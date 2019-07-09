Армия и оружие
США одобрили продажу Тайваню оружия на два миллиарда долларовРИА Новости вчера в 17:42
Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также другого соответствующего оборудования на сумму более двух миллиардов долларов, сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона.
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Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала скандал на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого в эфире выругался адрес Владимира Путина.
Обновлено в 01:49
Финансы
Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,8-0,9%
Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips вслед за мировыми фондовыми индикаторами после выхода в США сильной статистики по рынку труда, сократившей ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва в июле; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,8-0,9% на фоне отката ряда "тяжелых" бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".
Обновлено вчера в 03:21
Футбол
«Зенит» объявил о переходе Сутормина
Обновлено вчера в 13:15
Кино
Следующим злодеем в «Человеке-пауке» может стать Крэйвен
Хотя постановщик не принимает решения в одиночку, он всё же высказался по поводу того, кого бы хотел видеть в роли злодея в следующей части.
Обновлено вчера в 11:00
Футбол
Кинси Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки
Модель Кинси Волански хотела выбежать на поле во время финального матча Кубка Америки между сборными Бразилии и Перу на стадионе "Маракана" в Рио0де-Жанейро.
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса
В Киеве завершился саммит Украина - ЕС под председательством нового президента страны Владимира Зеленского, а также глав Европейского совета и Европейской комиссии Дональда Туска и Жан-Клода Юнкера.
Обновлено вчера в 14:34
Кино
Терри Крюс предложил себя на роль отца диснеевской русалочки
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
Журналиста обвинили в воздействии на подсознание
Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей».
Обновлено вчера в 18:30
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о слабости женского ума
Смирнов добавил, что «женский ум для другого создан». Он отметил, что женщинам в большей степени свойственны терпение, забота и любовь.
Обновлено в 01:16
Происшествия
В Кабардино-Балкарии предъявили обвинения задержанным сотрудникам МВД
Следственный комитет России предъявил обвинения 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарии в организации преступного сообщества и получении взятки в размере 42 млн рублей, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено вчера в 11:26
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено вчера в 17:34
Авто
Новый Volkswagen Golf получит версию GTI
Дебютирующий через несколько месяцев после стандартного исполнения хэтчбека в середине 2020 года, Mk8 GTI обещает повышение производительности и, в соответствии с остальной частью линейки Golf, снижение веса.
Обновлено вчера в 23:01
Общество
Роструд рассказал, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Работодатель имеет право перенести отпуск своего сотрудника на следующий рабочий год, если предоставление отпуска в текущем году неблагоприятно скажется на ходе работы предприятия.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Большинство россиян считают подбрасывание наркотиков обычной практикой
Больше половины россиян (66%) считают обычной практикой в РФ подбрасывание наркотиков полицейскими для фальсификации улик, следует из данных опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:21
Политика
Путин дал интервью для фильма Оливера Стоуна об Украине
Президент Владимир Путин дал интервью режиссеру Оливеру Стоуну для фильма «В борьбе за Украину», говорится на сайте «Первого канала».
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая появилась на обложке глянца в пиджаке на голое тело
Юлия Высоцкая появилась на обложке глянца в пиджаке на голое тело Ведущая и супруга Андрея Кончаловского приняла участие в провокационной фотосессии.
Обновлено вчера в 15:49
Политика
Иркутский губернатор попросил СК проверить мэра Нижнеудинского района
Глава Иркутской области Сергей Левченко обратился в Следственный комитет с просьбой провести проверку действий мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова во время наводнения.
Обновлено в 02:11
Футбол
Мунтяну: с Я. Хаджи «Спартак» сможет бороться за чемпионство
Румынский тренер Доринел Мунтяну, известный в России по работе с саранской «Мордовией» и краснодарской «Кубанью», поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Вииторула» Яниса Хаджи в московский «Спартак».
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
В Тюменской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Тюменской области, сообщает региональная автоинспекция.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие
На авиабазе «Хмеймим» обнаружен неизвестный истребитель
Следует уточнить, что в последнее время Сирия не использует свои истребители МиГ-21 для нанесения ударов по боевикам в провинциях Хама, Идлиб и Латакия, в связи с чем и возникли вопросы касательно появления подобного истребителя на российской военной авиабазе «Хмеймим»
Обновлено вчера в 04:03
Политика
Марки в честь встречи Путина и Ким Чен Ына выпустили в КНДР
Обновлено в 01:32
Экономика
Субсидия на строительство 15 газовозов на верфи «Звезда» может составить 50 млрд рублей
Обновлено в 03:11
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено 07 июля в 03:43
Общество
В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов
Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
Интернет
Instagram придумала новый инструмент защиты пользователей от травли
Социальная сеть Instagram позволит своим пользователям незаметно скрывать комментарии нежелательных пользователей.
Обновлено в 01:08
Транспорт
Екатеринбург встречает Путина забастовкой водителей автобусов
День для акции протеста водители выбрали наиболее удачный. 9 июля в столицу Урала приехал президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 02:27