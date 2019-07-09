Армия и оружие

США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2,2 млрдРБК 17:58

Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню американских танков M1A2T Abrams, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и сопутствующего оборудования к ним на сумму порядка $2,2 млрд.
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