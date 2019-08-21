Политика
США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16 на $8 млрдГазета.Ru вчера в 18:33
Американский Госдеп проинформировал о решении поставить Тайваню 66 истребителей F-16 на сумму в $8 млрд, передает ТАСС. По словам представителя Госдепа, это решение принято в рамках программы иностранной военной помощи.
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США проигнорировали протесты КНР на поставку истребителей F-16 Тайваню
Московский Комсомолецвчера в 18:27
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 00:31, Ашберн
Общество
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»
Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 18:59
Космос
Из «Ноева ковчега» первыми в дальний космос отправятся микробы
Бактерии и микробы станут первыми организмами, которых планируют запустить в космос в рамках исследовательского проекта по подготовке полетов на другие планеты Роскосмоса и «Ноева ковчега» МГУ им. Ломоносова, сообщает ТАСС со ссылкой на научного координатора банка-депозитария живых систем Петра Каменских.
Обновлено вчера в 22:18
Общество
В Челябинской области аномальный град повредил сотни автомобилей
Как пишут местные жители в соцсетях, град повредил сотни автомобилей. На кузовах машин остались вмятины, стекла разбиты.
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Политика
Трамп поддерживает возвращение России в G8
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8.
Обновлено вчера в 14:52
Политика
На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке
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Авто
Россию ждет резкий рост цен на автомобили в 2020 году
«Повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили ожидается с 2020 года, когда льготы перестанут получать компонентщики», — пишет газета «Коммерсант».
Обновлено вчера в 23:21
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:35
Армия и оружие
В МИД России оценили испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
В МИД России прокомментировали испытание американцами крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 05:20
Экономика
ЦБ оценил предложение о блокировке карт за подозрительные переводы
Банк России сомневается в эффективности предложения Ассоциации банков России, выступившей с инициативой о продлении срока блокировки карт, на которые приходят подозрительные переводы, до 30 дней.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
В Татарстане полицейские с боем задержали банду грабителей
Полицейские совместно с Росгвардией задержали в Татарстане группу подозреваемых в серии тяжких и особо тяжких преступлений, при этом правоохранителям пришлось применить оружие, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию
Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.
Обновлено 19 августа в 03:00
Политика
Путин рассказал об осторожном оптимизме после общения с Зеленским
По мнению Путина, есть «некоторые вещи», которые можно обсуждать и которые внушают «осторожный» оптимизм.
Обновлено 19 августа в 12:33
Авто
Более 170 автомобилей устроили одновременное сжигание покрышек
В общей сложности в эксперименте приняли участие более 170 автомобилей.
Обновлено в 00:04
Общество
В ЕГЭ в 2020 году изменится часть заданий
Часть заданий в едином госэкзамене изменится в 2020 году. Нововведения ждут ЕГЭ по физике, обществознанию, китайскому языку, пишет РБК.
Обновлено вчера в 11:55
Экономика
Продолжительность жизни в РФ выросла до 73,7 года
Продолжительность жизни в России за первые шесть месяцев 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года.
Обновлено вчера в 10:48
Общество
Уфа заняла сотое место в рейтинге самых тихих городов России
Обновлено 19 августа в 03:31
Происшествия
СКР завершил расследование пяти уголовных дел по протестам в Москве
Следственный комитет России (СКР) завершил расследование пяти уголовных дел, которые связаны с акциями протеста в Москве.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Борис Джонсон вступил в спор по переписке
Британский премьер отверг главный пункт соглашения с ЕС по "Брекситу", а взамен ничего не предложил Борис Джонсон начинает свое первое зарубежное турне в качестве премьер-министра Великобритании.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия
Фюзеляж аварийно севшего в кукурузу A321 приподняли с грунта
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия
Землетрясение произошло в Новосибирской области
Обновлено вчера в 22:28
Авто
Двигатель Aurus адаптируют для нужд малой авиации
На основе двигателя автомобиля российского производства Aurus будет создан его авиационный вариант, сообщил в интервью «Российской газете» генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И.Баранова Михаил Гордин.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее позиции по Гренландии
Запланированную встречу с премьер-министром Дании отменил президент США Дональд Трамп, 21 августа сообщил он на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Супруга Биньямина Нетаньяху бросила на землю украинский каравай
Обновлено вчера в 22:27
Футбол
«Спартак» интересуется полузащитником «Ромы» Гоналоном
«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Максиму Гоналону, сообщает французское издание Le 10 Sport.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия
Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции
В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.
Обновлено вчера в 16:19
Технологии
Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью»
Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.
Обновлено вчера в 13:01
Культура
Новый Центр современного искусства открылся в Новокузнецке
Обновлено вчера в 23:06
Авто
Компания Great Wall продемонстрировала новое кросс-купе WEY VV7 GT
Компания Great Wall официально представила серийную версию премиального кросс-купе WEY VV7 GT.
Обновлено вчера в 03:37
Авто
В России вырос спрос на дизельные автомобили с пробегом
С подержанными дела обстоят совсем иначе. Спрос на дизельные автомобили с пробегом в нашей стране вырос на 7% по сравнению с 2018 годом.
Обновлено вчера в 01:52