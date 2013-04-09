Армия и оружие
Госдеп одобрил продажу Турции систем ПРО Patriot
Госдеп одобрил продажу Турции систем ПРО PatriotРИА Новостивчера в 22:25
Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Турции систем ПРО Patriot с оборудованием на 3,5 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Агентстве по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона.
РИА Новостивчера в 22:25
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Армия и оружие
МИД пообещал ответить на появление военной базы США на Украине
Россия адекватно отреагирует на появление на Украине американской военной базы, заявил «РИА Новости» замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Разработчик АПЛ «Ясень» рассказал о ее превращении в ударную субмарину
Дорофеев отметил, что после вышеназванных преобразований такие подводные лодки из преимущественно противолодочных превратились в ударные.
Обновлено вчера в 19:50
Армия и оружие
Китай выступил против милитаризации космоса
Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин в ходе брифинга заявила, что Пекин выступает против милитаризации космического пространства.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
Британия вернется к стратегии борьбы с Россией времен холодной войны
Минобороны Великобритании возвращается к военной стратегии противодействия угрозам со стороны России, которой не следовало со времен холодной войны.
Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие
В Совбезе РФ заявили о причастности Запада к химатакам террористов
Причастные к химатакам боевики пользуются покровительством Запада, отметили в Совете безопасности России.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
Совбез: США не объяснили, почему из ЕвроПРО можно пускать «Томагавки»
США не могут объяснить, почему на объектах американской противоракетной обороны в Европе установлены пусковые комплексы, с которых в сторону России могут стартовать крылатые ракеты "Томагавк", заявил в интервью РИА Новости помощник секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
Боевики ИГ за два месяца казнили в Сирии почти 700 человек
Боевики "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ) примерно за два месяца казнили почти 700 пленников на востоке Сирии, сообщают западные СМИ со ссылкой на наблюдателей, близких к сирийской оппозиции.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
Британский спецназ идет на Донбасс
Обновлено вчера в 06:51
Армия и оружие
Командующий Тихоокеанским флотом подвел итоги уходящего года
Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц рассказал о достижениях ТОФ за 2018 год и подвел итоги по выполнению поставленных задач перед флотом.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
Более полутора тысяч мотострелков провели стрельбы в Северной Осетии
Батальонные тактические группы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированные в Северной Осетии, провели боевые стрельбы на общевойсковом полигоне Тарское.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие
В Алтайском крае начался оперативный сбор офицеров ЦВО
Оперативный сбор руководящего состава 41-й армии Центрального военного округа начался в Алтайском крае.
Обновлено вчера в 23:56
Армия и оружие
В отбитом у боевиков районе Алеппо откроют поликлинику
В Алеппо завершают строительство медицинского центра - первой поликлиники в одном из районов города, который долгое время был в руках боевиков.
Обновлено в 00:48
Армия и оружие
Шойгу рассказал о планах перевооружения армии РФ в 2019 году
В следующем году программа перевооружения российской армии будет продолжена и, согласно планам Министерства обороны, уровень оснащённости войск современным вооружением должен составить 67 процентов.
Обновлено вчера в 08:05
Армия и оружие
В ДНР заявили о готовящихся диверсиях со стороны ВСУ
Пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина распространила заявление с призывом к ООН и ОБСЕ не допустить широкомасштабных военных действий на территории Донбасса, которые пытается развязать украинская сторона при помощи своих западных кураторов.
Обновлено вчера в 14:08
Армия и оружие
Силовики уничтожили в Ставрополе открывших огонь боевиков ИГ*
Согласно заявлению, боевики при задержании оказали силовикам вооруженное сопротивление, однако были нейтрализованы ответным огнем.
Обновлено в 04:21