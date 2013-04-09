Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Турции систем ПРО Patriot с оборудованием на 3,5 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Агентстве по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона.

Армия и оружие Армия и оружие МИД пообещал ответить на появление военной базы США на Украине Россия адекватно отреагирует на появление на Украине американской военной базы, заявил «РИА Новости» замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Армия и оружие Армия и оружие Разработчик АПЛ «Ясень» рассказал о ее превращении в ударную субмарину Дорофеев отметил, что после вышеназванных преобразований такие подводные лодки из преимущественно противолодочных превратились в ударные.

Армия и оружие Армия и оружие Китай выступил против милитаризации космоса Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин в ходе брифинга заявила, что Пекин выступает против милитаризации космического пространства.

Армия и оружие Армия и оружие Британия вернется к стратегии борьбы с Россией времен холодной войны Минобороны Великобритании возвращается к военной стратегии противодействия угрозам со стороны России, которой не следовало со времен холодной войны.

Армия и оружие Армия и оружие В Совбезе РФ заявили о причастности Запада к химатакам террористов Причастные к химатакам боевики пользуются покровительством Запада, отметили в Совете безопасности России.

Армия и оружие Армия и оружие Совбез: США не объяснили, почему из ЕвроПРО можно пускать «Томагавки» США не могут объяснить, почему на объектах американской противоракетной обороны в Европе установлены пусковые комплексы, с которых в сторону России могут стартовать крылатые ракеты "Томагавк", заявил в интервью РИА Новости помощник секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.

Армия и оружие Армия и оружие Боевики ИГ за два месяца казнили в Сирии почти 700 человек Боевики "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ) примерно за два месяца казнили почти 700 пленников на востоке Сирии, сообщают западные СМИ со ссылкой на наблюдателей, близких к сирийской оппозиции.

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Армия и оружие Армия и оружие Командующий Тихоокеанским флотом подвел итоги уходящего года Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц рассказал о достижениях ТОФ за 2018 год и подвел итоги по выполнению поставленных задач перед флотом.

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Армия и оружие Армия и оружие Шойгу рассказал о планах перевооружения армии РФ в 2019 году В следующем году программа перевооружения российской армии будет продолжена и, согласно планам Министерства обороны, уровень оснащённости войск современным вооружением должен составить 67 процентов.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили о готовящихся диверсиях со стороны ВСУ Пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина распространила заявление с призывом к ООН и ОБСЕ не допустить широкомасштабных военных действий на территории Донбасса, которые пытается развязать украинская сторона при помощи своих западных кураторов.