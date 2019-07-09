Армия и оружие

США одобрили продажу Тайваню оружия на два миллиарда долларовРИА Новости вчера в 17:42

Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также другого соответствующего оборудования на сумму более двух миллиардов долларов, сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона.
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