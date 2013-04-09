Армия и оружие

Госдеп США одобрил продажу Турции систем ПРО Patriot
Газета.Ru
02:37

Госдепартамент США выдал разрешение на продажу Турции зенитных ракетных систем Patriot, общая сумма сделки составит $3,5 млрд. Об одобрении контракта сообщило Управление минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA).
Газета.Ru02:37

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Госдеп США одобрил продажу Турции систем ПРО Patriot

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США одобрили поставки Турции комплексов Patriot на сумму в $3,5 млрд

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Госдеп санкционировал продажу Турции ракетных комплексов Patriot

РБКвчера в 21:51

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RT на русскомвчера в 21:31

Госдеп одобрил продажу Турции систем ПРО Patriot

РИА Новостивчера в 22:25
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