Армия и оружие
США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2 млрдRT на русском вчера в 18:14
Госдеп США одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также другого оборудования на сумму более $2 млрд. Об этом сообщает СNВС со ссылкой на заявление агентства Пентагона по оборонному сотрудничеству.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 02:04, Вашингтон
Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Глава Гонконга признала победу протестующих
Обновлено в 01:42
Здоровье
Диетолог посоветовала не кормить детей сосисками каждый день
Есть детские сосиски, которые другие по составу. Они адаптированны именно для рациона ребенка.
Обновлено в 00:07
Политика
Грузинский телеканал прекратил вещание после мата в адрес Путина
В эфир не выходит "Рустави 2". В руководстве телекомпании объяснили, что это связано с ситуацией, которая возникла после оскорбительных высказываний одного из ведущих в адрес президента России Владимира Путина и его родственников.
Обновлено 07 июля в 21:05
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков
Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено вчера в 18:23
Общество
В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов
Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад
Обновлено вчера в 22:09
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Вода добралась и до Белого дома, сотрудники выставили фотографии подтопленных кабинетов в соцсетях.
Обновлено вчера в 17:57
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о своих эмоциях после гастролей в Донецке и Луганске
Популярная певица Лолита Милявская выступила с концертами в Донецке и Луганске.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Две жительницы Красноярска пытались убить соседку из-за громкой музыки
В Красноярске две женщины пытались задушить свою соседку из-за громкой музыки.
Обновлено в 00:45
Политика
Российские туристы массово отменяют брони в отелях Грузии
Обновлено вчера в 14:46
Здоровье
Ребенок отказался пить молоко матери и спас ей жизнь
Обновлено в 00:03
Происшествия
Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей
Обновлено вчера в 16:10
Политика
Житель Татарстана избежал наказания за оскорбление «Единой России»
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении Максима Семина за нелестное высказывание о деятельности партии "Единая Россия" в паблике "Типичный Джалиль" в социальной сети ВКонтакте.
Обновлено вчера в 04:06
Общество
Площадку перед корпусом УрФУ срочно благоустроили перед визитом Путина
В Екатеринбурге рабочие срочно благоустроили площадку возле одного из корпусов Уральского федерального университета.
Обновлено вчера в 22:48
Путешествия
Туры в Тунис соревнуются в дешевизне с Турцией
На сайтах онлайн-трэвел-агентств появились недорогие турпакеты в Тунис.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
В зоне паводков в Иркутской области нашли живыми 37 человек
В зоне паводка в Иркутской области нашли живыми 37 человек, ранее объявленных в розыск.
Обновлено в 00:55
Общество
Роструд уточнил, когда работнику могут отказать в отпуске
Как пишет "Российская газета", в ведомстве пояснили, что возникают ситуации, когда отпуск сотрудника может оказать плохое влияние на работу предприятия, в таком случае работодатель может перенести отпуск с согласия работника на следующий год.
Обновлено в 01:34
Политика
Интервью Путина вошло в фильм Стоуна об Украине
Президент России Владимир Путин дал американскому режиссёру Оливеру Стоуну интервью, в котором рассказал об отношении к политике украинских властей.
Обновлено в 00:41
Политика
Трамп отказался от британского посла
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается более иметь какие-либо дела с послом Великобритании Кимом Дэрроком.
Обновлено вчера в 16:07
Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»
Обновлено вчера в 12:58
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Лукашенко поддержал предложение Зеленского Путину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал предложение своего украинского коллеги Владимира Зеленского о проведении международной встречи в Минске, адресованное российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 09:24
Авто
Стала известна стоимость лимузина Aurus
В начале этого года обещали назвать стоимость автомобиля и начать его продажи.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия
Состояние избитой в Ингушетии девочки назвали стабильным
7-летнюю девочку с многочисленными травмами доставили на лечение в Москву вечером в минувшую пятницу.
Обновлено вчера в 23:38
Армия и оружие
Ракетные корабли проекта «Буян-М» получат российские главные двигатели
Малые ракетные корабли проекта 21631 "Буян-М" получат в будущем главные двигатели производства Коломенского завода и завода "Звезда", сообщил РИА Новости гендиректор Зеленодольского завода имени Горького Александр Карпов.
Обновлено вчера в 07:07
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено вчера в 10:52
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина-ЕС
Вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на проходящий в Киеве саммит Украина-ЕС.
Обновлено вчера в 13:40