

Житель Татарстана избежал наказания за оскорбление «Единой России»

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении Максима Семина за нелестное высказывание о деятельности партии "Единая Россия" в паблике "Типичный Джалиль" в социальной сети ВКонтакте.
Обновлено вчера в 04:06
Общество

Площадку перед корпусом УрФУ срочно благоустроили перед визитом Путина

В Екатеринбурге рабочие срочно благоустроили площадку возле одного из корпусов Уральского федерального университета.
Обновлено вчера в 22:48
Путешествия

Туры в Тунис соревнуются в дешевизне с Турцией

На сайтах онлайн-трэвел-агентств появились недорогие турпакеты в Тунис.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия

В зоне паводков в Иркутской области нашли живыми 37 человек

В зоне паводка в Иркутской области нашли живыми 37 человек, ранее объявленных в розыск.
Обновлено в 00:55
Общество

Роструд уточнил, когда работнику могут отказать в отпуске

Как пишет "Российская газета", в ведомстве пояснили, что возникают ситуации, когда отпуск сотрудника может оказать плохое влияние на работу предприятия, в таком случае работодатель может перенести отпуск с согласия работника на следующий год.
Обновлено в 01:34
Политика

Интервью Путина вошло в фильм Стоуна об Украине

Президент России Владимир Путин дал американскому режиссёру Оливеру Стоуну интервью, в котором рассказал об отношении к политике украинских властей.
Обновлено в 00:41
Политика

Трамп отказался от британского посла

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается более иметь какие-либо дела с послом Великобритании Кимом Дэрроком.
Обновлено вчера в 16:07
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Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»

Обновлено вчера в 12:58
Армия и оружие

В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную

В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Лукашенко поддержал предложение Зеленского Путину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал предложение своего украинского коллеги Владимира Зеленского о проведении международной встречи в Минске, адресованное российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 09:24
Авто

Стала известна стоимость лимузина Aurus

В начале этого года обещали назвать стоимость автомобиля и начать его продажи.
Обновлено вчера в 12:51
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Состояние избитой в Ингушетии девочки назвали стабильным

7-летнюю девочку с многочисленными травмами доставили на лечение в Москву вечером в минувшую пятницу.
Обновлено вчера в 23:38
Армия и оружие

Ракетные корабли проекта «Буян-М» получат российские главные двигатели

Малые ракетные корабли проекта 21631 "Буян-М" получат в будущем главные двигатели производства Коломенского завода и завода "Звезда", сообщил РИА Новости гендиректор Зеленодольского завода имени Горького Александр Карпов.
Обновлено вчера в 07:07
Экономика

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено вчера в 10:52
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Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина-ЕС

Вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на проходящий в Киеве саммит Украина-ЕС.
Обновлено вчера в 13:40
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