Армия и оружие

США одобрили продажу Турции систем ПВО Patriot
РИА Новости
вчера в 20:56

Госдепартамент одобрил возможную сделку с Турцией по продаже систем ПРО Patriot с оборудованием на 3,5 миллиарда долларов, сообщили в Пентагоне. Анкара запрашивала разрешение на закупку четырех комплектов c 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками.
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