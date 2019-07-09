Армия и оружие
США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2,2 млрдРБК 17:58
Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню американских танков M1A2T Abrams, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и сопутствующего оборудования к ним на сумму порядка $2,2 млрд.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 23:02, Вашингтон
Общество
Сбербанк рассказал, в каких странах опасно пользоваться банкоматами
Сбербанк рассказал, в каких странах опасно пользоваться банкоматами из-за высокого риска стать жертвой скимминга.
Обновлено в 21:22
Гаджеты
Как волгоградцы могут сэкономить заряд батареи на смартфоне в отпуске
Включите режим энергосбережения, благодаря которому снижается фоновая активность приложений и служб. С его помощью удастся сэкономить 20%.
Обновлено в 22:46
Политика
Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено в 14:29
Политика
Российские туристы передумали ехать в Грузию
Туристы из России стали массово отказываться от брони в отелях Грузии после скандала на грузинском телевидении, где ведущий обматерил Владимира Путина.
Обновлено в 15:48
Здоровье
Здоровее будем: диспансеризацию пройдут 62 млн россиян
Диспансеризацию в прошлом году прошли 21 млн человек, а к концу 2019 года их количество должно превысить 62 млн.
Обновлено в 12:50
Политика
Трамп заявил, что США не будут работать с британским послом
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не будет работать с послом Великобритании Кимом Дэрроком.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие
Морпехи США вспоминают иранский захват
Одной из наиболее тревожных причин, вызвавших происшествие, было поведение как членов экипажа, позволивших захватить себя, так и лидера рейса, извинявшегося перед иранскими военными на камеру.
Обновлено в 21:00
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа поднимут пенсию
Например, в 2017 году стоимость одного балла составляла 78,58 ₽. Значит, оформивший пенсию с 1 апреля до 31 декабря 2017 года получит прибавку в размере 235,74 ₽. Для тех, кто вышел на пенсию в 2018 году, она будет чуть выше: балл равнялся 81,49 ₽, прибавка составит 244,47 ₽. Работающие пенсионеры, вышедшие на пенсию в 2019 году, получат прибавку в 2020.
Обновлено в 08:45
Кино
Вышел трейлер новой «Малефисенты» с Анджелиной Джоли
На ютьюб-канале Walt Disney Studios вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы», в котором главную роль злой волшебницы играет Анджелина Джоли.
Обновлено в 10:23
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина-ЕС
Вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на проходящий в Киеве саммит Украина-ЕС.
Обновлено в 13:40
Общество
Психолог назвал причины развития анорексии
Еще одним из мощных факторов развития анорексии является эмоциональная неустойчивость.
Обновлено в 20:23
Финансы
В США в сентябре может произойти дефолт
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что потолок госдолга нужно поднять в ближайшее время.
Обновлено в 22:31
Экономика
СМИ: Budweiser хочет привлечь $9,8 млрд в ходе IPO в Гонконге
Гигант пивоваренного производства Budweiser Brewing Company APAC, лидирующий по объемам продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе, намерен привлечь до $9,8 млрд за счет первичного публичного размещения акций (IPO) на Гонконгской фондовой бирже.
Обновлено в 21:39
Общество
Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 12:11
Политика
Оливер Стоун взял эксклюзивное интервью у Путина для фильма об Украине
Владимир Путин рассказал об отношении к политике официального Киева в интервью режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", сообщается на сайте Первого канала.
Обновлено в 19:38
Политика
Украинский министр опубликовал фотоколлаж с танками ВСУ у Кремля
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян разместил на своей странице в Facebook коллаж с изображением украинского танка у Кремля.
Обновлено в 09:41
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Кино
«Движение вверх» ушло на Восток
Картина показала рекордные для российского фильма мировые сборы Спортивная драма "Движение вверх", впервые вышедшая в России еще в 2017 году, по итогам проката в Китае стала самым кассовым отечественным фильмом по общемировым сборам, обогнав "Сталинград" Федора Бондарчука.
Обновлено в 18:30
Футбол
Китайский клуб удвоит зарплату Бэйла при одном условии
Одна из китайских команд заинтересована в трансфере вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, сообщает Jugones.
Обновлено в 14:31
Политика
Зеленский допустил особый статус русского языка в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский считает возможным введение особого статуса русского языка для населения Донбасса после того, как там завершится война.
Обновлено в 15:39
Происшествия
Во Флориде на испытательной площадке SpaceX произошел пожар
На площадке для испытаний космического корабля Starship, который разрабатывает компания SpaceX, вспыхнул пожар.
Обновлено в 20:47
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:57
Интернет
Instagram объявил о новых функциях по защите пользователей от травли
Социальная сеть Instagram объявила о новых функциях, которые направлены на борьбу с «онлайн-травлей».
Обновлено в 21:59
Происшествия
Мужчина упал с парящего моста в «Зарядье»
Обновлено в 12:40
Происшествия
В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель
Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Общество
Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне
Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне.
Обновлено в 22:29
Происшествия
Из Турции экстренно эвакуированы две россиянки в тяжелом состоянии
В Россию из Турции экстренно доставлены бортом санавиации две гражданки РФ, находившиеся в тяжелом состоянии, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на страховую компанию ERV.
Обновлено в 09:54