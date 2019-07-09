Армия и оружие

США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2,2 млрдРБК 17:58

Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню американских танков M1A2T Abrams, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и сопутствующего оборудования к ним на сумму порядка $2,2 млрд.
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США намерены вооружить Тайвань

Вести.Ru18:30

США одобрили продажу Тайваню оружия на $2 млрд

Ведомости18:23

США намерены поставить Тайваню танков и комплексов Stinger на $2,2 млрд

ТАСС17:47

Госдеп США одобрил поставки оружия Тайваню на $2 млрд

Московский Комсомолец18:12

США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2,2 млрд

РБК17:58

США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2 млрд

RT на русском18:14

США одобрили продажу Тайваню оружия на два миллиарда долларов

РИА Новости17:42
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 23:02, Вашингтон
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Армия и оружие

Морпехи США вспоминают иранский захват

Одной из наиболее тревожных причин, вызвавших происшествие, было поведение как членов экипажа, позволивших захватить себя, так и лидера рейса, извинявшегося перед иранскими военными на камеру.
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Например, в 2017 году стоимость одного балла составляла 78,58 ₽. Значит, оформивший пенсию с 1 апреля до 31 декабря 2017 года получит прибавку в размере 235,74 ₽. Для тех, кто вышел на пенсию в 2018 году, она будет чуть выше: балл равнялся 81,49 ₽, прибавка составит 244,47 ₽. Работающие пенсионеры, вышедшие на пенсию в 2019 году, получат прибавку в 2020.
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Кино

Вышел трейлер новой «Малефисенты» с Анджелиной Джоли

На ютьюб-канале Walt Disney Studios вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы», в котором главную роль злой волшебницы играет Анджелина Джоли.
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Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина-ЕС

Вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на проходящий в Киеве саммит Украина-ЕС.
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Психолог назвал причины развития анорексии

Еще одним из мощных факторов развития анорексии является эмоциональная неустойчивость.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что потолок госдолга нужно поднять в ближайшее время.
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СМИ: Budweiser хочет привлечь $9,8 млрд в ходе IPO в Гонконге

Гигант пивоваренного производства Budweiser Brewing Company APAC, лидирующий по объемам продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе, намерен привлечь до $9,8 млрд за счет первичного публичного размещения акций (IPO) на Гонконгской фондовой бирже.
Обновлено в 21:39
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Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
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Политика

Оливер Стоун взял эксклюзивное интервью у Путина для фильма об Украине

Владимир Путин рассказал об отношении к политике официального Киева в интервью режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", сообщается на сайте Первого канала.
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Политика

Украинский министр опубликовал фотоколлаж с танками ВСУ у Кремля

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20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
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«Движение вверх» ушло на Восток

Картина показала рекордные для российского фильма мировые сборы Спортивная драма "Движение вверх", впервые вышедшая в России еще в 2017 году, по итогам проката в Китае стала самым кассовым отечественным фильмом по общемировым сборам, обогнав "Сталинград" Федора Бондарчука.
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Китайский клуб удвоит зарплату Бэйла при одном условии

Одна из китайских команд заинтересована в трансфере вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, сообщает Jugones.
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Зеленский допустил особый статус русского языка в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает возможным введение особого статуса русского языка для населения Донбасса после того, как там завершится война.
Обновлено в 15:39
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Во Флориде на испытательной площадке SpaceX произошел пожар

На площадке для испытаний космического корабля Starship, который разрабатывает компания SpaceX, вспыхнул пожар.
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Наука

Грибок, который убил миллионы летучих мышей, захватил ещё один штат

Обновлено в 13:41
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
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Instagram объявил о новых функциях по защите пользователей от травли

Социальная сеть Instagram объявила о новых функциях, которые направлены на борьбу с «онлайн-травлей».
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Мужчина упал с парящего моста в «Зарядье»

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В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель

Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
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Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне.
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Из Турции экстренно эвакуированы две россиянки в тяжелом состоянии

В Россию из Турции экстренно доставлены бортом санавиации две гражданки РФ, находившиеся в тяжелом состоянии, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на страховую компанию ERV.
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